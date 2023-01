Ca sĩ Việt qua thời bị lãng quên ở Hàn Quốc

Nhiều ca sĩ Việt đã ra mắt tại Hàn Quốc nhưng không được khán giả nước này biết tới. Tuy nhiên, Hanni, Hanbin đang dần thay đổi cuộc chơi.

Trước khi Hanni (tên thật Phạm Ngọc Hân) ra mắt và thành công với nhóm nhạc New Jeans, nhiều ca sĩ Việt đã hoạt động tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, tất cả họ có chung số phận đó là thất bại hoặc nhóm nhạc tan rã. Tương lai của ca sĩ Việt tại Hàn Quốc từng rất mờ mịt.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng của Hanni, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) hay 2 ca sĩ nam đang tham gia chương trình sống còn của Mnet cho thấy những tín hiệu tích cực. Có lẽ hiện tại mới là thời điểm thích hợp để ca sĩ Việt bắt đầu sự nghiệp tại Hàn Quốc.

Những thất bại đầy tiếc nuối

LIME, Roy Nguyễn (tên thật Nguyễn Hải Hoài Bảo), Queen (tên thật Lục Quyên), Trần Nguyễn Trâm Anh (nhóm Beauty Box), Haiyen (Hà Hoàng Hải Yến) nhóm M.I.S.O từ năm 2008 là những gương mặt từng ra mắt tại Hàn Quốc nhưng không thành công.

Trong đó, Roy Nguyễn và Queen là thành viên của dự án Z-Pop Dream gồm 2 nhóm nhạc nam nữ Z-Boys và Z-Girls. Tuy nhiên, không lâu sau khi dự án ra mắt, My Daily đưa tin Cozmic Group - công ty mẹ của dự án Z-Pop Dream - tái cơ cấu, đổi tên thành Divtone Entertainment và chuyển văn phòng đại diện tới Singapore. Thời gian ngắn sau khi ra mắt, dự án này đã có dấu hiệu đứt gánh.

Roy Nguyễn gần đây phát hành MV để đánh dấu hoạt động tại Việt Nam. Có thể thấy động thái đó thay cho thông báo Z-Pop Dream tan rã.

Roy Nguyễn và Queen mất nhiều tháng tập luyện để ra mắt ở Hàn Quốc nhưng vẫn thất bại. Ảnh: Anh Tú.

D1Verse do công ty của Mamamoo là RBW Entertainment đào tạo, thành lập và quản lý. Nhóm hoạt động song song tại Việt Nam và Hàn Quốc nhưng tan rã sau khi ra mắt được một MV. Thậm chí, các thành viên trong nhóm nhận thông báo tan rã rất đột ngột mà không hề được biết trước.

Trao đổi với Zing, An Quang Huy - cựu trưởng nhóm D1Verse - cho biết anh và các thành viên đều kỳ vọng vào tương lai của nhóm nhạc. Do đó, họ rất buồn và bất ngờ khi nhận tin tan rã từ công ty quản lý. Theo An Quang Huy, trong khoảng 2 tháng trước khi tan rã, các thành viên trong nhóm không thể liên lạc với công ty quản lý.

“Công ty không chia sẻ quá rõ ràng nhưng lý do lớn nhất là dịch bệnh. Chi nhánh công ty ở Việt Nam thua lỗ quá nhiều, thậm chí phải trả mặt bằng. Tôi nghĩ, công ty không đủ chi phí để duy trì nhóm. Tôi biết mọi người đã cố gắng nhưng lực bất tòng tâm”, An Quang Huy chia sẻ.

Sự thất bại của những ca sĩ kể trên là dễ hiểu bởi thị trường Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt. Trong khi đó, những nhóm nhạc như Lime, Z-Pop Dream chưa đủ sức hấp dẫn. Ngoài ra, Z-Pop Dream là dự án đa quốc tịch nên khó hoạt động tại Hàn Quốc.

Họ tuy được đào tạo bài bản nhưng đây chỉ là điều kiện cần để hoạt động tại thị trường quá đông như Kpop. Để thành công, Kpop đòi hỏi ca sĩ phải nổi bật về ngoại hình, thần thái biểu diễn, vũ đạo hoặc giọng hát. Hanni hay Hanbin đáp ứng được yếu tố đó nên họ đang có khởi đầu ấn tượng tại Hàn Quốc.

Tương lai của ca sĩ Việt ở Hàn Quốc

Vừa qua, Korea Times đưa tin nhóm nhạc nữ tân binh NewJeans bán được 701.241 bản album OMG trong tuần đầu tiên phát hành, trích dẫn dữ liệu từ Hanteo Chart. Nhóm 5 người đã giành được giải thưởng tân binh tại Golden Disk Awards lần thứ 37, một trong những giải thưởng nhạc pop lớn nhất của Hàn Quốc.

NewJeans thành công tại Hàn Quốc ngay khi ra mắt. Họ là nhóm nhạc hiếm hoi có 3 ca khúc ra mắt cùng lọt top 10 bảng xếp hạng Melon. NewJeans được xem như hiện tượng âm nhạc năm 2022 tại Hàn Quốc. Các thành viên, bao gồm ca sĩ Việt Hanni phủ sóng mạng xã hội. New Jeans trực thuộc ADOR - công ty con của tập đoàn HYBE. HYBE chính là tập đoàn quản lý nhóm nhạc nổi tiếng thế giới BTS.

Trong bảng xếp hạng thương hiệu công bố ngày 15/1 của Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc, Hanni vươn lên vị trí thứ 3 vượt qua Jisoo (BlackPink), Taeyeon (SNSD), Mina (TWICE)… So với tháng trước, thành tích của Hanni tăng 29,67%.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua việc phân tích hành vi người tiêu dùng, mức độ phủ sóng truyền thông… Đây là lần đầu tiên một ca sĩ Việt lọt vào bảng xếp hạng thương hiệu Hàn Quốc.

Hanni và Hanbin được chú ý ngay khi ra mắt tại Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cũng nhắc đến Hanni và nhóm nhạc New Jeans. Ông bày tỏ sự vui mừng khi giới trẻ hai nước cùng nhau tạo ra những nội dung gây chú ý trên toàn thế giới.

Ngoài Hanni, Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) cũng là niềm tự hào của khán giả Việt. Anh hiện là thành viên nhóm nhạc Tempest. Sinh năm 1998 ở Yên Bái, Hanbin từng theo học chuyên ngành Đại học Thương mại Hà Nội. Hanbin nổi lên từ show sống còn I-LAND do BELIFT Entertainment - công ty hợp tác giữa Big Hit Entertainment (công ty quản lý của BTS) và CJ ENM tổ chức.

Tempest chưa tạo được tiếng vang lớn như New Jeans nhưng cũng có lượng fan đông đảo ở nhiều quốc gia khác nhau. Nhờ đó, danh tiếng của ca sĩ đến từ Việt Nam cũng tăng cao.

Mới đây, người hâm mộ Kpop tại Việt Nam tiếp tục bàn tán việc hai thí sinh người Việt là Đặng Hồng Hải và Nguyễn Thành Công xuất hiện trong chương trình Boys Planet của Hàn Quốc. Chương trình do đài truyền hình nổi tiếng Mnet sản xuất và phát sóng.

Đặng Hồng Hải sinh năm 2003, tham gia cuộc thi với tư cách thực tập sinh của Fantagio - công ty quản lý của Astro và Weki Meki. Trong khi đó, Nguyễn Thành Công sinh ngày 8/12/2000, là thực tập sinh tự do.

Đáng nói lượt xem video trình diễn ca khúc chủ đề Here I Am của hai ca sĩ đạt lượt xem cao. Fancam của Đặng Hồng Hải đạt hơn 350.000 lượt xem tới ngày 16/1 và nằm trong top 10 thí sinh có thành tích tốt nhất. Hồng Hải được đánh giá có ngoại hình nổi bật, kỹ năng nhảy tốt, dứt khoát. Anh từng tham gia The Voice Kids năm 2016, thuộc đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng nên giọng hát cũng đáng kỳ vọng.

Trong khi đó, lượt xem của Thành Công cũng khả quan. Trước khi hoạt động tại Hàn Quốc, anh là thành viên nhóm nhảy Oops Crew. So với Hồng Hải, Thành Công bất lợi hơn bởi anh chưa thuộc công ty quản lý nào tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm tham gia nhóm nhảy và ngoại hình sáng, Thành Công được kỳ vọng tiến sâu ở Boys Planet.

Nếu thành công ở Boys Planet, hai ca sĩ Việt có tương lai vững chắc hơn tại Hàn Quốc. Lý do là chương trình được phát sóng trên Mnet - kênh truyền hình từng thành công vang dội với hàng loạt show sống còn như Produce 101, Produce 48.

Với thành công bước đầu của Hanni, Hanbin hay sự xuất hiện của Thành Công, Hồng Hải, khán giả có quyền kỳ vọng ca sĩ Việt tạo dựng chỗ đứng tại Kpop. Đây cũng là bước đà để ca sĩ Việt được chú ý trên thế giới. Bằng chứng là Hanni không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, Việt Nam mà còn sở hữu lượng fan đông đảo ở nhiều quốc gia khác.

Theo Sports Kyunghyang, ca sĩ sinh năm 2004 trở thành đại sứ của hãng thời trang cao cấp Gucci chỉ sau vài tháng ra mắt.