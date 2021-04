Các siêu anh hùng DC bị phá nát trên màn ảnh như thế nào?

Sau nhiều năm im lặng trước lời chỉ trích từ người hâm mộ, nhà biên kịch Chris Terrio rốt cuộc lên tiếng về những lùm xùm hậu trường trong quá trình tham gia DCEU.

Suốt 5 năm qua, nhà biên kịch từng thắng giải Oscar với Argo (2012) luôn kín tiếng về công việc của bản thân tại DC Films với Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) và Justice League (2017), dù anh trở thành nạn nhân của vô số lời chỉ trích từ cả giới phê bình lẫn khán giả.

Chua xót hơn, Chris Terrio lại đồng tình với những lời phàn nàn này.

Anh miêu tả hai bom tấn mà mình góp sức là những thảm họa bởi nội dung rời rạc, bị phá hoại bởi sự can thiệp quá đà, kế hoạch truyền thông thiếu hiệu quả và quyết định ưu tiên cho kỹ xảo tốn kém hơn là câu chuyện mạch lạc đến từ Warner Bros. Terrio tin rằng hai bản dựng của Zack Snyder đều là những tác phẩm hay hơn, nếu không muốn nói là hoàn hảo.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tạp chí Vanity Fair, nhà biên kịch chia sẻ rằng Zack Snyder’s Justice League dài gần bốn tiếng trên HBO Max ra mắt hồi tháng 3 đã sửa chữa hàng loạt sai lầm do ban lãnh đạo cũ tại Warner Bros. gây ra.

Anh phát biểu: “Bản chiếu rạp của Justice League là hành động phá hoại. Zack Snyder quá cao thượng khi không nói ra điều đó, còn tôi thì không”.

Batman v Superman bị phá hỏng bởi quyết định lược bỏ 30 phút của Warner Bros.

Chris Terrio lần đầu tham gia Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU) để viết lại kịch bản cho Batman v Superman. Lý do là Ben Affleck - người thủ vai Batman và cũng là đạo diễn Argo - cảm thấy bất an về dự án. Terrio cho rằng hãng phim chọn mình cốt để xoa dịu ngôi sao do cả hai từng làm việc chung.

Chris Terrio được mời về để xoa dịu Ben Affleck. Anh từng nhận giải Oscar với bộ phim Argo.

Affleck là người chủ động gọi điện thoại và mời Terrio chỉnh sửa kịch bản, cũng như đôi điều về nhân vật. Ngay từ đầu, hãng phim xác định Batman đi theo màu sắc đen tối và muốn giết Superman (Henry Cavill). Người Dơi cũng được định hướng là dùng bạo lực để đối phó với tội phạm. Công việc của nhà biên kịch giờ đây là tạo ra câu chuyện và tình huống khiến hai siêu anh hùng rơi vào cuộc chiến sinh tử.

Terrio đã giúp trận chiến giữa hai siêu anh hùng trở nên hợp lý hơn, biến màn đối đầu giữa họ thành phép ẩn dụ cho nước Mỹ bị chia rẽ, đồng thời cố gắng sửa chữa những chi tiết mà anh cho là vô nghĩa hoặc có thể gây khó chịu cho số đông.

Trong kịch bản ban đầu của Warner Bros., Batman tiếp tục dùng bạo lực với Lex Luthor (Jesse Eisenberg) ở cuối phim. Terrio phản đối điều này vì cho rằng Người Dơi đã thay đổi sau những gì xảy ra trong phim.

Cách tiếp cận của Terrio là cho Batman bị ám ảnh bởi việc trả thù. Bruce Wayne bị ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa đám người Krypton ở Man of Steel (2013), rồi trở nên có phần điên loạn, không nghe theo lời khuyên lý trí từ quản gia Alfred (Jeremy Irons). Nhà biên kịch đồng tình với màu sắc đen tối do Zack Snyder xây dựng trước đó vài năm.

Anh cũng không thích cái tên Batman v Superman. Terrio cho rằng nó có phần vô nghĩa, và suy đoán rằng Warner Bros. lựa chọn tựa đề để dễ bề quảng bá.

Warner Bros. đã lược bỏ 30 phút của Batman v Superman ở bản chiếu rạp.

Ban lãnh đạo hãng phim sau đó yêu cầu cắt đi 30 phút để thời lượng ngắn hơn, qua đó tăng suất chiếu tại rạp. Theo Terrio, hành động đã phá nát bộ phim, bởi đó là 30 phút quan trọng giúp đẩy mâu thuẫn của nhân vật lên cao trào.

Quá trình tiếp thị hướng đến một tác phẩm chiến đấu “không não” giữa hai siêu anh hùng hàng đấu. Điều đó khiến không ít người xem tức giận khi họ rốt cuộc không nhận được điều đã quảng cáo. Nhưng Warner Bros. dường như không quan tâm đến câu chuyện, mà chỉ mong kỹ xảo điện ảnh sẽ lấp đầy những lỗ hổng.

Anh nói: “Nếu họ cắt đi 30 phút của Argo như với Batman v Superman, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu các nhà phê bình chê bai kịch bản phim lười biếng, thiếu mạch lạc và nhân vật không có động lực cụ thể, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với họ”.

Thậm chí, có trang bình luận còn nhận xét Terrio không hiểu phụ nữ hay nhà báo, thậm chí là con người. Câu chuyện của Lois Lane (Amy Adams) được lấy cảm hứng từ nữ phóng viên Marie Colvin - người bị phiến quân sát hại ở Syria. Câu thoại của Lois để tri ân Marie rốt cuộc trở thành thứ để người ta công kích Terrio.

Sau khi bộ phim ra rạp, nhiều người bạn tại Hollywood đã ngừng nói chuyện với Terrio vì cho rằng anh là một trong những nguyên nhân khiến Batman v Superman thất bại. Song, nhà biên kịch vẫn tin tưởng vào tầm nhìn của Zack Snyder. Chris Terrio từng hy vọng rằng Justice League sẽ khá hơn.

Nhưng anh đã nhầm.

Warner Bros. tìm cách kiểm soát Zack Snyder suốt quá trình thực hiện Justice League

Chris Terrio đồng ý viết tiếp kịch bản Justice League vì muốn có cơ hội xây dựng những nhân vật của DC bằng tình yêu và niềm hy vọng sau bóng tối của Batman v Superman. Cuối bộ phim năm 2016, Bruce Wayne đã nhận ra lỗi lầm của mình và hứa thay đổi. Và trong Justice League, Batman còn làm tốt hơn thế.

Song, sau khi Batman v Superman bị chê bai và đạt kết quả phòng vé không như kỳ vọng, quá trình thực hiện Justice League trở nên rất nặng nề. Nhiều quyết định được đưa ra dựa trên các con số, thay vì ý đồ nghệ thuật. Các nhà đầu tư bắt đầu can thiệp sâu hơn vào quá trình làm phim. Jon Berg và Geoff Johns thậm chí còn được phái tới phim trường hàng ngày để theo dõi Snyder.

Warner Bros. rất sốt ruột với Justice League và tìm mọi cách can thiệp vào tác phẩm.

Từ đây, Chris Terrio cần viết một phiên bản Justice League với màu sắc nhẹ nhàng hơn, mà sau đó trở thành Zack Snyder’s Justice League. Song, vẫn có người từ đội ngũ nhà sản xuất kéo Terrio ra một góc và chỉ anh cách viết về Batman. Nhà biên kịch cũng được yêu cầu phải ưu tiên Batman, Superman, rồi mới tới Wonder Woman, các thành viên còn lại và Aquaman ở vị trí cuối cùng.

Điều khó khăn là Wonder Woman (2017) hay Aquaman (2018) còn chưa hoàn thành nội dung khi Terrio bắt đầu viết kịch bản cho Justice League. Anh thậm chí còn không biết hòn đảo Themyscira có tồn tại trên màn ảnh, hay người Atlantis có thể nói chuyện dưới nước không.

Sau khi Zack Snyder rời khỏi dự án do cái chết của con gái, chủ tịch Warner Bros. khi ấy là Kevin Tsujihara yêu cầu cắt ngắn thời lượng phim xuống còn 2 tiếng và thêm thắt màu sắc hài hước. Tác phẩm buộc phải rút ngắn quá trình giới thiệu ba nhân vật mới, đồng thời vẫn cần tạo tiền đề cho tương lai của DCEU.

Terrio không bị cấm đến trường quay như nhiều người đồn đại, nhưng cũng không được mời trở lại khi Joss Whedon xuất hiện để thay thế Zack Snyder. Nhà biên kịch cảm thấy đau khổ khi bộ phim bị thay đổi quá nhiều. Anh đã chủ động liên hệ với Whedon thông qua các giám đốc điều hành, nhưng không nhận được hồi đáp.

Tác động của Zack Snyder’s Justice League

Chris Terrio lần đầu theo dõi phiên bản Justice League của Joss Whedon khi đang thực hiện Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) với J.J. Abrams. Terrio khi ấy cảm thấy kinh khủng đến mức gọi ngay cho các luật sư, yêu cầu tìm cách gỡ tên mình khỏi phần credits của bộ phim. Anh đặc biệt tức giận khi thấy nhân vật Cyborg bị cắt đi phần lớn thời lượng.

Cyborg vốn là siêu anh hùng da màu đầu tiên của DCEU trên màn ảnh rộng. Thời điểm ra mắt của Justice League còn trước cả Black Panther (2018), và hiếm có siêu anh hùng da màu nào trước đây được thể hiện ở quy mô như thế nếu chiểu theo kịch bản của Terrio.

Zack Snyder's Justice League là tầm nhìn trọn vẹn mà ê-kíp dành cho biệt đội Liên minh Công lý.

Song, Terrio cuối cùng quyết định im lặng để không gây ảnh hưởng tới ê-kíp và dàn diễn viên. Anh không nhắc gì đến Justice League trên mặt báo nữa, và cũng chẳng được mời tới buổi công chiếu bộ phim. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Zack Snyder’s Justice League chính thức lên sóng hồi tháng 3.

Anh cảm thấy vui hơn khi công sức của hàng nghìn thành viên trong ê-kíp cuối cùng cũng được công nhận xứng đáng. Sự xuất hiện của Vulko (Willem Dafoe), Iris West (Kiersey Clemons) và tuyến truyện về Cyborg trở thành trọng tâm của toàn bộ tác phẩm, đó là những điều mà anh, Zack Snyder, cùng nhiều thành viên trong đoàn đã nỗ lực truyền tải, nhưng không được Warner Bros. công nhận.

Việc bộ phim lúc này được đánh giá cao hơn bởi giới chuyên môn và người hâm mộ giúp Chris Terrio lấy lại sự tự tin. Anh hiện thoải mái đón nhận những lời phê bình. Nhà biên kịch kết luận: “Mọi người có thể tranh cãi về bộ phim. Nhưng ít nhất, họ tranh cãi dựa trên phiên bản hoàn thiện của tôi và Zack Snyder”.