Các chủ tàu vẫn nhận vận chuyển dầu Nga vì lời cao

Bất chấp các lệnh trừng phạt, nhiều chủ tàu vẫn sẵn sàng vận chuyển dầu thô của Nga, bởi số tiền kiếm được trên mỗi chuyến hàng đã tăng đáng kể.

Bloomberg đưa tin theo các hãng môi giới, chủ tàu có thể kiếm khoảng 1,6 triệu USD cho mỗi chuyến chở dầu ESPO của Nga từ cảng Kozmino đến Trung Quốc, gấp 3 lần mức trước xung đột Nga - Ukraine. Những chủ tàu này phần lớn đến từ Trung Quốc, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau khi Moscow phát động cuộc chiến tại Ukraine, nhiều chủ tàu từ chối vận chuyển dầu thô Nga vì lo ngại bị vạ lây từ các lệnh trừng phạt hoặc tổn hại danh tiếng.

Cosco Shipping Holdings Co. (Trung Quốc) và Sovcomflot (Nga) là 2 trong số những công ty hoạt động mạnh trong việc vận chuyển dầu ESPO từ Nga. Cùng với đó là Active Shipping & Management Ltd., BEKS Ship Management & Trading SA (Thổ Nhĩ Kỳ), Avin International Ltd., Estoril Navigation Ltd. (Hy Lạp).

Bất chấp các lệnh trừng phạt, rào cản tài chính và hậu cần, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đẩy mạnh mua dầu thô Nga giá rẻ.

Các tuyến đường vận chuyển dầu thô Nga từ cảng Kozmino tới Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Theo các hãng môi giới tàu biển, thông thường, khoảng 730.000 thùng dầu thô ESPO sẽ được chất lên mỗi tàu Aframax trong hành trình kéo dài 5 ngày tới Trung Quốc. Đây là khoảng thời gian vận chuyển khá ngắn so với các tuyến đường khác.

Tuyến đường quay về cảng Kozmino ngắn hơn giúp tối ưu hóa hoạt động và gia tăng lợi nhuận của tàu.

Tuy nhiên, các chủ tàu đang phải tranh thủ kiếm lời trước khi những lệnh trừng phạt mới của phương Tây có hiệu lực. Tới lúc đó, các giao dịch mua bán với Moscow sẽ bị gia tăng giám sát, khiến số công ty bảo hiểm sẵn sàng ký hợp đồng với những chuyến hàng từ Nga có thể giảm đi.

Tuần trước, G7 (nhóm 7 nền công nghiệp tiên tiến) đã có cuộc gặp để thảo luận về các biện pháp hạn chế doanh thu từ xuất khẩu năng lượng của Moscow, nhưng vẫn duy trì nguồn cung dầu thế giới.

Các đề xuất bao gồm áp giá trần với dầu thô Nga và hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ vận chuyển và bảo hiểm của Moscow. Nhưng đến nay, nhóm vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.