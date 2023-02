Các trường đại học ở Canada thích ứng với ChatGPT

Theo Global News, ChatGPT là một trình tạo văn bản AI được phát triển bởi OpenAI và ra mắt công chúng vào tháng 11/2022.

ChatGPT có thể đảm nhận việc cung cấp công thức nấu ăn, lập kế hoạch kinh doanh cho các nhà tiếp thị, tạo thông cáo báo chí hoặc đưa ra lời khuyên như một nhà trị liệu. Tuy nhiên, ChatGPT cũng đang làm dấy lên lo ngại về đạo văn.

Ngày 27/1, Reuters đưa tin một trường đại học hàng đầu ở Pháp đã cấm sinh viên sử dụng ChatGPT. Cụ thể, Viện Nghiên cứu Chính trị Paris - Science Po - cho biết sinh viên sử dụng ChatGPT có thể đối diện với hình phạt cao nhất là đuổi học.

Reuters cũng đưa tin một số trường đại học ở Mỹ đã thông báo sẽ giao ít bài đánh giá về nhà hơn cho sinh viên để tránh tình trạng sinh viên sử dụng ChatGPT; thay vào đó, họ sẽ tăng cường nhiều bài luận viết tay và bài kiểm tra vấn đáp.

Ngày 31/1, Associated Press đưa tin, ChatGPT cũng bị cấm ở một số trường công lập tại thành phố New York và Los Angeles. Ngược lại ở Canada, theo Global News, nhiều trường đại học cho biết họ không đưa ra lệnh cấm sinh viên sử dụng ChatGPT. Các trường đại học ở Canada đang phát triển các chính sách về cách thích ứng với chatbot này.

Trả lời Global News, Đại học Toronto, Đại học McGill, Đại học Manitoba, Đại học Saskatchewan, Đại học Alberta và Đại học British Columbia (UBC) đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tính liêm chính trong học thuật trước sự phát triển mạnh mẽ của ChatGPT.

"Mối quan tâm chính của chúng tôi là học sinh được đánh giá công bằng và trung thực trong các bài tập có ý nghĩa nhằm tối đa hóa việc học", Robert Mann - Quản lý kỷ luật và kháng cáo tại Đại học Dalhousie - nói.

Theo ông Simon Bates - quyền Phó hiệu trưởng và Phó chủ tịch phụ trách giảng dạy và học tập tại Đại học British Columbia - các công cụ AI luôn đi kèm nhiều lợi ích tiềm năng và thách thức.

"Các công cụ AI như ChatGPT có khả năng hỗ trợ quá trình học tập, nhưng cũng có thể khiến người sử dụng 'lệ thuộc', không tự suy nghĩ tìm đáp án mà biến đáp án của nó thành của riêng mình", ông Simon Bates nói.

Ông Simon Bates cho biết ngay sau khi ChatGPT được phát hành, Đại học British Columbia đã tổng hợp các báo cáo, hướng dẫn và đưa ra lời khuyên cho giảng viên trước khi bắt đầu học kỳ này.

Đại học British Columbia cũng đang trong quá trình phát triển một bản tin về các câu hỏi thường gặp xoay quanh ChatGPT để giải đáp thắc mắc cho giảng viên và sinh viên. Việc làm này được xem như một phần trong phương pháp tiếp cận giáo dục của nhà trường đối với tính liêm chính trong học thuật.

Tại Đại học Alberta, giáo sư khoa học máy tính Alona Fyshe cho biết sinh viên của bà đang sử dụng ChatGPT để trả lời các câu hỏi về nội dung kiến thức trên lớp học, thay vì đến gặp bà.

"Sinh viên sử dụng ChatGPT để trả lời các câu hỏi theo nhiều cách khác nhau và có thể một trong những cách trả lời đó có ý nghĩa hơn cách tôi giải thích", giáo sư Alona Fyshe nói.

Giáo sư Fyshe cũng nhấn mạnh theo chính sách của hầu hết trường đại học, việc nộp tác phẩm được viết bởi ai đó - hoặc thứ gì đó - và tuyên bố đó là tác phẩm của bản thân đều được xem như đạo văn. Tuy nhiên, bà cho biết việc phát hiện văn bản do ChatGPT thực hiện là rất khó khăn nếu không có máy tính phân tích.

Trước những lo ngại về vấn đề đạo văn, ngày 31/1, OpenAI thông báo đang phát hành một công cụ mới có thể giúp giáo viên và giảng viên phát hiện "bài làm" của ChatGPT mà không phải của học sinh, sinh viên thực hiện.

Chia sẻ với Global News, người phát ngôn của Đại học Alberta cho biết trước khi ChatGPT xuất hiện, trường đại học này đã chứng kiến ​​sự gia tăng các trường hợp gian lận trong học tập khi sinh viên sử dụng AI để hỗ trợ hoàn thành bài tập cá nhân.

Trước thực trạng này, Đại học Alberta đã khuyến khích các giảng viên và sinh viên thảo luận về thời điểm sử dụng và liệu các công cụ như ChatGPT có nên sử dụng trong trường học hay không. Đây là nền tảng để nhà trường thực hiện các bước tiếp theo với ChatGPT.

"ChatGPT là một công cụ để mở rộng quy trình sáng tạo. Chúng ta nên nghĩ về cách sử dụng ChatGPT trong giáo dục để làm cho nó tốt hơn, thú vị hơn, vui vẻ hơn thay vì phản ứng ngay lập tức là cấm sử dụng nó", giáo sư Alona Fyshe nói.

Đồng quan điểm, giáo sư Andrew Piper ở khoa Ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa tại Đại học McGill, cho rằng các tổ chức không nên cấm ChatGPT.

"Khi đưa ra lệnh cấm sử dụng ChatGPT, chúng ta sẽ không được học về công nghệ; và thầy cô cũng không thể giúp học sinh làm quen với công nghệ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những bất cập của ChatGPT. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta phải tìm ra các chính sách phù hợp với việc sử dụng ChatGPT ở trường học", giáo sư Andrew Piper nói.

