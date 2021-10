Cách Adele chi tiêu

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Adele sở hữu khối tài sản 190 triệu USD bao gồm tiền mặt và nhiều bất động sản đắt đỏ tại Mỹ, Anh.

Ngày 12/10, theo SCMP, Adele chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau 6 năm vắng bóng. Cái tên Adele xuất hiện trên top thịnh thành của Twitter sau khi cô chia sẻ đoạn teaser Easy On Me lên mạng xã hội. Đây là ca khúc nằm trong album mới nhất của họa mi nước Anh.

Theo Rolling Stone, nữ ca sĩ cho đặt hàng loạt biển quảng cáo khắp thế giới, từ tháp Eiffel ở Paris, Pháp, đấu trường La Mã và địa điểm ở gần tòa nhà Empire State, New York, Mỹ. Chuyên gia dự đoán album của Adele được đặt tên bằng con số, giống với các album trước đó là 19, 21 và 25 gắn với cuộc đời nữ ca sĩ.

Adele là trường hợp đặc biệt của làng nhạc thế giới. Cô nổi tiếng từ năm 19 tuổi, đến nay bán được hơn 120 triệu bản thu âm trên toàn cầu chỉ với 3 album, thành tích gần như không ai có được trong thời đại kỹ thuật số.

Hiện tại, SCMP thống kê giọng ca Hello có khối tài sản khoảng 190 triệu USD .

Adele trên trang bìa tạp chí Vogue Anh và Mỹ số tháng 11/2021. Ảnh: Vogue.

Đại gia bất động sản

Theo SCMP, lần gần nhất Adele mua nhà là vào tháng 8/2020. Đây là căn nhà thứ ba tại Beverly Hills của nữ ca sĩ. Hello đưa tin biệt thự trị giá 10 triệu USD của Adele gồm 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm, hồ bơi, spa và sân bóng rổ.

Theo Dirt, biệt thự mới của giọng ca Someone Like You thuộc kiểu nhà phố, sân sau lát đá lớn, rộng rãi như công viên. Cô mua nhà thông qua một người quen.

Lần đầu cô mua nhà tại Mỹ là năm 2016. Ngôi sao 33 tuổi chi 9,5 triệu USD cho căn nhà ở Hidden Hills, California, Mỹ. Theo SCMP, đây là khu vực đắt đỏ của Hollywood. Cô trở thành hàng xóm của Nicole Kidman, Penelope Cruz, Cameron Diaz và Katy Perry sau khi mua nhà gần 10 triệu USD .

Adele theo đuổi hình tượng gợi cảm sau khi giảm cân. Ảnh: Vogue.

Năm 2019, sau khi ly thân Simon Konecki, Adele chuyển ra ngoài và mua căn nhà khác ngay bên cạnh với giá 10,7 triệu USD . Nữ ca sĩ muốn ở gần chồng để san sẻ việc nuôi con, thuận lợi cho con trai Angelo gặp mặt cha.

Nguồn tin từ tạp chí Hello cho rằng Adele đang có kế hoạch cải tạo hai căn nhà ở Kensington, Anh thành biệt thự lớn. Báo cáo cho biết cô sẽ chi hơn 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,7 triệu USD ) cho dự án.

SCMP cho rằng Adele là một trong số những ca sĩ người Anh thành công nhất hành tinh. Cô mua nhiều biệt thự và trở thành đại gia bất động sản.

Sở thích chi tiêu cá nhân

Theo SCMP, Adele không có thói quen chơi siêu xe như nhiều sao hạng A khác. Cô chỉ mua một chiếc ôtô để làm phương tiện di chuyển. Năm 2013, Adele tự thưởng cho bản thân chiếc Porsche Cayenne trị giá 100.000 bảng Anh (khoảng 136.000 USD ) như món quà Giáng sinh cho chính mình, theo The Mirror. Nữ ca sĩ mua xế hộp chỉ vài tuần sau khi lấy bằng lái xe, lúc đó cô 25 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue đánh dấu sự trở lại sau 6 năm, Adele cho biết cô dành nhiều tâm huyết cho con trai. Năm 2014, khi được 18 tháng tuổi, Angelo đã có cuộc sống thượng lưu. Nữ ca sĩ chi 20.000 USD mua nhà đồ chơi ba tầng, có hàng rào, mái hiên và có thể kết nối nguồn điện, theo SCMP.

Adele tại chương trình Saturday Night Live sau khi giảm 45 kg. Ảnh: SNL.

Ngoài ra, Adele là người chăm chút hình ảnh. Những lần xuất hiện trên sân khấu, lễ trao giải, ngôi sao người Anh đều mang đến vẻ ngoài chỉn chu. Nhà tạo mẫu Gaelle Paul là người đứng sau những bộ váy áo, phong cách đặc trưng của họa mi nước Anh. Theo The Sun, mỗi năm Adele chi khoảng 20.000 bảng (tương đương 27.000 USD ) cho các dịch vụ làm đẹp.

Giọng ca Rolling in the Deep chi số tiền lớn cho những bộ váy áo đắt đỏ. Cô ưa chuộng trang phục của những thương hiệu cao cấp như Linda Farrow, Christian Louboutin, Burberry và Chanel, theo SCMP.

Năm 2019, Insider đưa tin Adele và Drake thuê toàn bộ Trung tâm Bowling Pinz ở Los Angeles, Mỹ để thoải mái vui chơi. Tuy không đưa ra số tiền cụ thể, Insider cho rằng con số có thể lên đến vài chục nghìn USD.

Tháng 3/2021, sau khi có thông tin Adele hoàn tất thủ tục ly hôn Simon Konecki, nhiều trang đưa tin nữ ca sĩ phải cưa đôi tài sản. Tuy nhiên, TMZ cho rằng Simon Konecki và Adele ly hôn trong êm đẹp, đôi bên không yêu cầu trợ cấp sau ly hôn.