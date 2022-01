Các kiểu mừng Tết Nhâm Dần của nhà mốt xa xỉ

Ngày 6/1, Burberry ra mắt bộ sưu tập cho Tết Nhâm Dần với bản in hình động vật sọc hổ màu cam trên túi Lola và Olympia đặc trưng của hãng cùng khăn quàng cổ, giày thể thao cashmere. Thương hiệu cao cấp của Anh đổi mới bản in TB Monogram với tông màu be mật ong, điểm xuyết bằng họa tiết B màu cam sáng trên Burberry Heritage Trench, áo cánh thắt nơ, váy xếp ly và áo khoác nylon. Chiến dịch có sự tham gia của các người mẫu Lưu Băng Băng, Liu Chunjie, Wang Xiangguo và Yang Ling, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Feng Li. Ảnh: Burberry.