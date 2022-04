'Ca vương' Park Hyo Shin tố công ty quản lý chèn ép

Vì mâu thuẫn với công ty quản lý, Park Hyo Shin đã không thể hoạt động nghệ thuật trong ba năm.

Ngày 16/4, SpoTV News đưa tin nam ca sĩ Park Hyo Shin lần đầu chia sẻ lý do ngừng hoạt động nghệ thuật trong 3 năm. Ngôi sao được công nhận là "ca vương" Hàn Quốc cho biết sự nghiệp âm nhạc của anh gặp bế tắc vì xung đột tài chính với công ty quản lý Glove Entertainment.

Năm 2021, Park Hyo Shin yêu cầu chấm dứt hợp đồng, nhưng Glove Entertainment từ chối. Cả hai đã đệ đơn kiện lẫn nhau. Theo Park Hyo Shin, anh không được công ty chủ quản thanh toán phí tổ chức hòa nhạc, các buổi họp fan, chia hoa hồng tiền bán album và đặc biệt là tiền đặt cọc hợp đồng như Glove Entertainment đã hứa hẹn vào năm 2016.

Sự nghiệp của Park Hyo Shin lận đận vì bất hòa với công ty quản lý. Ảnh: KoreaBoo.

"Tôi không có bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào kể từ năm 2019. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi không được công ty hỗ trợ về kinh tế lẫn nhân lực. Tôi cố gắng nhẫn nại hết lần này đến lần khác để chờ tình hình khá hơn, nhưng chẳng có sự thay đổi nào, thậm chí chịu cảnh chèn ép nhiều hơn. Đó là lý do tôi vắng bóng suốt 3 năm", Park Hyo Shin chia sẻ.

Anh cho biết sẽ không hoạt động trong ngành giải trí một thời gian nữa để giải quyết vụ kiện với Glove Entertainment. Nam ca sĩ xin lỗi vì tiếp tục lỡ hẹn và bắt khán giả chờ đợi anh trở lại.

Park Hyo Shin sinh năm 1981. Các bài hát được yêu thích của anh có thể kể đến I am a Dreamer, Winter Sound, The Day - nhạc phim Mr. Sunshine. Năm 2016, anh hết hạn hợp đồng với Jellyfish Entertainment, chuyển sang đầu quân cho Glove Entertainment.

Sau khi phát hành 2 single Goodbye, Lover, tổ chức concert Park Hyo Shin Live 2019 Love Bus: Are Your Love? và buổi họp fan mang tên Park Hyo Shin STPD 2019 Love Bus: Behind the Scenes, sự nghiệp âm nhạc của nam nghệ sĩ đóng băng.