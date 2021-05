Cách chọn gạo ST25 đúng chuẩn

Hiện nay, gạo ST25 được bán phổ biến trên thị trường với nhiều mức giá, nhưng không phải ở đâu cũng cam kết về nguồn gốc, chất lượng sạch và an toàn.

Năm 2019, sản phẩm gạo ST25 của nhóm kỹ sư Hồ Quang Cua giành giải nhất cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” tổ chức tại Philippines, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước.

"Ma trận" giá gạo

Từ hiệu ứng giải thưởng quốc tế và tâm lý tìm mua gạo của người tiêu dùng, chỉ sau một thời gian ngắn, sạo ST25 đã được phân phối tại nhiều cơ sở kinh doanh với mức giá khác nhau. Loại gạo này được rao bán tại điểm bán trực tiếp lẫn mạng xã hội.

Gạo ST25 không bao bì được bán với giá 40.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, gạo ST25 được bày bán tại chợ truyền thống với nhiều loại, bao bì nhãn mác và giá bán khác nhau. Theo người bán, gạo đóng túi của công ty có giá 35.000-40.000 đồng/kg, hàng ngoài loại bao xá 10 kg, có giá thấp hơn khoảng 20.000-30.000 đồng/kg.

Chị Hằng, sống tại TP.HCM - một khách hãng đã mua gạo ST25 tại chợ Bình Chánh cho biết: “Tôi được giới thiệu có gạo là đặc sản Sóc Trăng dẻo, ngon, lại có giải nước ngoài nên tò mò mua ăn thử. Tôi mua gạo chỗ quen, theo cảm tính hoặc là theo giới thiệu là chủ yếu chứ không rõ về nguồn gốc, vì thấy nhiều nơi bán quá”.

Gạo được bán nhiều, giá niêm yết bằng các bảng cắm trong thùng gạo, với thông tin “lấy từ Sóc Trăng” nhưng không có chứng thực sử dụng giống thật hoặc cam kết về nơi sản xuất cụ thể. Nếu quan sát kỹ, gạo ST25 ở nhiều nơi có hạt không đồng đều về kích thước. Khi mới mua về, gạo thơm nhưng nấu xong thì không còn hương, hạt cơm nát, độ dẻo cũng không khác biệt nhiều so với các loại khác.

Điều này khiến người tiêu dùng như rơi vào “ma trận” giá gạo, không phân biệt đâu là gạo thật có chất lượng đúng với mức giá. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp làm gạo tâm huyết cũng bị ảnh hưởng.

Chọn gạo ST25 chuẩn

Thực tế khái niệm gạo chuẩn rất khó định nghĩa bởi cùng một giống lúa, nhưng khi canh tác trên những địa hình và mùa vụ khác nhau sẽ làm thay đổi ít nhiều đặc tính của lúa. Ngoài ra, công nghệ sấy trữ, chế biến và kiểm soát chất lượng chặt chẽ sau thu hoạch cũng tác động đến chất lượng của gạo thành phẩm.

Để an tâm về chất lượng gạo với các tiêu chí như gạo chuẩn giống, không đấu trộn, không sử dụng hương liệu tạo mùi, người tiêu dùng nên chọn các thương hiệu sản xuất gạo có uy tín trên thị trường. Gạo đóng túi theo quy cách chuẩn thường có đầy đủ thông tin về giống gạo, mùa vụ, nơi sản xuất, bảng thành phần dinh dưỡng, hạn sử dụng, các cam kết an toàn và giá bán niêm yết…

Chẳng hạn, gạo “100% ST25” không đấu trộn sẽ có các đặc điểm như các hạt đều nhau, hình dáng thon dài, khi nấu chín ít vỡ, mùi thơm tự nhiên từ khi mua về đến khi nấu, cơm mềm và dẻo cả khi để nguội.

Gạo ST25 A An được thu hoạch và chế biến từ những cánh đồng vùng ĐBSCL.

Hiện nay trên thị trường có nhiều thương hiệu gạo đóng túi quen thuộc. Trong đó, A An là một trong những thương hiệu gạo nội địa phổ biến với các sản phẩm gạo ngon như ST21, ST24, gạo Nhật Japonica, thơm lài (Jasmine)…

Mới đây, gạo A An ra mắt sản phẩm gạo ST25 thuộc dòng ST đặc sản Sóc Trăng, đóng túi theo quy cách 5 kg và tuân thủ các cam kết an toàn thực phẩm cho khách hàng. Nhãn gạo A An cam kết sử dụng giống lúa xác nhận từ giống ST25 của tác giả Hồ Quang Cua, trồng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Doanh nghiệp cũng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; quá trình chế biến và sản xuất được thực hiện đồng bộ trên hệ thống dây chuyền châu Âu.

Gạo sau khi chế biến thành phẩm được kiểm tra, phân tích cụ thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cam kết sản phẩm 3 không: Không đấu trộn, không chất bảo quản, không hóa chất tẩy trắng. Theo đuổi gạo an toàn với những tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế, A An mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng.