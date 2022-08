Ca sĩ Chungha trả nợ cho mẹ

Xuất hiện trong chương trình My Little Old Boy, Chungha chia sẻ về điều khiến cô hạnh phúc khi làm cho mẹ.

Mới đây, chương trình giải trí của đài SBS mời Chungha làm MC đặc biệt. Người dẫn chương trình Shin Dong Yup nói Chungha nổi tiếng là con gái hiếu thảo và hỏi nữ ca sĩ về những điều từng làm cho mẹ. Chungha chia sẻ: “Với cách nhìn nhận thực tế, tôi đã trả hết nợ cho mẹ. Tôi cũng mua cho mẹ một ngôi nhà, dù đó chỉ là căn nhà nhỏ. Và một chiếc xe hơi mới". Theo Chungha, điều khiến mẹ cô cảm thấy hạnh phúc nhất là món quà tinh thần bằng âm nhạc. Chungha viết lời cho một trong những ca khúc thuộc album mới, đặt tên là Good Night My Princess và dành tặng mẹ. Nữ ca sĩ bật mí đó là cách mẹ cô thường nói lời tạm biệt trước khi đi làm vào buổi tối. Chungha chụp hình cùng mẹ. Ảnh: Cosmopolitan. Kể về tuổi thơ, Chungha chia sẻ mẹ một mình nuôi cô lớn khôn. Cô phải tự đi học từ rất nhỏ. Cũng chính vì điều này, mẹ nữ ca sĩ luôn cảm thấy có lỗi. "Mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian đó, đôi mắt của mẹ tôi đều đỏ hoe và ngấn lệ”, Chungha tâm sự. Trước đó, vào năm 2016, khi tham gia chương trình Hit The Stage, cựu thành viên I.O.I bật khóc khi chia sẻ về mẹ. Sinh ra trong gia đình không khá giả, cô luôn nỗ lực đạt thành công thật nhanh chóng để có thể báo hiếu. Vào ngày 11/7, Chungha chính thức trở lại đường đua Kpop với album phòng thu thứ hai Bare&Rare Pt.1 cùng ca khúc chủ đề Sparkling. Lần phát hành sản phẩm âm nhạc gần nhất của Chungha là single Killing Me vào tháng 11/2021. 6 nhóm nhạc Kpop tái xuất Một số nhóm nhạc tái thành lập sau khi tan rã hoặc vướng những mâu thuẫn pháp lý với công ty quản lý cũ khiến việc trở lại gặp khó khăn. Nhóm nhạc nữ hoạt động lâu nhất Kpop SNSD phát hành ca khúc "Forever1" vào chiều 5/8. Đây là sản phẩm kỷ niệm 15 năm hoạt động của nhóm nhạc. Các nhóm nhạc nữ có cách thông báo comeback khác lạ Các nhóm nhạc nữ thế hệ mới của Kpop đang thu hút sự quan tâm từ công chúng với cách thông báo comeback mới mẻ.