Ca sĩ John Legend uống cà phê trứng ở Hà Nội

Nam ca sĩ biểu diễn trong một sự kiện tối 20/1. Anh chia sẻ thêm hình ảnh dạo chơi Hà Nội, thăm đền Quán Thánh và uống cà phê trứng.

Tối 20/1, John Legend biểu diễn trong một sự kiện ở Hà Nội. Anh đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 19/1, không phải cách ly.

Sau sự kiện, giọng ca All Of Me đăng ảnh lên trang cá nhân, chia sẻ khoảnh khắc dạo chơi Hà Nội. Nam ca sĩ đã đến đền Quán Thánh và thưởng thức cà phê trứng.

John Legend uống cà phê trứng ở Hà Nội. Ảnh: @johnlegend.

"Biểu diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Lần đầu tiên tôi tới Việt Nam, cảm ơn vì đã mời tôi", John Legend chia sẻ. Trong sự kiện, nam ca sĩ thể hiện bản hit Imagine của John Lennon, ngoài ra còn có ca khúc You Deserve It All của bản thân.

Phía dưới bài viết, vợ anh - người mẫu Chrissy Teigen - bình luận dí dỏm về chuyến đi của chồng. "Anh biết đây là trang phục em thích nhất của anh. Thế mà anh dám mặc khi không có em đi cùng", cô viết.

Người mẫu 37 tuổi cũng trêu đùa chồng vì sở thích chụp ảnh đồ ăn của John Legend. Người hâm mộ cho rằng cô nên cùng chồng tới Việt Nam để thưởng thức ẩm thực và tham quan thắng cảnh.

John Legend sinh năm 1978, được gọi là một trong những huyền thoại âm nhạc của nước Mỹ. Anh nằm trong số 16 nghệ sĩ Mỹ hiếm hoi của nhóm EGOT - tức những người đoạt cả bốn giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony.

Ngoài ra, John Legend còn giành được giải Quả cầu Vàng, từng nhận 10 giải Grammy, và được vinh danh giải Starlight Award đặc biệt từ Songwriters Hall of Fame. Những năm gần đây, John Legend tập trung làm giám khảo chương trình The Voice Mỹ.

Nam ca sĩ từng được tạp chí People vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. John Legend tổ chức đám cưới với người mẫu Chrissy Teigen vào năm 2008, hiện tại hai người sống tại Los Angeles (Mỹ) cùng hai con.