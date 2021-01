Các hiệu sách tại Anh đạt doanh thu cao bất chấp đại dịch

Các cửa hàng đóng cửa nhiều lần trong năm 2020, nhưng người Anh đã mua sách với số lượng lớn.

Hơn 200 triệu sách in đã được bán ở Anh vào năm ngoái. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2012, theo ước tính của công ty nghiên cứu doanh số bán sách Nielsen Bookscan.

Đại dịch Covid-19 khiến các nước Anh vài lần thực hiện lệnh giãn cách. Các hiệu sách ở Anh đã đóng cửa từ ngày 23/3 đến 15/6/2020, và sau đó từ ngày 5/11 đến 2/12/2020. Các lệnh đóng cửa khác nhau cũng được thực hiện trên khắp nước Anh.

Một phụ nữ nhìn qua cửa hiệu sách Waterstones ở thị trấn Crewe, Anh trong một đợt giãn cách. Ảnh: Getty Images.

Tuy vậy, theo Nielsen, lượng sách in bán ra đã tăng 5,2% so với năm 2019. Con số này tương đương với 202 triệu cuốn sách được bán ở Anh và trị giá 1,76 tỷ bảng Anh, tăng 5,5% so với năm 2019.

Tạp chí Bookseller cho rằng con số này cho thấy sự gia tăng về số lượng lớn nhất trên thị trường sách Anh kể từ năm 2007, và giá trị gia tăng cao nhất kể từ năm 2009.

Cuốn sách bán chạy nhất trong năm là: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse của Charlie Mackesy; đứng vị trí thứ hai là The Thursday Murder Club của Richard Osman; và cuốn sách ẩm thực Pinch of Nom - Everyday Light ở vị trí thứ ba.

Trong Top 10 cuốn sách bán chạy còn có Code Name Bananas, The World’s Worst Parents; Hồi ký ông Obama A Promised Land; Where the Crawdads Sing…

Nielsen nhấn mạnh con số này chỉ là ước tính, vì không thể tính toán doanh số bán sách trong những tuần nước Anh thực hiện lệnh phong tỏa.

Kate Skipper - Giám đốc điều hành Waterstones (chuỗi cửa hàng bán lẻ sách lớn của Anh) - cho rằng những con số này thực sự đáng khích lệ. Skipper nói trên The Guardian: “Rất nhiều người đã đến với sách để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng, thông tin và niềm vui trong năm khó khăn này. Top 10 trong năm của chúng tôi phản ánh điều này”, Skipper nói.

“Các cửa hàng của chúng tôi được yêu cầu đóng cửa vào những đợt căng thẳng trong năm, nhưng khi chúng tôi có thể mở cửa an toàn, độc giả rất háo hức trở lại khám phá những cuốn sách mới”, Kate nói.

Kiera O’Brien - biên tập viên tại Bookseller - cho biết bà không ngạc nhiên trước những con số này, bởi thị trường sách hoạt động mạnh giữa các đợt đóng cửa.

“Tuần đầu tiên các hiệu sách mở cửa vào tháng 6/2020, lượng sách in đã tăng 31% cả về số lượng và doanh số so với cùng tuần năm 2019. […] Sự tăng trưởng này được duy trì khá đều trong suốt mùa hè và đầu mùa thu”, O’brien nói.

Bìa cuốn sách bán chạy nhất năm 2020 tại Anh. Ảnh: Penguin.

Theo O’Brien những người mua sách dường như đang cố gắng đến các hiệu sách độc lập, và họ tiêu nhiều tiền trong một lần mua. Sự tăng trưởng này nằm trên diện rộng, không có cuốn sách nào bán chạy vượt trội hơn cả (cho tới tháng 12 có sự bứt phá của The Thursday Murder Club).

Tuy thị trường tăng trưởng, song các tác giả vẫn gặp khó. Nicola Solomon - đại diện Hiệp hội Tác giả - nói rằng nhiều tác giả sách vẫn đang gặp khó khăn. Doanh số bán sách đang tăng, điều đó không có nghĩa tất cả đầu sách đều bán chạy. “Những tên tuổi lớn, loạt tác phẩm đã thành danh, thậm chí một số tác giả mới nổi đã thành công, nhưng nhiều tác giả đang gặp khó”, Nicola Solomon nói.

Đến nay, quỹ khẩn cấp của Hiệp hội Tác giả đã trao 1,3 triệu bảng Anh cho hơn 1.000 tác giả gặp khó khăn về tài chính, và sẽ tiếp tục hỗ trợ các cây bút gặp khó do đại dịch gây ra.

“Mọi người cho rằng các tác giả kiếm được nhiều tiền từ bán sách. Nhưng nhiều cây bút không như vậy. Các tác giả thiếu nhi phụ thuộc nhiều vào những chuyến thăm trường học, nhiều tác giả phụ thuộc vào bài giảng, hoặc diễn thuyết”, Solomon nói. Đại dịch hạn chế mọi đám đông nên các nhà văn bị ảnh hưởng nặng nề.