Các dự án đại đô thị ở TP.HCM tái khởi động

The Global City (tên cũ là Khu đô thị Sài Gòn Bình An) là một trong những dự án đại đô thị đang thu hút sự chú ý thời gian gần đây bởi mức giá bán dự kiến đợt đầu tiên lên đến gần 400 triệu đồng/m2 nhà phố thương mại. Dự án thuộc khu Bắc Rạch Chiếc (phường An Phú, TP Thủ Đức), nằm dọc theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây.