Các thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ

Cơ thể không hấp thụ đủ vitamin D, ít vận động, thiếu ngủ… ảnh hưởng tới trí nhớ và gây hại cho sức khỏe não bộ.

Lối sống ít vận động có hại cho sức khỏe của bạn ở nhiều mặt, đặc biệt là não bộ. Ảnh: Medicaldaily.

Chỉ nặng hơn một kg nhưng bộ não của con người có khả năng lưu trữ không giới hạn, tốc độ thông tin lên đến 400 km/h. Bởi vậy, cơ quan này xứng đáng để bạn dành công sức bảo vệ và giữ gìn.

Áp dụng lối sống lành mạnh tốt cho não bộ nên là một phần thói quen của bạn. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh một số việc có thể làm tổn thương não. Dưới đây 4 điều tồi tệ bạn có thể làm cho chất xám của mình.

Không nhận đủ vitamin D

Theo MedlinePlus, vitamin D giúp cải thiện và duy trì sức mạnh của xương, đồng thời cũng đóng vai trò quan trọng với hệ thần kinh, cơ và hệ miễn dịch. Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa vitamin D và sức khỏe não bộ.

Ông Michael Dominello, nhà ung thư học bức xạ tại Viện Ung thư Karmanos (Mỹ), cho biết duy trì mức vitamin D đầy đủ làm giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

"Bạn có thể tăng mức vitamin D bằng chế độ ăn các loại thực phẩm giàu vitamin D, cho làn da tiếp xúc ánh nắng ở mức độ an toàn và sử dụng thực phẩm chức năng", ông Dominello khuyên.

Không hoạt động thể chất

Lối sống ít vận động có hại cho sức khỏe của bạn ở nhiều mặt.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 2 triệu ca tử vong mỗi năm được cho là do lười vận động, khiến WHO đưa ra cảnh báo lối sống ít vận động nằm trong số 10 nguyên nhân gây tử vong và thương tật hàng đầu thế giới.

Trang Science Daily cho biết: “Các nhà nghiên cứu phát hiện ít vận động có liên quan đến sự mỏng đi ở các vùng não quan trọng đối với sự hình thành trí nhớ".

“Hãy bắt đầu mục tiêu tăng nhịp tim của bạn bằng các hoạt động thể chất (đi xe đạp, chạy, bơi lội hoặc đi bộ nhanh). Không cần một buổi tập luyện kéo dài, bạn chỉ cần cam kết tập ít nhất 10 phút mỗi ngày và kiên định với nó”, nhà ung thư học Dominello khuyên.

Thiếu ngủ

Ngủ trưa có thể tăng cường trí não nhưng bạn vẫn cần một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Chuyên gia Dominello khẳng định có rất nhiều dữ liệu chứng minh con người cần ngủ tối thiểu 7 tiếng mỗi ngày.

Brain & Life đưa tin: “Nghiên cứu gần đây cho thấy tình trạng thiếu ngủ liên tục có thể gây thiệt hại đáng kể cho não bộ".

Các nghiên cứu cho thấy tình trạng thiếu ngủ cản trở việc học, làm suy giảm hiệu suất nhận thức và làm chậm thời gian phản ứng. Giới chuyên môn cũng liên kết giấc ngủ và khả năng lưu trữ trí nhớ.

Nhà ung thư học Dominello khuyên bạn nên tạo môi trường yên tĩnh cho bản thân, tránh uống nước và không sử dụng các thiết bị điện tử trước khi ngủ.