Ca sĩ Việt lập được kỷ lục giống BTS, BlackPink

New Jeans có hai ca khúc lọt Billboard Hot 100. Họ là nhóm nhạc Hàn Quốc thứ 3 sau BlackPink và BTS đạt thành tích này.

Hanni cùng New Jeans có hai ca khúc lọt Billboard Hot 100.

Trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ca khúc OMG của New Jeans đã vươn lên vị trí thứ 79. Tuần trước, ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 91 giúp New Jeans trở thành nhóm nhạc Kpop lọt Billboard Hot 100 nhanh nhất lịch sử. Họ chỉ mất 6 tháng kể từ khi ra mắt để có mặt trong bảng xếp hạng danh tiếng này. Một ca khúc khác của nhóm là Ditto từng ra mắt ở vị trí 96.

New Jeans là nhóm nhạc Hàn Quốc thứ 3 sau BlackPink và BTS có nhiều hơn một ca khúc lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100. TWICE là nhóm nhạc thứ 4 của Kpop đạt kỷ lục trên. Ngoài ra, New Jeans còn là nhóm nhạc thứ 3 sau BlackPink và BTS có 3 tuần trụ hạng trên Billboard Hot 100.

New Jeans gồm 5 thành viên, trong đó Hanni (tên thật Phạm Ngọc Hân) có cha mẹ là người Việt Nam. Như vậy, Hanni là ca sĩ Việt đầu tiên lọt Billboard Hot 100. Theo Mydaily, với hai ca khúc mới là Ditto và OMG, New Jeans tiếp tục khẳng định vị thế cũng như sức nóng của nhóm.

New Jeans đang là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Ditto, OMG đã thống trị bảng xếp hạng tuần của 3 trang nghe nhạc Hàn Quốc là MelOn, Genie và Bugs trong 2 tuần liên tiếp. Ngoài ra, bài hát đầu tay của nhóm Hype boy được phát hành vào tháng 8/2022 chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng hàng tuần của Melon, Genie và Bugs trong 3 tuần liên tiếp. New Jeans thống trị 3 vị trí đầu tiên trên 3 trang nghe nhạc kể trên trong 2 tuần liên tục.

Bài hát Attention của New Jeans lần lượt xếp thứ 6 trên Bugs và thứ 7 trên Melon, Genie. Nhờ đó, New Jeans có tới 4 ca khúc lọt top 10 trên xếp hạng hàng tuần của các trang âm nhạc trong nước.

Cuối tháng 11/2022, New Jeans thắng giải Tân binh của năm tại Melon Music Awards 2022. Nhờ đó, Hanni là ca sĩ Việt đầu tiên giành được hạng mục này. Họ đã thắng giải thưởng lớn ở nhiều lễ trao giải Hàn Quốc khác.

New Jeans thành công tại thị trường Hàn Quốc ngay màn ra mắt. Do đó, Hanni là ca sĩ Việt thành công nhất ở Kpop từ trước tới nay. Cô cũng là giọng ca người Việt đầu tiên ra mắt tại một công ty giải trí lớn của Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin cũng nhắc đến Hanni và nhóm nhạc New Jeans. Ông bày tỏ sự vui mừng khi giới trẻ Việt Nam và Hàn Quốc đang cùng nhau tạo ra những nội dung gây chú ý trên toàn thế giới.