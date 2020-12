Các công ty ở mặt bằng của ông Trump nhận 3,6 triệu USD tiền cứu trợ

Các doanh nghiệp thuê văn phòng thuộc sở hữu của Trump Organization và gia đình con rể Tổng thống Donald Trump được vay 3,65 triệu USD từ gói hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Theo NBC News, các công ty thuê mặt bằng của Trump Organization và Kushner Cos. (thuộc sở hữu của gia đình Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump) nhận hơn 25 khoản vay từ Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của chính phủ Mỹ, trị giá hơn 3,65 triệu USD .

Hai công ty thuê văn phòng tại Trump Tower ở New York nhận khoản vay PPP hơn 100.000 USD , nhưng chỉ giữ lại ba nhân viên. Tương tự, bốn công ty thuê văn phòng tại tòa nhà 666 5th Avenue - do Kushner Cos. điều hành - nhận hơn 204.000 USD tiền hỗ trợ nhưng cũng chỉ giữ vài nhân viên.

Nhà hàng Triomphe Restaurant tại Trump International Hotel and Tower ở thành phố New York nhận được khoản hỗ trợ 2,16 triệu USD . Tuy nhiên, doanh nghiệp này sớm sa thải hết nhân viên và sau đó đóng cửa. Trong khi đó, LB City Inc - công ty thuê mặt bằng của gia đình Kushner ở New Jersey - giữ lại 155 nhân viên sau khi vay được 505.500 USD .

Trả lời Business Insider, ông Christopher Smith - luật sư của Kushner Cos. - tuyên bố: “Tin đồn Kushner Cos. hưởng lợi không chính đáng từ PPP là hoàn toàn sai sự thật”. Trong khi đó, Trump Organization chưa phản hồi thông tin của NBC News.

Tổng thống Donald Trump và con rể Jared Kushner, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images.

Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ công bố các dữ liệu thống kê sau khi NBC News và 10 hãng truyền thông khác kiện cơ quan này, yêu cầu công khai chi tiết về hơn 5 triệu khoản cho vay cứu trợ. Hồi đầu năm, Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Trump quyết định chi 700 tỷ USD cho PPP.

Tuy nhiên, kể từ khi được triển khai, PPP hứng chịu nhiều chỉ trích. Một số công ty lớn bị phát hiện đăng ký và hưởng lợi từ chương trình hỗ trợ khẩn cấp dành cho doanh nghiệp nhỏ.