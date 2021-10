Ca sĩ Oliver Tree xin lỗi vì hành động xúc phạm Jong Hyun

Nam ca sĩ từng có bài đăng thiếu tôn trọng Jong Hyun (SHINee). Đối mặt với làn sóng chỉ trích, anh đưa ra lời giải thích và xin lỗi vì sự thiếu cẩn trọng.

Ngày 11/10, Mydaily đưa tin nam ca sĩ người Mỹ, Oliver Tree, lên tiếng xin lỗi Jong Hyun (SHINee) và người hâm mộ vì đã có hành động thiếu tôn trọng với cố nghệ sĩ.

Anh bị chỉ trích gay gắt khi photoshop ghép mặt mình vào ảnh tang lễ của Jong Hyun để quảng cáo cho tour diễn Goodbye Farewell Tour vào năm 2019.

Người hâm mộ ngôi sao quá cố lên án Oliver Tree có hành vi thiếu tôn trọng với người đã khuất, lợi dụng câu chuyện của Jong Hyun để gây chú ý. Việc này có thể khiến gia đình nam ca sĩ tổn thương. Khán giả yêu cầu anh gỡ bỏ hình ảnh nhạy cảm và xin lỗi.

Ca sĩ Oliver Tree khiến cộng đồng fan Kpop bức xúc vì sử dụng ảnh Jong Hyun để thực hiện mục đích thương mại. Ảnh: Allkpop.

Trên trang cá nhân, chủ bản hit Life Goes On chia sẻ: "Về bức ảnh của Jong Hyun được tôi đăng tải cách đây vài năm, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy và tất cả những người bị tổn thương. Tôi không cố ý khiến mọi người đau lòng. Tôi xin được gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình Jong Hyun và những ai yêu quý cậu ấy".

Oliver Tree giải thích bức ảnh được sử dụng khi anh đang chuẩn bị album và tour diễn nói về cái chết và sự mất mát. Bản thân anh cũng từng chịu nỗi đau mất người thân. Vì vậy, nam nghệ sĩ nghiêm túc thực hiện sản phẩm âm nhạc này. Nhưng sai lầm đã xảy ra từ chính sự bất cẩn của anh và ê-kíp.

"Tôi không phải người tạo ra bức ảnh đó. Tôi và đội ngũ sản xuất của mình đều không biết nó được lấy từ đâu, nếu biết chúng tôi không bao giờ làm vậy. Khi được mọi người chỉ ra sai lầm, chúng tôi gỡ ảnh ngay lập tức. Tôi và ê-kíp sẽ cẩn trọng hơn trong mọi bài đăng, kiểm tra hình ảnh kỹ lưỡng trước khi chia sẻ lên Internet", anh cho biết.

Oliver Tree sinh năm 1993, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất, rapper, diễn viên hài. Năm 2017, anh nổi tiếng nhờ ca khúc When I'm Down. Các bài hát nổi bật khác của Oliver Tree có thể kể đến Hurt, The Internet, Life Goes On, Turn It Up.

Trong khi đó, Jong Hyun ra đi vào năm 2017 khi mới 27 tuổi. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh trầm cảm, anh chọn cách tự kết liễu đời mình.