Ca sĩ Việt ra mắt cùng nhóm nhạc Hàn Quốc

Trong buổi showcase giới thiệu album đầu tay ngày 2/3, Hanbin (tên thật Ngô Ngọc Hưng) cho biết anh sẽ làm việc chăm chỉ để gia đình, người hâm mộ tại Việt Nam tự hào.

Sport Khan đưa tin nhóm nhạc Tempest chính thức ra mắt với album đầu tay It's ME, It's WE vào ngày 2/3. Cùng ngày, nhóm có buổi showcase giới thiệu sản phẩm đầu tiên với truyền thông và công chúng Hàn Quốc.

Album It’s ME, It’s WE được phát hành lúc 18h ngày 2/3, chứa đựng khát vọng chiếm lĩnh thị trường Kpop bằng năng lượng tươi sáng và mạnh mẽ. Ca khúc chủ đề Bad News cũng miêu tả hành trình chinh phục Kpop của các thành viên Tempest.

Hanbin trong buổi họp báo. Ảnh: Yuehua Entertainment, Star News.

Màn ra mắt của Tempest nhận được sự quan tâm của khán giả Việt Nam. Theo Sport DongA, Hanbin thu hút sự chú ý khi là thần tượng Việt Nam duy nhất đang hoạt động tại Hàn Quốc. Anh cũng là thành viên ngoại quốc duy nhất trong nhóm. Trong buổi showcase, Hanbin (tên thật Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998) tâm sự: “Tôi đến Hàn Quốc với ước mơ được ra mắt, nhưng điều đó không quá khó khăn vì tôi luôn suy nghĩ tích cực”.

“Tôi luôn tự nhủ hãy làm việc chăm chỉ và vui vẻ. Đặc biệt, những thành viên luôn giúp đỡ tôi. Vì vậy tôi rất hạnh phúc. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cho công chúng thấy những khía cạnh tốt đẹp nhất để trở thành niềm tự hào của gia đình ở phương xa cũng như những người ủng hộ tôi”, Sport DongA trích dẫn chia sẻ của Hanbin trong sự kiện.

Trước khi ra mắt cùng nhóm nhạc Tempest, Hanbin đã nổi tiếng khi tham gia chương trình sống còn I-Land phát trên kênh Mnet.

Tempest gồm 7 thành viên. Ảnh: Yuehua Entertainment.

Tempest, nghĩa là “cơn bão mạnh” và gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeong Seop, Hyuk, Eun Chan, Lu, Hwa Rang, Tae Rae. Trước khi ra mắt, Tempest gặp khó khăn do sự lây lan của Covid-19. Theo kế hoạch ban đầu, nhóm phát hành album đầu tiên vào ngày 21/2. Tuy nhiên, lịch trình phải hoãn lại vì tất cả thành viên mắc Covid-19. Trong showcase, Eun Chan cho biết hiện tất cả thành viên có sức khỏe tốt.

Trong sự kiện, thành viên Hyuk bày tỏ tham vọng: “Tôi muốn cả nhóm như một cơn bão quét ngành công nghiệp âm nhạc với sức ảnh hưởng tốt. Chúng tôi muốn trở thành một nhóm nhạc được nhắc đến ngay cả sau 100 năm nữa”. Trong khi đó, Lou bày tỏ anh muốn Tempest trở thành nhóm nhạc độc nhất vô nhị.