Các hãng bay 'chi đậm' tuyển phi công, tiếp viên

Hàng loạt các hãng bay Việt như Bamboo Airways, Vietjet Air hay Vietravel Airlines đang đồng loạt muốn bổ sung phi công, tiếp viên trở lại sau thời gian dài đóng băng tuyển dụng.

Cụ thể, Bamboo Airways đang thông báo tuyển nhiều vị trí như phi công, tiếp viên, đại diện hãng, kỹ thuật... Trong đó, hãng này đưa ra mức thu nhập tối đa đến 13.300 USD cho cơ trưởng máy bay thân rộng Boeing 787, cơ phó là 8.000 USD . Với dòng máy bay thân hẹp Airbus và Embraer 195, thu nhập tối đa của cơ trưởng khoảng 10.450 USD , còn cơ phó hơn 6.300 USD .

Nếu được hưởng mức tối đa này, thu nhập phi công của hãng đã cao hơn mặt bằng chung trên thị trường thời điểm trước dịch. Bamboo Airways cũng thông báo tuyển tiếp viên 5 sao với thu nhập lên đến đến 1.500 USD , tiếp viên trưởng 3.000 USD . Từ cuối năm ngoái, hãng này liên tiếp tổ chức các đợt tuyển dụng tiếp viên hàng không.

Tại một tọa đàm cuối tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Trọng - Phó tổng giám đốc Bamboo Airways - cho biết 30 máy bay của hãng này hoạt động hết công suất trong giai đoạn Tết vừa qua, với cao điểm một ngày gần 200 chuyến. Thời gian tới, Bamboo Airways sẽ thực hiện các đường bay thương mại đến châu Âu và Mỹ trong quý II. Do vậy, ông Trọng cho biết hãng đang xin phép cơ quan quản lý cho tăng đội bay, mong muốn mỗi năm được thêm 5-10 chiếc.

Các hãng hàng không Việt đang tích cực tuyển thêm phi công, tiếp viên với mức thù lao thậm chí cao hơn trước dịch. Ảnh: Thế Sơn.

Chia sẻ với Zing, Vietravel Airlines cho biết hãng cũng đang tìm thêm phi công dòng Airbus A320, tuy nhiên không công bố chi tiết thu nhập. Bên cạnh đó hãng cũng đang tuyển thêm một số lượng đáng kể tiếp viên hàng không.

"Khi các đường bay quốc tế được khôi phục, Vietravel Airlines đã chủ động bổ sung nguồn lực bằng việc tuyển dụng và đào tạo một loạt vị trí. Động thái này để phục vụ cho kế hoạch mở rộng đội bay lên 6 chiếc (tăng 3 chiếc so với hiện nay) và khai thác thêm nhiều đường bay quốc tế mới đến Đông Bắc Á, Đông Nam Á từ quý III", theo đại diện Vietravel Airlines.

Hãng cũng nhận định nhu cầu tuyển dụng của các hãng hàng không bắt đầu tăng cao khi thị trường hồi phục, cũng như hiện nay một số dự án thành lập hãng hàng không mới đang được triển khai rốt ráo. Vì vậy, nhân lực ngành hàng không trong nước năm nay có thể khan hiếm trở lại, xuất hiện hiện tượng cạnh tranh. "Điều này sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho kế hoạch mở rộng đội ngũ nhân sự chất lượng cao của hãng", vị này nói.

Tương tự, Vietjet Air cũng đang thông báo tuyển cơ trưởng, cơ phó cho các dòng máy bay Airbus A320 và A330 đến hết năm nay.

Trước đó theo thống kê từ Cục Hàng không, lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước trong tháng 2 đạt hơn 6,1 triệu khách, tăng 57,8% so với tháng 2/2021. Trong số này, có 105.000 khách quốc tế, tăng 350% so với tháng 2/2021. Khách nội địa đạt hơn 6 triệu lượt, tăng 56,1%. Hàng hóa thông qua đạt 113.000 tấn, tăng 27,6% so với tháng 2/2021.

Cục Hàng không mới đây đánh giá thị trường đã phục hồi ở mảng nội địa cũng như mở lại bay quốc tế. Với bay quốc tế, hành khách quốc tế nói chung và công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nói riêng đã có thể nhập cảnh Việt Nam qua các chuyến bay thường lệ.

Do thị trường có dấu hiệu phục hồi tốt, Cục Hàng không nhận định công tác xem xét việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không trong thời gian qua là phù hợp. Điều này đồng nghĩa việc các doanh nghiệp thành lập hãng hàng không mới trong thời gian tới là khả thi.