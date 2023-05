Ca khúc mới của Sơn Tùng M-TP vướng tranh luận sao chép phần mở đầu

"Making My Way" bị nhận xét có phần mở đầu giống "Unforgettable" của French Montana. Ê-kíp Sơn Tùng hiện tại chưa phản hồi về thông tin này.

Ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP đã tung ra sản phẩm âm nhạc mới bằng tiếng Anh mang tên Making My Way dưới dạng MV lyrics. Sau gần một ngày phát hành, MV nhận về khoảng 4,2 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận. Ca khúc được khen giai điệu bắt tai, cuốn hút.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, khán giả đang tranh luận về nghi vấn đạo nhạc. Một bộ phận ý kiến nhận xét phần đầu bài Making My Way có một đoạn trong beat nhạc giống với Unforgettable - ca khúc nổi tiếng của French Montana phát hành 6 năm trước. Khi so sánh, nhịp điệu, tiết tấu có những điểm tương đồng.

Nhiều thành viên mạng đã tràn vào MV Unforgettable và để lại bình luận nhắc đến Sơn Tùng M-TP. “Sơn Tùng M-TP đã mang tôi tới đây” là bình luận chung của nhiều tài khoản. Thậm chí, một số người còn dẫn link tới ca khúc mới phát hành của nam ca sĩ.

Zing đã liên hệ với ê-kíp Sơn Tùng M-TP về vấn đề tranh cãi nói trên nhưng chưa nhận được phản hồi.

Making My Way là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Sơn Tùng M-TP. Ảnh: NVCC.

Lâu nay, nghi vấn đạo nhái/sao chép vốn không phải chủ đề mới trong ngành công nghiệp âm nhạc. Trên thế giới, nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra. Tại Việt Nam, không ít ca sĩ từng bị "réo" tên, có thể kể đến Chúng ta của hiện tại, Có chắc là yêu đây (Sơn Tùng), Buồn không thể buông (Phí Phương Anh) hay mới đây là Người ôm pháo hoa (Đông Nhi), Vũ trụ có anh (Phương Mỹ Chi) và Về với em (Võ Hạ Trâm)...

Đa số những tranh cãi này thường không đi đến hồi kết. Bởi theo nhận định của giới chuyên môn, việc sử dụng chung sample giữa các ca khúc rất phổ biến, từ đó dẫn đến những nghi vấn sao chép.

Trên Vulture, nhạc sĩ Jeff Peretz chỉ ra để xác định một bản nhạc có phải sản phẩm đạo nhái hay không dựa trên nhiều yếu tố như hòa âm, nhịp, giai điệu, phép nội suy, sampling, flipping, tái chế phong cách và lời bài hát.

Nhà phê bình nhạc pop Kang Il Kwon nhận xét: "Không ai phủ nhận sự tồn tại của sử dụng sample (nhạc mẫu) và tham khảo. Luôn có người đi trước tạo ra xu hướng và nhiều người khác chịu ảnh hưởng lớn từ xu hướng đó. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi các phương pháp này bị lạm dụng".