Cách ăn mà không tăng cân dịp Tết

Mọi người thường có xu hướng ăn uống thoải mái và dễ tăng cân vào thời điểm Tết. Vì vậy bạn nên chú ý đến việc ăn uống để tránh tăng cân và tận hưởng dịp lễ trọn vẹn.

Ăn uống mùa lễ Tết. Ảnh: Stylist.

Những phương pháp dưới đây sẽ không những giúp bạn hình thành thói quen ăn uống và sinh hoạt lành mạnh hơn mà còn hạn chế việc tăng cân vào dịp lễ.

Ăn chậm

Ăn chính niệm là ăn chậm, không bị phân tâm vào điện thoại hay TV. Mọi giác quan của bạn sẽ được tập trung vào hình thức, mùi vị của thức ăn. Cách này đồng thời giúp bạn phân biệt khi nào bạn còn đói hay đã no.

Bộ não cần tới 20 phút để nhận ra rằng bạn đã no. Bằng cách ăn chậm lại, ăn uống chính niệm giúp ngăn chặn việc ăn no quá mức. Bạn đừng lo lắng khi ăn quá no trong một bữa ăn vào các dịp lễ vì cơ thể không thể tăng cân ngay. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào thói quen ăn uống lâu dài.

Ăn uống chính niệm giúp bạn giảm cân hiệu quả. Ảnh: A.Vogel.

Tránh thực phẩm chế biến sẵn

Những thực phẩm và đồ uống đóng gói sẵn thường có nhiều hơn 5 thành phần, ví dụ như sữa chua ít béo hay thanh thay thế bữa ăn giàu protein. Những loại thực phẩm này khiến chúng ta khó kiểm soát lượng chất hấp thụ vào bên trong cơ thể.

Nghiên cứu cho thấy những người ăn kiêng với thực đơn chế biến sẵn tiêu thụ nhiều hơn 500 calo và tăng 0,9 kg, trong khi đó những người theo chế độ ăn kiêng không chế biến sẵn giảm 0,9 kg.

Một lý do khiến thực phẩm chế biến ảnh hưởng đến cân nặng của bạn là các chất gây rối loạn nội tiết. Những hóa chất này liên quan đến việc tăng cân. Loại hóa chất gây rối loạn nội tiết được thấy trong các bao bì thực phẩm là phthalates.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến đã qua chế biến có mức độ tiếp xúc với phthalate cao hơn. Vì vậy, bạn nên nấu ăn nhiều hơn ở nhà với thực phẩm tươi sống.

Ra ngoài và vận động mỗi ngày

Tập thể dục cũng là một phương để tránh tăng cân. Bạn có thể đặt mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày trong suốt mùa lễ. Ra ngoài để đi dạo, gọi điện thoại, gặp gỡ bạn bè hoặc gia đình cũng có thể thúc đẩy sức khỏe tinh thần.

Hoạt động đi hay chạy bộ được nhiều người yêu thích để tránh tăng cân. Ảnh: MyFitnessPal Blog.

Uống rượu có chừng mực

Các nghiên cứu cho thấy uống rượu từ nhẹ đến trung bình không liên quan đến tăng cân. Nhưng khi chúng ta uống quá nhiều rượu sẽ gây ra tình trạng tăng cân. Lời khuyên là bạn nên uống xen kẽ với một cốc nước để giảm lượng rượu hấp thụ và cơ thể không bị mất nước.