Ca sĩ Việt liên tục bị chỉ trích vì MV phản cảm, đạo nhái

MV của Jack gây tranh cãi đạo nhái, trong khi sản phẩm của Đạt G bị chỉ trích quá gợi cảm. Những bài hát ra mắt thời gian qua ở Vpop chưa làm hài lòng khán giả.

Hàng loạt MV Việt ra mắt thời gian qua bị chỉ trích. Lý do khiến những sản phẩm đó trở thành mục tiêu công kích là nghi vấn đạo nhái hoặc hình ảnh quá hở hang, phản cảm.

Điều đó khiến công chúng đặt câu hỏi về sức sáng tạo của nghệ sĩ Việt. Họ đã cạn kiệt ý tưởng hay muốn nổi tiếng bằng chiêu trò? Đó là câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng cũng cho thấy nỗi thất vọng của khán giả.

Nhiều MV bị tố đạo nhái

MV Ngôi sao cô đơn được công chiếu ngày 19/7 của Jack đang được chú ý. Thành tích MV khá khả quan nhưng kèm theo đó là nhiều tranh cãi, lời chỉ trích. Bài hát thuộc thể loại nhạc điện tử với tiếng bass dồn dập, đậm chất synth-pop thịnh hành ở Âu Mỹ những năm 1970-1980. Ca khúc khá bắt tai nhưng lại vướng nghi án đạo nhái về cả hình ảnh lẫn giai điệu.

Một số cảnh trong MV Jack được khán giả nhận xét giống nhân vật Jocker hay tình tiết trong bộ phim nổi tiếng của Tây Ban Nha Money Heist - Phi vụ triệu đô. Kiểu tóc, trang phục, tạo hình và biểu cảm của nam ca sĩ na ná The Weeknd trong MV Blinding Lights. Âm nhạc của Ngôi sao cô đơn cũng được cho là giống hệt Blinding Lights.

MV của Jack đang gây tranh cãi.

Ê-kíp của Jack thông báo ngay đầu sản phẩm rằng “MV được lấy cảm hứng từ tác phẩm nổi tiếng. Tất cả nhân vật, bối cảnh và tổ chức là hư cấu”.

Tuy nhiên, khán giả vẫn tiếc nuối về màn trở lại của giọng ca Bến Tre. Họ mong đợi một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ, sáng tạo từ nam ca sĩ sau thời gian dài vắng bóng thay vì một MV "chắp vá" từ nhiều tác phẩm khác nhau.

Trước đó, There’s No One At All của Sơn Tùng cũng bị chỉ trích vì nhiều cảnh giống các sản phẩm âm nhạc quốc tế. Sau khi theo dõi MV của nam ca sĩ sinh năm 1994, khán giả cho rằng sản phẩm có nhiều điểm tương đồng với Crooked (G-Dragon) hay Haru Haru và Loser (Big Bang). There’s No One At All còn bị so sánh với MV When I Grow Up của rapper NF ở cảnh ngồi trên xe rác hay bộ phim Thái Lan Giao ước chết.

Trong khi đó, ở MV Đôi mi em đang u sầu, Đông Nhi bị nghi ngờ sao chép vũ đạo bài Toxic của AliENZ. Qua đoạn video so sánh vũ đạo hai bài hát, khán giả chỉ ra chúng giống nhau tới 90%.

Buồn không thể buông mà Phí Phương Anh thể hiện cùng RIN9, MiiNa trong nhóm nhạc tân binh tên DREAMeR ra mắt cách đây 3 tháng vướng tranh cãi tương tự. Bài hát khiến khán giả liên tưởng tới nhiều sản phẩm Kpop đình đám như On Rainy Days (BEAST), Happen (Heize), Sick Enough To Die (MC Mong)...

Tuy nhiên, tác giả bài hát là RIN9 phủ nhận việc đạo nhạc. Anh cho biết việc các ca khúc có nét tương đồng là do dùng vòng hòa thanh giống nhau.

MV của Sơn Tùng bị gỡ vì nội dung tiêu cực. Ảnh: NVCC.

“Những ngày qua tôi nhận được nhiều phản hồi về việc ca khúc giống Sick Enough To Die của MC Mong. Trong những năm vừa qua, rất nhiều bài hát nhạc Việt vướng phải nghi án đạo nhái cũng chỉ với một lý do muôn thuở là sử dụng chung vòng hòa thanh. Những anh chị đi trước đã giải thích nhiều rồi nên tôi tránh đào sâu vấn đề này”, RIN9 cho biết.

“Tôi chỉ muốn khẳng định ca khúc Buồn không thể buông không đạo nhái bất kỳ ca khúc nào. Điểm tương đồng duy nhất ở đây là vòng hòa thanh. Tiết tấu cũng như giai điệu bài hát đều khác Sick Enough To Die”, nhà sản xuất khẳng định.

Nội dung bạo lực, phản cảm

MV của Jack và Sơn Tùng còn có điểm tương đồng khác ngoài nghi vấn sao chép ý tưởng. Hai MV đều gây tranh cãi vì hình ảnh được cho là tiêu cực. Sơn Tùng thậm chí bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt hành chính là 70 triệu đồng. MV There’s No One At All cũng bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng.

Trong khi đó, Ngôi sao cô đơn của Jack có nhiều cảnh đập phá, cướp của, đối đầu cơ quan chức năng… Trong MV này, Jack hóa thân thành một siêu trộm chuyên lấy tiền của người giàu chia cho người nghèo. Những hình ảnh này gây lo ngại cho nhiều khán giả sau khi xem MV. Họ bày tỏ quan điểm MV quá bạo lực, tiêu cực.

Tháng 7 cũng là thời điểm Đạt G trở lại với sản phẩm mới. Anh phát hành MV Hula Hula hợp tác cùng Huỳnh James. MV không đạt hiệu ứng lớn như những sản phẩm trước của Đạt G và thậm chí vướng tranh cãi.

MV được mở đầu với cảnh các cô gái mặc bikini nhảy nhót ở bữa tiệc. MV sau đó ngập tràn hình ảnh nhân vật nữ mặc đồ gợi cảm, hở hang. Máy quay cũng liên tục quay cận cảnh vào vòng ba của các cô gái nữ trong MV. Nhìn chung, hình ảnh các cô gái mặc gợi cảm lắc hông là nội dung chính và xuyên suốt sản phẩm. Do đó, nhiều khán giả nhận định MV phản cảm và hở hang quá mức.

MV của Đạt G được đánh giá là quá gợi cảm. Ảnh: NVCC.

Đạt G giải thích Hula Hula là bản nhạc tôn vinh sự tự tin và kêu gọi mọi người gạt bỏ mọi nghĩ suy tiêu cực. Để phù hợp với chất nhạc Latin trong Hula Hula, Đạt G thay đổi sang phong cách phóng khoáng hơn. Trang phục của diễn viên nữ cũng được áp dụng theo hơi hướm Âu Mỹ, pha trộn họa tiết Barocco màu mè và dễ nhận diện.