Các nhà xuất bản tăng tốc ra sách dịp cuối năm

Sau một thời gian dài giãn cách, các nhà xuất bản đang tăng tốc làm việc nhằm đưa tới bạn đọc nhiều ấn phẩm hay dịp cuối năm.

Sau thời gian giãn cách, các nhà in hoạt động trở lại, mọi bộ phận xuất bản, in ấn, phát hành đều hoạt động tích cực nhằm giới thiệu sách hay tới bạn đọc.

Các đơn vị đang tăng tốc cho ra thị trường nhiều sách hay dịp Giáng sinh và cuối năm. Ảnh minh họa: Nhã Nam.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ ra sách mới

Khoảng 50 đầu sách mới là con số mà Công ty Nhã Nam đã và sẽ đưa ra thị trường từ tháng 12 dương lịch cho tới cận Tết Nguyên đán. Theo ông Nguyễn Xuân Minh - Giám đốc bản quyền Công ty Nhã Nam - số sách mới phát hành như vậy nhiều hơn trong điều kiện bình thường.

Trong mấy tháng giãn cách, việc làm sách mới gần như đình lại. Từ tháng 10, việc in ấn sách mới được khởi động lại. Tuy vậy, nhà in cũng có công suất nhất định, không thể làm quá nhanh để ra hết sách như dự kiến. Do vậy, tháng 11 và 12 là thời gian mà Nhã Nam tập trung cố gắng phục hồi, đẩy nhanh tiến độ ra sách mới.

Do tác động của Covid-19, kế hoạch xuất bản của công ty sách Nhã Nam luôn được điều chỉnh đề phù hợp tình hình dịch bệnh. Nhờ kế hoạch ngắn hạn nên cho đến cuối năm, mục tiêu, kế hoạch làm sách trong năm không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Công ty này chuẩn bị cho dịp ra ra sách cuối năm từ trước. Thời gian giãn cách, các biên tập viên, bộ phận truyền thông, thiết kế vẫn làm việc với hiệu suất bình thường. Việc sản xuất nội dung không bị chậm lại. Chỉ có phần in ấn và phát hành bị dồn việc về cuối năm nên vất vả hơn.

Trong dịp Giáng sinh này, một số đầu sách hay đã được đơn vị này đưa ra thị trường. Theo ông Minh, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, đợt sách mới với nhiều tác phẩm “nặng ký” khác sẽ được phát hành, phục vụ nhu cầu bạn đọc.

Tương tự, đến đầu tháng 12 này, Nhà xuất bản Trẻ đã gần hoàn thành kế hoạch sản xuất trong năm. Có trụ sở chính ở TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ cũng như các đơn vị khác trong ngành sách có một thời gian gián đoạn do dịch bệnh và giãn cách kéo dài.

Bà Phan Thị Thu Hà - Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ - cho biết trong giãn cách, các bộ phận dù làm việc từ xa vẫn duy trì năng suất. Khi quay lại trụ sở làm việc sau giãn cách, in ấn hoạt động trở lại, đơn vị này đã tăng tốc chuyển sách ra nhà in, từ đó đưa sách mới tới bạn đọc.

“Chúng tôi tập trung tối đa sách ra thị trường, nhất là sách ra mùa Tết, sách đề tài về dịch bệnh”, bà Phan Thị Thu Hà nói.

Hàng năm, Nhà xuất bản Trẻ có chương trình "Tháng ba sách Trẻ". Để chuẩn bị cho đợt ra sách lớn vào tháng 3/2022, ngay từ bây giờ, Nhà xuất bản Trẻ đang khẩn trương làm việc.

“Dự kiến, gần 200 tựa sách mới sẽ ra dịp 'Tháng ba sách Trẻ'. Chúng tôi đang tăng tốc, chạy đua để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ra sách cho chương trình”, bà Phan Thị Thu Hà chia sẻ.

Bộ sách Deluxe. Ảnh: Thu Trang.

Dành sách ý nghĩa cho dịp cuối năm

Ngay từ đầu tháng 12, Công ty sách Tân Việt đã cho ra mắt Shoe Books - bộ sách của Noel Streatfeild thường được chọn làm quà tặng cho trẻ em dịp Giáng sinh.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó giám đốc Tân Việt Books - cho biết thời gian giãn cách, công việc làm nội dung sách không bị gián đoạn. Nhờ đó, đơn vị này phát hành nhiều đầu sách phù hợp dịp cuối năm.

Wham! - George & tôi là cuốn hồi ký của Andrew Ridgeley - thành viên ban nhạc Wham!. Cuốn sách không chỉ là trang hồi ký, chuyện âm nhạc mà còn mang tới không khí Giáng sinh với giai điệu Last Christmas quen thuộc.

Nhân loại, một lịch sử tràn đầy hy vọng (tác giả Rutger Bregman) là cuốn sách bán chạy được phát hành tiếng Việt dịp cuối năm. Thông qua cách tiếp cận đa ngành như lịch sử, tâm lý học, khảo cổ học, tác giả khám phá cách con người sử dụng bản chất của mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Cuốn sách ra mắt trong bối cảnh dịch bệnh mang tới góc nhìn tích cực, niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn của nhân loại.

Bộ sách Deluxe (sách đẹp, sang trọng, không đắt như sách đặc biệt) là ấn phẩm mà Tân Việt Books thực hiện như món quà Giáng sinh, năm mới gửi tặng bạn đọc.

“Trải qua một năm dịch bệnh, tôi cảm thấy biết ơn vì trong điều kiện khó khăn như vậy chúng ta vẫn còn có sách, Tân Việt và các đơn vị khác vẫn làm ra được những cuốn sách. Chúng tôi muốn dành những ấn phẩm hay, ý nghĩa, đẹp như món quà thể hiện lòng biết ơn vào dịp cuối năm này”, Phó giám đốc Tân Việt Books nói.

Không chỉ Tân Việt, các đơn vị khác đều dành những cuốn sách hay, ý nghĩa cho dịp Giáng sinh, chào năm mới.

Trong số 50 đầu sách của Nhã Nam, một số sách nổi bật đã và sẽ ra mắt như: Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian (tác giả Ocean Vương), Chuyện trà - Lịch sử một thức uống lâu đời của người Việt (khảo cứu của Trần Quang Đức) cùng tác phẩm dịch của các cây bút tên tuổi như Neil Gaiman, Tim Marshall, Orhan Pamuk…

Nhà xuất bản Trẻ cũng có nhiều sách hay cho dịp cuối năm và chương trình "Tháng ba sách Trẻ". Theo tiết lộ của bà Phan Thị Thu Hà, hai cuốn sách được mong đợi là tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Nhật Ánh. Sách đang được gấp rút thực hiện, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán.