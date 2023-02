Cách bảo quản và xác định trứng còn hạn sử dụng không

Ngoài xem hạn sử dụng trên hộp, vài mẹo như xem vết nứt trên vỏ trứng, kiểm tra độ nổi của trứng đều có thể giúp bạn biết trứng có còn ăn được hay không.

Nhiều người thắc mắc trứng có thể để được trong bao lâu. Ảnh: iStock.

Việc trứng được coi là siêu thực phẩm chắc chắn có lý do chính đáng. Eat This Not That cho biết mặc dù nó nhỏ, loại thực phẩm này ăn rất ngon và chứa nhiều dinh dưỡng macro và micro thiết yếu, bao gồm protein, axit béo omega-3, vitamin D, vitamin B12.

Theo dữ liệu từ Statista, người Mỹ thích trứng đến mức họ tiêu thụ trung bình 277 quả trứng/người vào năm 2022. Con số này dự kiến tăng nhẹ lên hơn 288 quả trứng/người vào năm 2023.

Tuy nhiên, đợt bùng phát cúm gia cầm mới nhất cùng với lạm phát và chi phí thực phẩm tăng cao trên nhiều danh mục hàng tạp hóa đã gây thiếu hụt trứng, khiến loại thực phẩm này trở thành mặt hàng quý giá hơn.

Vì vậy, khi bạn tìm thấy một hộp trứng tươi ngon, hãy tận hưởng nó hết mình trước khi trứng hỏng. Nhưng trứng tươi được bao lâu và làm thế nào bạn có thể biết trứng đã bị hỏng hay chưa?

Trứng để được bao lâu?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trứng có thời hạn sử dụng khá dài. Sau khi được làm lạnh ở nhiệt độ 4,5°C hoặc thấp hơn một chút, trứng nguyên vỏ có thể để được 3-5 tuần. Tuy nhiên, độ tươi của trứng được tính từ trước khi chúng được phân phối cho các cửa hàng tạp hóa.

Mỗi hộp trứng ở các cửa hàng tạp hóa lớn và nhỏ phải có 3 dấu sau: Ngày đóng gói, thời điểm sử dụng tốt nhất và ngày hết hạn. Ngày đóng gói biểu thị ngày trứng được đóng gói lần đầu trong hộp. Thông thường, ngày đóng gói là số có 3 chữ số nằm trong khoảng 001-365. Mỗi bộ số tương ứng với một ngày trong năm.

Mỗi hộp trứng đều có ngày đóng góp, thời điểm tốt nhất để sử dụng và ngày hết hạn. Khi mua trứng, mọi người nên chú ý những con số này. Ảnh: Shutterstock.

Thời điểm sử dụng tốt nhất cho bạn biết thời gian dự kiến mà trứng duy trì trạng thái chất lượng tốt nhất, tức là khoảng 28-35 ngày sau khi chúng được đóng gói.

Readers Digest lưu ý rằng theo USDA, ăn trứng quá hạn sử dụng đôi khi không gây hại gì nhưng họ cảnh báo chúng cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng hương vị.

Để có những quả trứng tươi ngon nhất, hãy mua hộp trứng trước mốc thời gian sử dụng tốt nhất. Hạn sử dụng ghi ngày cuối cùng trứng vẫn còn ăn được.

Mặc dù những con số này là thước đo độ tươi hữu ích, điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là các chỉ số. USDA lưu ý: "Việc kiểm tra tính an toàn của trứng là bắt buộc nhưng việc phân loại chất lượng trứng thì không".

Ngoài ra, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên của Đại học Nebraska-Lincoln giải thích: "Ngày hết hạn trên hộp trứng không phải là yêu cầu bắt buộc theo quy định của liên bang. Nhưng tiểu bang có thể ra yêu cầu về việc này vì trứng được bán ở thị trường nào sẽ được áp dụng yêu cầu ở đó. Một số luật về trứng của tiểu bang không cho phép in ngày hết hạn".

Hạn sử dụng in trên vỏ hộp trứng được quyết định bởi yêu cầu của từng nơi, điều này khiến người mua bối rối. Ảnh: iStock.

Việc thiếu sự giám sát của liên bang cho thấy công cuộc giữ trứng tươi sau khi ngày hết hạn dự kiến là điều gì đó may rủi. Nhưng bạn không cần mạo hiểm mắc bệnh bằng cách tiêu thụ thực phẩm hư hỏng để xác định xem trứng của bạn có còn tươi hay không. Chỉ cần một số thủ thuật hữu ích, bạn có thể dễ dàng xem trứng có đủ an toàn để ăn hay không.

Làm thế nào để biết trứng đã quá hạn?

Trước khi mua trứng, hãy mở hộp trứng ra và kiểm tra các vết nứt trên vỏ trứng. Khi bạn thấy bề mặt của vỏ trứng có vết nứt, thậm chí vết nứt chỉ nhỏ như sợi tóc, hộp trứng đó không thể cứu vãn được và đừng mang chúng về nhà.

Các dấu hiệu trực quan khác biểu thị một lô trứng kém chất lượng là bề mặt nhầy nhụa hoặc vỏ trứng sờ bột bột.

Bạn có thể sờ vào bề mặt trứng hoặc để ý xme vỏ trứng có bị nứt không để đánh giá độ tươi của trứng. Ảnh: Shutterstock.

Bạn cũng có thể kiểm tra độ tươi của trứng bằng cách thử độ nổi của trứng. Sau khi cẩn thận thả quả trứng sống nguyên vỏ vào bát nước lạnh, nếu bạn thấy nó nổi lên, rất có khả năng quả trứng này để lâu rồi. Mặc dù điều này không có nghĩa là quả trứng đó không an toàn để ăn, bạn nên ghi nhớ dấu hiệu này.

Có lẽ dấu hiệu dễ nhận biết nhất là ngửi. Dù đã nấu chín hay sống, trứng thối đều có mùi hăng đặc trưng giống mùi lưu huỳnh. Vì vậy nếu trứng có mùi khét và đã quá ngày hết hạn rất lâu, đã đến lúc bạn nên vứt chúng đi.

Mẹo giữ trứng luôn tươi

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn duy trì độ tươi của trứng:

Sau khi mua, hãy cho trứng vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Đừng để chúng ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng.

Tránh đặt trứng vào cửa tủ lạnh. Điều này không chỉ khiến chúng dễ bị nứt mà cửa tủ lạnh này thường có nhiệt độ cao hơn phần còn lại của tủ. Điều này có thể đẩy nhanh quá trình bị hỏng và làm suy giảm chất lượng của trứng.

Giữ trứng trong hộp carton đựng trứng. Những hộp đựng này được thiết kế để giảm sự mất nước và giảm sự hấp thụ mùi của thực phẩm khác trong tủ lạnh. Mùi vị của các đồ ăn khác có thể hưởng xấu đến hương vị của trứng.

Nếu bạn muốn những quả trứng tươi ngon nhất, bạn cần giữ chúng ở nơi lạnh nhất trong tủ lạnh, chỗ gần bộ điều nhiệt. Nhiệt độ lý tưởng để giữ trứng tươi là cho độ tươi là khoảng 4,5°C hoặc thấp hơn.