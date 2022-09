Park Jeong Un qua đời sau thời gian điều trị bệnh tiểu đường và xơ gan. Tang lễ của nghệ sĩ diễn ra ngày 19/9.

Ngày 18/9, tờ Korea Joongang Daily đưa tin ca sĩ kiêm nhạc sĩ Park Jeong Un qua đời ở tuổi 57. Trước đó, Park Jeong Un điều trị bệnh tiểu đường và xơ gan ở Trung tâm Y tế Asan ở quận Songpa, phía nam Seoul. Những ngày gần đây, Park Jeong Un giảm sút sức khỏe và qua đời tại bệnh viện. Park Jeong Un được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và xơ gan từ năm 2020. Tang lễ của nghệ sĩ diễn ra ngày 19/9.

Park Jun Ha - đồng nghiệp thân thiết với Park Jeong Un - cho biết vài tuần trước khi qua đời nam ca sĩ lên kế hoạch thực hiện album mới.

"Chúng tôi đã bàn về album mới và lên kế hoạch cùng nhau. Anh ấy bắt tôi nghe những bản demo cũ. Park Jeong Un còn nói anh ấy nhớ giọng hát trong trẻo thời trẻ. Tôi nghe nói bệnh của anh ấy đột ngột trở nặng và nghiêm trọng hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và cuối cùng, anh ấy không thể tỉnh dậy", Park Jun Ha cho biết.

Ca sĩ Park Jeong Un qua đời ngày 17/9.

Park Jeong Un sinh năm 1965, ra mắt vào năm 1989 thông qua album đầu tiên Who, Me?. Sau đó, anh nổi tiếng với các bài hát như When Tomorrow Comes (1990), Night Like Tonight (1992), In Days To Come (1992) và Love For You (1993).

Năm 1992, Park Jeong Un giành được giải thưởng Ca sĩ hàng đầu tại Liên hoan ca sĩ hàng đầu của đài MBC. Anh cũng chiến thắng hạng mục Ca sĩ của năm tại Giải thưởng âm nhạc đài KBS vào các năm 1992, 1993 và 1995.

Năm 2017, Park Jeong Un bị kết tội gian lận tiền điện tử. Anh bị kết án 8 tháng tù giam, 2 năm tù treo.