Các lực lượng trấn áp tội phạm của Công an TP.HCM

Sáng 15/12, công an toàn TP.HCM bắt đầu đợt cao điểm 2 tháng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 2021. Mục tiêu đợt cao điểm nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm tình hình phạm pháp hình sự.