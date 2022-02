Ca sĩ Gen Z ở nhạc Việt

Là gương mặt mới, non kinh nghiệm nhất trong số những ca sĩ tham gia chương trình nhưng Mỹ Anh được khen ngợi hơn cả. Âm nhạc của con gái Mỹ Linh mang đậm màu sắc US-UK, thiên về R&B với cách nhả chữ, xử lý tone giọng đặc biệt. Tháng 1, Mỹ Anh là đại diện của Việt Nam biểu diễn tại ROUND in Korea do đài KBS tổ chức. Ảnh: The Heroes.