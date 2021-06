Các show diễn nội y đang dần thay đổi

Victoria's Secret cho biết sẽ ra mắt show diễn nội y mới lạ trong năm sau. Liệu sự thay đổi của các thương hiệu có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng?

WWD nhận định các show diễn nội y đang hướng đến thông điệp trao quyền cho phụ nữ.

Rihanna tổ chức show diễn Pride với sự góp mặt của drag queen (nam giới có lối trang điểm đậm, ăn mặc nữ tính) nổi tiếng Adore Delano. Show diễn bao quanh với nhiều bóng bay và khung cảnh giống một buổi dạ hội ở trường trung học.

Bộ sưu tập gồm các thiết kế đồ lót phù hợp với cả hai giới. Tất cả đều nhắm đến mục đích trao quyền cho nam giới và phụ nữ.

Những show diễn tôn vinh sự đa dạng trở nên phổ biến. Ảnh: Vogue.

Show diễn tôn vinh sự đa dạng.

Trên trang cá nhân, thương hiệu Savage X Fenty tuyên bố: "Chúng tôi tôn vinh mọi cơ thể". Show diễn của nhà mốt được phát trực tuyến với sự tham gia của những người phụ nữ bình thường và loạt người mẫu nổi tiếng.

Sự kiện được đánh giá cao bởi thông điệp của nó. Bên cạnh đó, ưu điểm khác là việc sử dụng người mẫu ở mọi giới tính, kích cỡ và màu da.

Tất nhiên, Savage x Fenty không phải là hãng đồ lót duy nhất thúc đẩy sự đa dạng. Đầu năm 2020, Kim Kardashian tổ chức một show diễn tại Manhattan với người mẫu đa dạng kích cỡ, màu da và độ tuổi để ra mắt các sản phẩm của thương hiệu Skims.

Ngay cả Victoria's Secret, sau khi hủy bỏ show diễn nội y vào năm 2019, đã thông báo sẽ tổ chức lại sự kiện với hình thức khác trong năm sau. Bên cạnh đó, những chiến dịch gần đây của thương hiệu đều hướng về mục đích tác động tích cực đến cuộc sống của phụ nữ.

Nhiều nhà mốt khác ủng hộ sự đa dạng về kích thước, trong đó có thương hiệu của Kim Kardashian. Ảnh: E! Online.

Tại sao lại cần đến một cuộc cách mạng trong ngành nội y? Catherine Sadler, giám đốc điều hành của Sadler + Brand, một công ty tư vấn và chiến lược xây dựng thương hiệu, nói với WWD: "Trong nhiều năm, ngành công nghiệp thời trang đã chống lại tư duy đa dạng".

Rất lâu trước khi có dịch bệnh, các thương hiệu thời trang và show diễn nội y cổ vũ người mẫu với vóc dáng chuẩn. Nó trở thành một hình mẫu và nếu phụ nữ không được như vậy, tức là họ kém gợi cảm.

Tầm nhìn này khá hạn hẹp và thu nhỏ đối tượng khán giả. Trong những năm gần đây, Savage x Fenty đã hiểu được sự thay đổi trong tư duy của người tiêu dùng. Thương hiệu tổ chức show diễn mà ở đó, phụ nữ được nhìn thấy bản thân họ và xây dựng sự gợi cảm riêng.

Nhiều thương hiệu cũng thúc đẩy sự đa dạng như: Aerie, ThirdLove , Adore Me và Playful Promises là một vài cái tên khác.

Áp lực phải thay đổi

Trong khi đó, Victoria's Secret đã đối mặt với kết quả khi Ed Razek, cựu giám đốc marketing của L Brands, tuyên bố không có hứng thú với việc sử dụng đồ ngoại cỡ hay người mẫu chuyển giới. Tuyên bố được đưa ra vào tháng 11/2018. Đến năm 2019, show diễn của nhà mốt đã bị hủy bỏ.

Victoria's Secret đang đối mặt với áp lực phải thay đổi. Ảnh: Vanity Fair.

Tuy nhiên, khán giả vẫn công nhận những thành tựu và lợi nhuận mà Victoria's Secret thu được. Thương hiệu từng sử dụng hình ảnh thiên thần và ngôi sao trên sàn diễn thời trang một cách phù hợp. Thời đó, hình ảnh những người phụ nữ đẹp chưa tràn lan trên mạng xã hội.

Đầu tháng 6, Raúl Martinez, giám đốc sáng tạo của Victoria's Secret, nói: "Khi chúng tôi mang một thứ gì đó trở lại, sẽ không còn là một buổi biểu diễn. Bởi vì thế giới đã thay đổi và giải trí đang phát triển".

Các chiến dịch của thương hiệu đang dần có dấu ấn khác lạ. Tuy nhiên, Victoria's Secret phải chịu áp lực rất lớn về việc đổi mới thương hiệu theo hướng tích cực hơn.

"Cuối cùng, điều mà người tiêu dùng thực sự muốn là quyền tự do lựa chọn", Cora Harrington, tác giả của cuốn sách Intimate Detail: How to Choose, Wear and Love Lingerie, nhận định.