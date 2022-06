Ca sĩ Hàn vươn lên từ sự ghét bỏ của công chúng

Ca sĩ thần tượng từng bị định kiến và công chúng ghét bỏ khi lấn sân diễn xuất. Tuy nhiên, họ đang thay đổi quan điểm đó, thậm chí dẫn đầu ngành giải trí như một nghệ sĩ đa năng.

"Tôi không biết bất kỳ bài hát nào của IU, nhưng tôi là fan của cô ấy trong lĩnh vực diễn xuất", nam diễn viên Song Kang Ho nói về bạn diễn Lee Ji Eun (tên thật của ca sĩ kiêm diễn viên IU).

Song Kang Ho nói thêm: "Tôi đã theo dõi cô ấy từ Lee Soon Shin is the Best (phát sóng năm 2013, trên KBS 2TV). Kể từ đó, tôi luôn ngạc nhiên về cách cô ấy có thể đạt đỉnh cao trong cả sự nghiệp ca sĩ và diễn viên. Như mọi người có thể thấy trong Broker, tôi nghĩ cô ấy sẽ trở thành một diễn viên thành công, mang tính biểu tượng trong ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc".

Sau thành công của IU hay Lee Jun Ho, D.O… ở mảng diễn xuất, giới chuyên môn nhận định với Korea JoongAng Daily thần tượng Kpop hiện giờ là những người đa năng. Họ đã xóa nhòa ranh giới giữa thần tượng và diễn viên để trở thành người thống lĩnh ngành giải trí.

Ca sĩ thần tượng ồ ạt lấn sân diễn xuất

Song Kang Ho và Lee Ji Eun đã làm việc cùng nhau trong Broker - bộ phim nói tiếng Hàn đầu tiên của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda. Phim được mời tranh giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Cannes năm nay.

Lee Ji Eun không phải ngôi sao Kpop đầu tiên trở thành diễn viên đứng trên thảm đỏ Cannes. Nam diễn viên Yim Si Wan đứng trên cùng một thảm đỏ vào năm 2021. Anh là một phần của dàn diễn viên Tuyên bố khẩn cấp do đạo diễn Han Jae Rim thực hiện. Dàn diễn viên của phim gồm Song Kang Ho, Lee Byung Hun và Jeon Do Yeon.

IU tại liên hoan phim Cannes và hậu trường phim Broker.

Trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, ca sĩ chuyển sang diễn xuất thành công ở cả hai lĩnh vực đã không còn hiếm. Nó là hiện tượng phổ biến hiện nay dù việc ca sĩ Kpop lấn sân phim ảnh đã diễn ra từ nhiều thập kỷ trước. Nhưng trước đó, khán giả vẫn định kiến, thậm chí chỉ trích mỗi khi thấy ca sĩ đóng phim.

Thần tượng Kpop thế hệ thứ nhất và thứ hai như Eric Mun, Kim Dong Wan của Shinhwa, Yoon Kye Sang của G.O.D, Seo Hyun Jin của nhóm nhạc nữ M.I.L.K, Lim YoonA, Lee Soo Young của SNSD hay Lee Jun Ho, Ok Taek Yeon, Hwang Chan Sung của 2PM… đã gặt hái thành công ở mảng diễn xuất.

Nhiều ca sĩ ra mắt sau cũng chuyển hướng diễn viên sau thời gian hoạt động âm nhạc, chẳng hạn Suzy (cựu thành viên miss A), Hyeri, Minah (Girl’s Day), Eunji (Apink), D.O (EXO)…

Việc chuyển đổi từ ca sĩ sang diễn viên một phần là do nhu cầu kiếm sống của các thần tượng Kpop. “Lời nguyền 7 năm” khiến nhiều nhóm nhạc tan rã. Ngoài ra, giới hạn tuổi tác cũng khiến các thần tượng khó tồn tại lâu dài trong lĩnh vực âm nhạc. Các thần tượng ở những năm cuối của độ tuổi 20 đã bị coi là già.

Vốn có độ nổi tiếng và lượng fan đông đảo nên các ca sĩ thường được đơn vị sản xuất hay đài truyền hình tuyển chọn cho dự án phim dù họ đã lớn tuổi so với mặt bằng chung của Kpop. Những ca sĩ thần tượng đó sẽ giúp thu hút khán giả và đạt được lượng người xem tốt hơn hoặc tăng doanh thu bán vé.

Một số ca sĩ bị chỉ trích khi trở thành diễn viên. Nhiều người nhận vai chỉ nhờ sự nổi tiếng và có đông fan. Nhưng họ diễn xuất vụng về, non kém khiến khán giả thất vọng. Nhiều người cũng cho rằng thần tượng đóng phim sẽ gây trở ngại về mặt cảm xúc. Khán giả nhận định vì quá quen với hình tượng ca sĩ nên họ khó nhập tâm khi thấy thần tượng đóng phim.

Trước khi nhận giải Baeksang, Junho được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc ở PD Award do các nhà sản xuất, đạo diễn nổi tiếng bầu chọn.

Nhưng bây giờ, điều này dường như không còn đúng, tờ Korea JoongAng Daily nhận định.

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik cho biết: “Các diễn viên bị chỉ trích hầu hết có xuất thân là thần tượng. Trước đó, họ chưa từng đóng phim và bước vào ngành diễn xuất dựa trên sự nổi tiếng. Nhưng ngày nay, đã có những thay đổi trong nhận thức xã hội về việc các thần tượng trở thành diễn viên. Lý do là việc đào tạo thần tượng về cơ bản bao gồm học diễn xuất”.

Ông nhận định trường hợp tiêu biểu nhất là của Lee Jun Ho trong loạt phim ăn khách của đài MBC The Red Sleeve (phát sóng cuối năm 2021). Nam ca sĩ nhóm 2PM gây kinh ngạc với diễn xuất ấn tượng, đầy cảm xúc trong phim. Jun Ho là ca sĩ đầu tiên thắng giải Nam chính truyền hình xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang.

“Tôi tin sẽ đúng hơn nếu định nghĩa thần tượng là một nghệ sĩ đa lĩnh vực thay vì chỉ đơn thuần là thành viên của một nhóm nhạc Kpop", Kim Heon Sik nói.

Xóa bỏ định kiến thần tượng đóng phim

Do sự bão hòa quá lớn của các nhóm nhạc thần tượng hiện tại - được mệnh danh là Kpop thế hệ thứ 3 và thứ 4 - nhiều thành viên đang chuyển sang hoạt động riêng lẻ. Họ tìm cách xây dựng chỗ đứng trong ngành và sử dụng nhiều nền tảng hơn so với quá khứ. Họ thông qua các phương pháp khác nhau như nhạc kịch, phim điện ảnh, phim truyền hình, web drama hay chương trình giải trí.

Những thành công tiêu biểu của của Bona từ nhóm nhạc nữ WJSN và Jaechan từ nhóm nhạc nam DKZ càng thúc đẩy ca sĩ lấn sân diễn xuất. Bona gần đây được công nhận khi thể hiện vai Ko Yu Rim trong bộ phim truyền hình dài tập Twenty-Five Twenty-One (2022) của đài tvN. Màn kết hợp của cô với nữ diễn viên Kim Tae Ri - người đóng vai Na Hee Do - là một điểm quan trọng làm nên thành công của phim. Một số khán giả rất ngạc nhiên khi biết Bona là ngôi sao Kpop. Sau khi bộ phim kết thúc, các video trên sân khấu của Bona lan truyền trên mạng.

Bona đổi đời khi đóng phim Twenty-Five Twenty-One.

Jaechan đóng vai chính trong loạt phim Semantic Error (2022), thể loại boy love (BL). Anh đóng vai một sinh viên đại học tên Chu Sang Woo. Chu Sang Woo là người nguyên tắc nhưng dần thay đổi khi gặp người có tính cách trái ngược là Jang Jae Young. Boy love là một thể loại rất phổ biến với phụ nữ trẻ, đặc biệt trong thời gian gần đây.

Khi Semantic Error liên tục xếp hạng cao trên nền tảng kể từ khi phim phát hành vào tháng 2, sức mạnh ngôi sao của Jaechan cũng tăng lên. Ngoài việc tiếp tục các hoạt động với tư cách thần tượng thông qua đĩa đơn Cupid của DKZ vào tháng 4, Jaechan liên tục nhận được lời mời chụp ảnh, hợp đồng người mẫu, làm khách mời cho các chương trình tạp kỹ, radio... Chương trình thực tế của riêng Jaechan, To My Season: Spring, Park Jaechan khởi chiếu trên Watcha vào cuối tháng 6.

Các ngôi sao cũng đang chuyển sang hoạt động trên nền tảng phát trực tuyến toàn cầu, chẳng hạn ca sĩ kiêm diễn viên Kim Woo Jin - cựu thành viên nhóm Stray Kids. Kim Jin Kwon của nhóm nhạc nam Newkidd được giao vai chính trong loạt phim của HBO Max. Họ là những người Hàn Quốc đầu tiên đóng vai chính trong loạt phim gốc của nền tảng.

Ngày nay, rất khó để phân biệt giữa ca sĩ và diễn viên, một chuyên gia của ngành giải trí nhận định.

Chuyên gia giải thích với Korea JoongAng Daily: “Một số thần tượng học diễn xuất trước khi nhóm của họ ra mắt. Ngược lại, một số chỉ bắt đầu học sau khi nhận dự án. Một số được chọn thông qua cách tham gia thử vai truyền thống. Điều hiển nhiên là bây giờ không còn tồn tại bất kỳ tiêu cực nào liên quan đến việc các thần tượng Kpop chuyển sang diễn xuất. Công chúng không còn vẽ ra sự phân biệt giữa ca sĩ và diễn viên nữa”.

Suzy thành công ở mảng diễn xuất.

“Từ khía cạnh kinh doanh, việc chọn ra và đào tạo những thần tượng cụ thể sẽ tốn kém hơn. Trong thời đại các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu thống trị ngành công nghiệp nội dung và ngôi sao Kpop đang nổi trên toàn cầu, không công ty nào đào tạo các thực tập sinh chỉ đề hoạt động ở lĩnh vực âm nhạc”, chuyên gia nói.

Người này tiếp tục: “Các công ty nhất định chọn những người đa năng và người có tham vọng tồn tại trong cuộc cạnh tranh nảy lửa của ngành giải trí. Cơ hội được trao cho những người có sự đa tài. Vì vậy, rất có thể các thực tập sinh Kpop sẽ nhảy vào ngành với tư cách người chơi đa năng”.