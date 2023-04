Ca sĩ Bảo An suy sụp vì bị tố giật chồng

Mẹ của Bảo An cho biết suốt thời gian qua ca sĩ 17 tuổi bị một tài khoản mạng vu khống giật chồng, có thai.

Ngày 12/4, chị Ái Phương - mẹ của Bảo An - cho Zing biết đã cùng con gái tới trụ sở công an phường Tân Định, quận 1 để trình báo việc thời gian qua ca sĩ nhí liên tục bị vu khống giật chồng, mang thai.

Theo chị Ái Phương, từ tháng 1, tài khoản có tên T.B.C.E liên tục đăng các bài viết có nội dung Bảo An ngoại tình với người đàn ông lớn tuổi. Tài khoản này thậm chí cho biết ca sĩ nhí đang mang thai. Mẹ của Bảo An khẳng định tài khoản kể trên còn nhắn tin với nội dung tương tự cho phụ huynh của học sinh cùng trường với ca sĩ nhí.

"Người này liên tục phát tán những thông tin sai sự thật đến người thân quen và nhà trường nơi con tôi đang học. Tôi không thể nghĩ được một con người bình thường có thể thốt ra những lời chửi bới nặng nề như thế. Nó quá sức tưởng tượng với tôi chứ đừng nói với Bảo An”, mẹ của ca sĩ nhấn mạnh.

Bảo An bị khủng hoảng tinh thần. Ảnh: NVCC.

Theo chị Ái Phương, việc bị vu khống khiến Bảo An khủng hoảng tinh thần, mất ăn mất ngủ, dẫn đến sức khỏe sa sút. Ca sĩ nhí bị sốc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi từng nói chuyện với tài khoản đó và hỏi tại sao vu khống, quấy rối Bảo An. Khi tôi yêu cầu bằng chứng, tài khoản đó tiếp tục thách thức. Tôi thậm chí dọa báo công an nhưng nhận lại những ngôn ngữ thô tục. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình trạng đó. Gần đây, tài khoản này thậm chí dọa tạt axit. Do đó, tôi không thể im lặng được nữa mà phải trình báo cơ quan chức năng", mẹ của Bảo An nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tài khoản Facebook chị Ái Phương nhắc đến đăng bài đầu tiên có hình ảnh của Bảo An là vào 30/1. Sau đó, tài khoản này đăng bài viết tố ca sĩ nhí giật chồng. Tài khoản này không có bạn bè mà chủ yếu đăng bài liên quan đến Bảo An.

Bảo An (sinh năm 2006) là ca sĩ nhí từng tham gia nhiều chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi như Đồ Rê Mí 2011, Gương mặt thân quen nhí 2014. Cô nổi tiếng với MV Xúc Xắc Xúc Xẻ đạt 289 triệu lượt xem. Năm 2017, Bảo An tham gia Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids). Cô cũng tham gia một số bộ phim, sitcom như Cưới chạy kịp xuân, Bếp của mẹ, Xin đừng bỏ con mẹ ơi…