Các quốc gia an toàn cho du khách nữ độc thân

Dựa trên dữ liệu thực tế và các chỉ số đánh giá, Nhật Bản, Na Uy, UAE và Rwanda được cho là những đất nước an toàn để phụ nữ trải nghiệm du lịch độc hành.

Ảnh: Smartertravel.

Mặc dù du lịch một mình ngày càng trở nên phổ biến đối với những người đam mê xê dịch toàn cầu, phụ nữ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn nam giới về vấn đề an toàn và phân biệt đối xử. Một số quốc gia đã nỗ lực thực hiện các chính sách và biện pháp giúp phụ nữ cảm thấy an toàn hơn khi khám phá, trải nghiệm tại đó.

Một phân tích gần đây do BBC thực hiện đã so sánh các báo cáo và dữ liệu để xác định những quốc gia cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho phụ nữ đi du lịch một mình. Các dữ liệu bao gồm Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, báo cáo Khoảng cách Giới tính Toàn cầu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện và Chỉ số An ninh và Hòa bình Phụ nữ (WPS) của Đại học Georgetown.

Sau đây là những quốc gia an toàn nhất cho du khách nữ.

Na Uy

Chiêm ngưỡng cực quang nằm trong danh sách những điều cần làm của nhiều du khách và đây cũng là một trải nghiệm mà du khách nữ có thể thực hiện một mình tại Na Uy. Đất nước Bắc Âu này là điểm đến tuyệt vời để kết nối với thiên nhiên, khám phá những ngọn núi và vịnh hẹp, chơi các môn thể thao ngoài trời hoặc ghé thăm các thành phố quyến rũ như Bergen.

Cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục thu hút du khách ghé thăm và khám phá Na Uy. Ảnh: Unsplash.

Na Uy được xếp hạng an toàn nhất về chỉ số WPS và cũng nhiều lần xếp thứ hạng cao trong danh sách các quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Đất nước này đã xây dựng các biện pháp pháp lý về sự bình đẳng để tạo ra một xã hội nơi phụ nữ và tất cả khách du lịch đều có quyền độc lập và được tôn trọng.

UAE

Là điểm du lịch hàng đầu trên thế giới, Dubai và thủ đô Abu Dhabi của UAE mang đến cho du khách cảnh quan thành phố ấn tượng với những tòa nhà chọc trời hiện đại. Những người thích phiêu lưu có thể trải nghiệm các hoạt động khác biệt như đi săn trên sa mạc hoặc nhảy dù ngắm cảnh từ không trung...

Các điểm đến ở UAE nổi tiếng với các dịch vụ xa hoa, cao cấp. Ảnh: Olgaozik.

Theo phân tích, quốc gia này dẫn đầu khu vực về bình đẳng giới và cũng xếp hạng rất tốt về an toàn cộng đồng. Dubai đã xếp vị trí đầu tiên trong một báo cáo về các điểm đến du lịch một mình tốt nhất cho phụ nữ được chia sẻ gần đây bởi công ty bảo hiểm du lịch Insure My Trip.

Rwanda

Quốc gia ở Đông Phi này có quốc hội bình đẳng giới nhất trên thế giới. Trong đó phụ nữ chiếm 60% số đại biểu quốc hội.

Rwanda có địa hình đồi và đất đai màu mỡ, được biết đến với danh hiệu "Vùng đất của một nghìn quả đồi". Ảnh: Shutterstock.

Rebecca Hansen, một nữ du khách người Đan Mạch được BBC phỏng vấn, xác nhận rằng việc khám phá đất nước này là an toàn cho phụ nữ: "Có cảnh sát, an ninh và quân đội ở hầu hết địa điểm và mọi thời điểm cả ngày lẫn đêm". Hanses cũng nói thêm: "Thoạt nghe có vẻ đáng sợ, nhưng bạn sẽ nhanh chóng biết rằng tất cả những người mặc đồng phục này đều thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ".

Khách du lịch đến thăm Rwanda có thể nhìn thấy khỉ đột trong môi trường sống tự nhiên của chúng, khám phá các công viên quốc gia, tìm hiểu về di sản văn hóa địa phương và giao lưu với những người dân thân thiện. Tiếng Anh và tiếng Pháp là hai trong số 4 ngôn ngữ chính thức ở quốc gia này, cùng với tiếng Kinyarwanda và tiếng Swahili.

Nhật Bản

Theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, Nhật Bản được công nhận là một trong những quốc gia an toàn nhất đối với phụ nữ du lịch bụi vì nước này có tỷ lệ tội phạm bạo lực rất thấp và có các khách sạn chỉ dành cho phụ nữ.

Cảnh sắc thiên nhiên thay đổi theo mùa và văn hóa đậm chất riêng mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách quốc tế đến Nhật. Ảnh: Travel Off Path.

Nhật Bản có nền văn hóa hấp dẫn và những hành trình du lịch có một không hai. Du khách cũng cảm thấy thoải mái hơn khi ăn tối hay hát karaoke một mình, điều này rất phổ biến trong văn hóa Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhiều điều thú vị để trải nghiệm tại xứ sở Mặt Trời mọc như khám phá các thành phố, kỳ quan thiên nhiên, tham quan những ngôi đền độc đáo hay thưởng thức đồ ăn ngon...

Nhiều người Nhật nói tiếng Anh, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Khi đến các điểm đến ở vùng nông thôn, du khách cũng có thể tìm thấy những hướng dẫn du lịch nói tiếng Anh. Chính vì thế, khách du lịch cũng cảm thấy an toàn và thoải mái ngay cả khi họ không nói ngôn ngữ chính thức của đất nước.