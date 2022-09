Ca khúc mới của Quân A.P bị cho là 'đạo' nhạc

"Đáp án cuối cùng" được nhận xét giống ca khúc tiếng Trung "How You Have Been" nhưng nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện phủ nhận việc đạo nhạc.

Đáp án cuối cùng của Quân A.P vướng tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Ca khúc Đáp án cuối cùng do ca sĩ Quân A.P phát hành cách đây ít ngày đang được tranh luận khá nhiều. Khán giả nhận xét đoạn điệp khúc của bài hát có nhiều điểm tương đồng ca khúc tiếng Trung How You Have Been do ca sĩ Eric thể hiện. Bản ballad này do Nguyễn Phúc Thiện sáng tác nên nhiều người đặt nghi vấn nhạc sĩ đã đạo nhạc.

Trao đổi với Zing, nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện phủ nhận việc đạo nhạc. Anh cho biết: “Đáp án cuối cùng chỉ tương đồng với những ca khúc trước của tôi. Tôi không biết ca khúc How You Have Been. Nhạc của tôi sáng tác từ trước đến nay vẫn như vậy. Mọi người nghe nhiều sẽ hiểu”.

Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Ảnh: FBNV.

Đây không phải lần đầu tiên Nguyễn Phúc Thiện vướng tranh cãi. Sau lưng anh có ai kìa do Nguyễn Phúc Thiện sáng tác, Thiều Bảo Trâm thể hiện năm 2021 cũng từng vướng nghi vấn đạo nhạc. Khi đó, khán giả nhận xét giai điệu của bài giống Có thể không của Vương Tĩnh Văn. Tương tự, Yêu là tha thu được nhận xét giống Simple Love của Joyce Chu, Michiyo Ho và Đừng yêu nữa, em mệt rồi (MIN thể hiện) giống And One (Taeyeon).

Trở lại trường hợp Đáp án cuối cùng, ngoài nghi vấn đạo nhạc, bài hát được nhận xét là không mới mẻ về giai điệu. Quân A.P cũng thừa nhận ca khúc có chất liệu ballad giống những bài hát trước đó anh thể hiện. Tuy nhiên, anh đầu tư kinh phí lớn nhất từ trước đến nay cho phần hình ảnh của sản phẩm này.

Nguyễn Phúc Thiện sinh năm 1993, là em trai của nhạc sĩ OnlyC (Nguyễn Phúc Thạch). Anh hợp tác với nhiều ca sĩ như Min, Erik, Isaac... Phúc Thiện từng tham gia Hòa âm Ánh sáng, cùng đội Ngô Kiến Huy năm 2016 và Bảo Thy năm 2017 với vai trò nhà sản xuất âm nhạc. Anh cùng Bảo Thy giành giải quán quân năm 2017.