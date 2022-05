Các trải nghiệm trên sông Sài Gòn

Du lịch sông ở TP.HCM đa dạng với nhiều trải nghiệm từ bình dân đến cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách.

Các trải nghiệm trên sông là một đặc trưng của du lịch TP.HCM. Du khách sẽ được ngắm nhìn thành phố hoa lệ xuôi dòng sông Sài Gòn, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như bến Nhà Rồng, cảng Bến Nghé, cầu Phú Mỹ, mũi Đèn Đỏ, bến phà Bình Khánh...

Có nhiều lựa chọn cho du khách du ngoạn sông Sài Gòn như tour du thuyền cao cấp, hoạt động thể thao trên sông hoặc ngắm cảnh sông trên tuyến bus đường thủy phổ biến. Tùy theo nhu cầu, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm phù hợp.

Du thuyền trên sông

Cuối tháng 4, Sở Du lịch TP.HCM cho ra mắt sản phẩm du lịch đường sông trên du thuyền cao cấp. Lộ trình cụ thể xuất phát tại bến Du thuyền (khu biệt thự Lan Anh, TP Thủ Đức) - bến Bạch Đằng (quận 1) - cầu Phú Mỹ - khu mũi đèn đỏ (quận 7) và ngược ngắm hoàng hôn tại cầu Thủ Thiêm 2, cầu Bình Lợi (quận Bình Thạnh) trong khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM.

Tour hướng đến phân khúc khách trung, cao cấp, dự kiến công suất phục vụ khoảng 10-25 người/chuyến.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện TST Tourist cho biết công ty lữ hành này đã hoàn tất xây dựng sản phẩm này. Dự kiến các tour đầu tiên sẽ khởi hành từ 19/5.

Giá của sản phẩm dự kiến hơn 2,5 triệu đồng/khách, giá bán khuyến mãi dưới 2 triệu đồng.

Ngoài các tour lên sẵn lịch trình, du khách có thể thuê du thuyền để tổ chức tiệc, du ngoạn trên sông một cách riêng tư. Đại diện Les Rives, đơn vị chuyên khai thác tour du thuyền, cho biết giá thuê du thuyền nguyên chiếc xuất phát từ bến Bạch Đằng, thời gian thuê 3 tiếng trên sông Sài Gòn có giá khoảng 35 triệu đồng (tối đa 25 khách).

"Mức giá này bao gồm các loại phí, thức ăn nhẹ cho khách. Trước dịch, sản phẩm này chủ yếu đón khách nước ngoài. Giờ đây, ngày càng nhiều du khách Việt tiếp cận với loại hình du lịch này", đại diện Les Rives nói.

Chèo SUP

Thời gian gần đây, chèo SUP là một hoạt động phổ biến trên sông Sài Gòn, được nhiều du khách trẻ yêu thích. Trải nghiệm này phù hợp nhiều đối tượng khách, với mức giá từ 350.000 đồng.

Các địa điểm cung cấp trải nghiệm này có ở quận 7, TP Thủ Đức và quận Bình Thạnh. Xuất phát từ khu vực quận Bình Thạnh, du khách xuôi dòng qua những dãy nhà cao tầng trong thành phố, ngắm tòa nhà Landmark 81, đi qua cầu Sài Gòn nhộn nhịp. Tại khu vực Phú Mỹ Hưng, quang cảnh 2 bên có nhiều cây xanh.

Ảnh: Vĩnh Phúc.

Bến chèo SUP này ở Thanh Đa (quận Bình Thạnh), khu vực nước chảy mạnh, thích hợp cho người chơi chuyên nghiệp.

Một số bến sông ở khu vực Thảo Điền, đảo Kim Cương (TP Thủ Đức) hoặc xung quanh khu Phú Mỹ Hưng (quận 7) là địa điểm thích hợp để chèo SUP nội thành TP.HCM, phù hợp người mới chơi.

Có nhiều tour chèo SUP cho du khách lựa chọn tùy vào sức khỏe và khả năng chèo. Những tour cho người mới chơi sẽ có hướng dẫn viên đi kèm. Người có kinh nghiệm thường lựa chọn thuê ván theo giờ.

Anh Đào Lê Phương (đại diện câu lạc bộ SUP Saigon Paddle Station) đánh giá bộ môn này khá an toàn. Người mới tham gia sẽ được hướng dẫn các kiến thức về SUP, kỹ thuật chèo và thực hành trên bờ trước khi xuống nước. Ai cũng phải mặc áo phao và luôn có hướng dẫn viên theo dõi để hỗ trợ.

Anh cho biết chèo SUP đáp ứng được các nhu cầu về vận động thể lực kết hợp thư giãn, mọi người có thể coi nó là một hình thức giải trí. Theo anh Phương, người quan tâm chèo SUP ở TP.HCM ngày càng nhiều vì các mục đích này.

“Ở TP.HCM, bộ môn này rộ lên khoảng 2 năm gần đây, thu hút nhiều người tham gia. Cùng là hoạt động ngoài trời nhưng khi ở dưới nước bạn sẽ có góc nhìn khác ở trên bờ, tiếp xúc thiên nhiên nhiều hơn”, anh nói về những ưu điểm khi chơi SUP.

Trải nghiệm bus sông

Ảnh: Chí Hùng.

Đây được xem là trải nghiệm du lịch phổ thông, phù hợp với mọi đối tượng du khách. Ngoài các tuyến bus sông khởi hành từ hàng ngày từ các bến Bạch Đằng, Bình An, Linh Đông, Thanh Đa. Bình Chánh, du khách còn được trải nghiệm thêm tuyến bus ban đêm. Tuyến bus đêm chính thức đưa vào khai thác từ đầu tháng 2 vừa rồi, được nhiều du khách đón nhận.

Bus sông ban đêm sẽ phục vụ người dân đến trải nghiệm vào các khung giờ: 17h, 18h, 19h, 20h. Riêng 2 ngày cuối tuần sẽ mở thêm chuyến 21h để đáp ứng nhu cầu của người dân