Ca sĩ Dư Uyển Ỷ qua đời ở tuổi 39

Sự nghiệp nghệ thuật của Dư Uyển Ỷ sớm kết thúc vì mắc ung thư khi tuổi đời còn trẻ. Sau 8 năm kiên cường chống chọi bệnh hiểm nghèo, cô ra đi vào ngày 21/8.

Ngày 22/8, ETtoday đưa tin Dư Uyển Ỷ qua đời ở tuổi 39 sau 8 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Nữ ca sĩ phát hiện mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3 vào năm 2014. Sau 70 lần hóa - xạ trị, tình trạng sức khỏe của cô xấu đi và rơi vào hôn mê sâu từ ngày 18/8.

Theo ETtoday, chính trị gia Dư Thiên, cha Dư Uyển Ỷ, bị sốc khi con gái ra đi. Ông khóc ngất và cầm người dìu ở bệnh viện. Ông cho biết đã liên hệ thành công để đưa kỹ thuật chống ung thư mới nhất ở Mỹ về Đài Loan chữa trị cho Dư Uyển Ỷ, nhưng cô đợi không kịp.

Chính trị gia Dư Thiên đi không vững, khóc nghẹn sau khi chứng kiến sự ra đi của con gái Dư Uyển Ỷ. Ảnh: Sina.

Trên Sent, em trai Dư Uyển Ỷ cho biết được chị gái căn dặn chăm sóc cha, anh rể và hai cháu trước khi nhắm mắt. Trong khi Gary - chồng nữ ca sĩ - dằn vặt khi vợ qua đời. Anh cho biết hối hận vì đồng ý để Dư Uyển Ỷ mang thai con thứ hai trong lúc bị bệnh tật giày vò.

Dư Uyển Ỷ sinh năm 1983, là con gái thứ hai của nữ ca sĩ Lý Á Bình và chính trị gia Dư Thiên. Cô từng hoạt động với vai trò ca sĩ, phát hành album I Do It Better Alone. Năm 2014, Dư Uyển Ỷ dừng hoạt động nghệ thuật để điều trị ung thư. Kể từ đó, sự nghiệp âm nhạc của cô gián đoạn.

Về đời tư, Dư Uyển Ỷ kết hôn với Gary vào năm 2017, và sau đó sinh một con gái. Năm 2019, cô tái phát ung thư, đã di căn sang gan và phổi trong thời gian mang thai con thứ 2. Sau khi sinh con trai, sức khỏe Dư Uyển Ỷ ngày càng suy yếu. Cô nằm viện suốt 2 năm qua để theo dõi diễn tiến bệnh.