Ca sĩ tiêu tan sự nghiệp vì bị fan tẩy chay

Fan có quyền lực lớn với sự thành công của các nhóm nhạc Hàn Quốc. Do đó, ca sĩ Kpop luôn tìm cách giao tiếp, thân thiết với người hâm mộ.

Thành công phi thường của Kpop (nhạc pop Hàn Quốc) và các nhóm thần tượng như BTS, EXO, BlackPink, TWICE, Red Velvet... phần lớn nhờ vào fandom tích cực và tận tâm. Do đó, thần tượng Kpop luôn tìm cách để gần gũi với người hâm mộ thay vì làm họ phật lòng. Lịch sử Kpop cho thấy nhiều thần tượng đánh mất sự nghiệp chỉ vì fan quay lưng.

Sức mạnh phi thường của fan Kpop

Thành công của một nhóm nhạc thần tượng Kpop chủ yếu dựa vào công sức mà người hâm mộ bỏ ra. Ví dụ điển hình nhất là BTS. Họ khởi đầu là một nhóm nhạc ít người biết đến tại công ty nhỏ là BigHit Entertainment. Chứng kiến ​​tình yêu chân thành của BTS dành cho âm nhạc, người hâm mộ bắt đầu ủng hộ nhóm nhạc. Theo Statista, BTS đã đóng góp tới 0,3% nền kinh tế Hàn Quốc với doanh thu 4,65 tỷ USD chỉ tính riêng trong năm 2018.

Họ cũng sẵn sàng bảo vệ mỗi khi thấy thần tượng bị đối xử bất công. Khi Channel Nine phát sóng video có sự góp mặt của BTS kèm theo nội dung được cho là không tích cực, cộng đồng ARMY - người hâm mộ của nhóm - tổ chức một chiến dịch truyền thông xã hội, cáo buộc Channel Nine phân biệt chủng tộc. Hashtag # Channel9Apologise lan truyền rộng rãi và buộc đài Channel Nine phải đưa ra thông báo xin lỗi.

Những người hâm mộ Kpop tận tâm cũng thể hiện sự cống hiến của họ thông qua việc bình chọn ở hàng loạt giải thưởng lẫn bảng xếp hạng để đảm bảo thành công cho thần tượng họ yêu thích. Đổi lại, các thần tượng thừa nhận tầm quan trọng của người hâm mộ và tích cực tìm cách vun đắp mối quan hệ này.

BTS kiếm được số tiền lớn nhờ lượng fan hùng hậu.

“Cảm ơn các ARMY vì đã cho chúng tôi một niềm hạnh phúc lớn lao như vậy. Các thành viên không bao giờ quên khoảng thời gian kỳ diệu mà chúng tôi đã có với các bạn”, BTS chia sẻ sau khi kết thúc buổi họp mặt người hâm mộ ở Seoul và Busan.

Hoạt động từ thiện ngày càng trở thành một phần quan trọng của fandom Kpop. Các fandom tập hợp mọi nguồn lực để hỗ trợ tổ chức từ thiện. BTS đã quảng bá cho UNICEF thông qua chiến dịch Love Myself. Họ đã quyên góp được hơn 1,4 triệu USD và phần lớn trong số đó thông qua quyên góp trực tiếp từ người hâm mộ.

Mối quan hệ giữa thần tượng Kpop và người hâm mộ vượt ra ngoài âm nhạc. Các công ty giải trí hiện giờ tìm mọi phương pháp để đảm bảo thần tượng luôn dễ dàng tiếp cận với fandom, tất nhiên là quyền riêng tư của họ vẫn được đảm bảo. Các thần tượng thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình, concert, sự kiện ký tặng người hâm mộ, thậm chí trên phim truyền hình và điện ảnh... Với điều này, người hâm mộ có thể phát triển và duy trì mức độ trung thành nhất định để ủng hộ các nhóm Kpop yêu thích của họ.

Theo tờ DongA, dựa trên fandom như vậy, các thần tượng Kpop đang tạo ra một thị trường lớn chưa từng thấy. Bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của fandom chính là số lượng album được bán ra hay vé concert.

Ngày 17/2, Gaon Chart công bố lượng bán album tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Tới 31/3, Korea JoongAng Daily đưa tin sản phẩm mới của NCT Dream là Glitch Mode vượt hai triệu đơn đặt hàng trước. Đây là doanh số đặt hàng cao nhất từ ​​trước đến nay của NCT Dream.

Năm 2021, nghệ sĩ Kpop đã bán được 57,9 triệu bản ở trong và ngoài nước. Tỷ lệ này tăng 36,9% so với năm 2020 (41,71 triệu bản). BTS đứng đầu danh sách nhờ đĩa đơn tiếng Anh thứ hai Butter bán được gần 3 triệu bản.

Việc mua album hầu hết đến từ người hâm mộ trung thành. Lượng album lớn được bán ra cũng mang về lợi nhuận khủng cho BTS nói riêng, các thần tượng Kpop nói chung.

Các concert của TWICE luôn cháy vé.

DongA chỉ ra thần tượng nữ dẫn đầu về lượng tiêu thụ nhạc số trong khi ca sĩ nam thống trị doanh số bán album. Lý do là ca sĩ nam thường có nhiều fan nữ và fan trung thành.

“Các đối tác của chúng tôi tại Hàn Quốc biết rằng fandom đã trở thành một yếu tố quan trọng cần tính đến khi lên kế hoạch cho các sự kiện như ra mắt album mới. Cách tiếp cận này có lẽ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành công của Kpop trong những năm gần đây”, Sun Lee - trưởng bộ phận Đối tác Âm nhạc - nói với DongA.

Nỗi đáng sợ khi người hâm mộ quay lưng

Cũng vì đóng góp lợi nhuận lớn cho thần tượng thông qua các hoạt động nên fan Kpop có quyền lực lớn với số mệnh của các ca sĩ. Khi fan Kpop cảm thấy thần tượng thiếu tôn trọng, họ sẵn sàng tẩy chay. Gần đây, Jaehyun - thành viên nhóm NCT - bị chỉ trích vì lười gửi tin nhắn trên ứng dụng Bubble.

Ở nền tảng này, người hâm mộ trả phí hàng tháng để nhận được tin nhắn của thần tượng. Tuy nhiên, gần đây Jaehyun gửi một tấm ảnh không rõ ràng. Đây là hình ảnh đầu tiên của anh sau 19 ngày. Trước đó, Joy nhóm Red Velvet cũng bị chỉ trích vì không gửi tin nhắn nào trong suốt một tháng. Người hâm mộ cho rằng Joy hay Jaehyun thiếu chân thành và không tôn trọng fan.

Chen đột ngột đưa ra thông báo kết hôn và lên chức cha vào năm 2020. Nhiều người hâm mộ quyết định tẩy chay anh. Ở Kpop, việc có người yêu là điều nhạy cảm. Chen thậm chí kết hôn và có con. Do đó, người hâm mộ khó chấp nhận và càng tức giận khi thần tượng giấu kín chuyện yêu đương suốt thời gian dài.

Họ thậm chí tạo các tài khoản mạng xã hội mới để yêu cầu Chen rút khỏi EXO. “Trang web này sẽ là nơi để chúng ta làm việc cùng nhau. Chúng ta lên nhiều kế hoạch khác nhau để yêu cầu Chen rút khỏi EXO. Anh ta đã làm hỏng hình ảnh của nhóm”, người hâm mộ lập trang web để tẩy chay thành viên EXO.

Tương tự Kangin và Sungmin cũng bị fan yêu cầu rời nhóm. “Chúng tôi kiến ​​nghị để Kangin và Sungmin bị đuổi khỏi Super Junior. Xin lưu ý tất cả người hâm mộ ở đây chỉ tập hợp với mục đích loại bỏ 2 thành viên”, cộng đồng fan lớn nhất của Super Junior tuyên bố.

Họ thậm chí thông báo ngừng ủng hộ nhóm cho đến khi 2 thành viên trên bị loại bỏ. Lý do khiến Kangin bị ghét là vướng nhiều tranh cãi. Trong khi đó, Sungmin đột ngột thông báo kết hôn. Kể từ đó, hoạt động của Kangin và Sungmin rất thưa thớt, không được ủng hộ nhiệt tình như trước.

T-ara đánh mất sự nghiệp vì bê bối.

T-ara đến giờ vẫn được nhắc đến để chứng minh quyền lực đáng sợ của fan Kpop. Năm 2012, nhóm nhạc vướng tranh cãi bắt nạt thành viên Hwayoung. Khi đó, một số thành viên trong nhóm đăng bài viết ẩn ý được cho là nhắm tới Hwayoung lên trang cá nhân. Sau đó, người hâm mộ tìm ra nhiều video cho thấy mối quan hệ lạnh nhạt giữa Hwayoung và các thành viên còn lại. Khi đó, hàng trăm nghìn người hâm mộ từng ủng hộ T-ara quay lưng. Họ tẩy chay nhóm nhạc và thậm chí ký đơn yêu cầu T-ara giải tán.

Sau đó, Hwayoung rời nhóm và T-ara tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, danh tiếng của T-ara không thể cứu vãn sau ồn ào. Họ từng là nhóm nhạc hàng đầu, luôn đứng đầu bảng xếp hạng mỗi khi phát hành ca khúc mới. Sau tranh cãi, âm nhạc của nhóm không được công chúng đón nhận.

Gần đây, nhóm được minh oan và những người thân cận khẳng định Hwayoung mới là lý do dẫn đến tranh cãi. Tuy nhiên, lời giải thích muộn màng không thể giúp T-ara vực dậy danh tiếng.