Ca khúc mới của Jimin (BTS) bị cấm sóng

Đài KBS đánh giá ca khúc "Face Off" của Jimin chưa đủ điều kiện phát sóng do chứa ca từ thô tục, nhạy cảm.

Ngày 22/3, tờ News1 đưa tin ca khúc Face Off của Jimin (BTS) bị đài KBS cấm sóng. Theo kết quả đánh giá được KBS công bố, Face Off chứa ca từ thô tục, nhạy cảm, không đủ tiêu chuẩn lên sóng. Trong khi đó, hai ca khúc khác là Like Crazy và Alone được đánh giá đủ điều kiện.

Face Off không phải ca khúc đầu tiên không đạt tiêu chuẩn phát sóng tại Hàn Quốc. Tháng 9/2022, đài KBS thông báo cấm Shut Down của BlackPink do bài hát này đề cập đến thương hiệu Lamborghini, vi phạm điều 46 trong Quy định đánh giá phát sóng.

Face Off là một trong năm ca khúc thuộc album solo Face của Jimin. Trước đó, vào ngày 17/3, MV Set Me Free Pt.2 chính thức được phát hành. Ca khúc chủ đề Like Crazy sẽ ra mắt trong ngày 24/3.

Ca từ của Face Off được đánh giá chưa đủ điều kiện để phát sóng. Ảnh: Naver.

Nam thần tượng tiết lộ album solo đầu tay được sản xuất bởi chính anh với sự hỗ trợ của Pdogg hay Supreme Boi - những tên tuổi có tiếng từng hợp tác với BTS - và trưởng nhóm RM. Theo Jimin, Face kể về quá trình anh đối mặt với chính mình để chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Hiện tại, ca khúc mở đường Set Me Free Pt.2 giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc ở nhiều quốc gia.