Cả thành phố bị phong tỏa vì ca nhiễm biến chủng mới

Auckland, thành phố New Zealand, khởi động phong tỏa lần hai trong tháng qua trong nỗ lực khống chế ổ dịch Covid-19 do biến chủng mới từ Anh.

Đợt phong tỏa kéo dài 7 ngày được Thủ tướng Jacinda Ardern thông báo vào hôm 27/2. Vào giữa tháng, khi địa phương phát hiện biến chủng virus corona từ Anh ở một số ca bệnh Covid-19, thành phố Auckland cũng yêu cầu người dân ở yên trong nhà trong 3 ngày.

Sau khi giải trình tự gene một ca nhiễm phát hiện ngày 27/2, nhà chức trách New Zealand xác nhận người bệnh có liên hệ với ổ dịch do biến chủng Anh gây nên. Ca nhiễm ngày 27/2 đã buộc giới chức thành phố và New Zealand khởi động phong tỏa.

Bệnh nhân là một sinh viên 21 tuổi. Người này có lịch trình di chuyển phức tạp, đến nhiều địa điểm công cộng trong vòng 1 tuần qua. Bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm trong cả tuần.

Tổng số ca nhiễm trong ổ dịch do biến chủng Anh gây ra đã lên đến 13 người. Bộ trưởng Ứng phó Covid-19 Chris Hipkins lo ngại Auckland tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm mới. Việc ước tính mức độ lan rộng của ổ dịch vẫn rất khó khăn, theo TVNZ.

Nhân viên y tế New Zealand chuẩn bị vaccine Pfizer - BioNTech tiêm ngừa cho người dân tại Auckland ngày 19/2. Ảnh: Reuters.

Lệnh phong tỏa sử dụng các biện pháp hạn chế đi lại và hoạt động xã hội ở Cấp độ 3. Người dân chỉ được rời khỏi nhà để mua nhu yếu phẩm và những công việc thiết yếu. Các địa điểm công cộng buộc phải đóng cửa.

Các biện pháp hạn chế xã hội chống dịch trên khắp New Zealand sẽ được duy trì ở Cấp độ 2, gồm hạn chế tụ tập đông người.

Một số hoạt động thể thao quốc tế đang diễn ra tại Auckland rơi vào tình thế khó xử sau khi thành phố khởi động phong tỏa. Nhà tổ chức cuộc đua du thuyền America's Cup đang phải đánh giá lại kế hoạch tổ chức vòng chung kết giữa hai đội Italy và New Zealand.

Trận đấu criket giữa đội tuyển New Zealand và Australia cũng được chuyển đến sân vận động ở Wellington. Trận đấu sẽ diễn ra mà không có khán giả.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, New Zealand ghi nhận khoảng 2.000 ca nhiễm virus corona và 26 ca tử vong. Quốc gia với dân số 5 triệu người được đánh giá là một trong những nơi chống dịch hiệu quả nhờ các biện pháp ứng phó quyết liệt và kịp thời.