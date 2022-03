Ca khúc hút 40 triệu lượt nghe nhưng bị chê dở nhất ở Kpop

Ca khúc ra mắt của NMIXX nhận đánh giá tiêu cực bởi lời ca, giai điệu khó hiểu, lộn xộn. Nhiều chuyên gia khẳng định âm nhạc luôn là yếu tố quyết định sự thành công.

Ngoại hình nổi bật, MV ấn tượng, hoành tráng về mặt hình ảnh, thế giới quan riêng biệt độc đáo, trực thuộc sự quản lý của một trong số ông lớn tại ngành công nghiệp Kpop - đây là những gì nhóm nhạc nữ NMIXX có được cho màn ra mắt của họ. Với loạt ưu thế kể trên, người hâm mộ Kpop kỳ vọng NMIXX có màn debut thành công rực rỡ, đặc biệt khi họ là nhóm nhạc nữ đầu tiên JYP Entertainment cho ra mắt trong 3 năm trở lại đây.

Ngày 22/2, nhóm phát hành ca khúc đầu tay O.O. NMIXX trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi ra mắt, nên MV O.O thành công chạm mốc hơn 40 triệu lượt xem trong 5 ngày.

Tuy nhiên, hầu hết sự chú ý dành cho bài hát đến từ loạt đánh giá tiêu cực. Phản hồi không mấy khả quan của công chúng dành cho O.O khiến người hâm mộ Kpop đặt ra câu hỏi: Liệu một ca khúc có thể "thử nghiệm quá nhiều thứ mới mẻ?".

Màn ra mắt của NMIXX thu về đánh giá tiêu cực. Ảnh: Naver.

Màn ra mắt gây thất vọng

Nhiều nhà phê bình, khán giả nhận xét O.O có phần lời nhạc, giai điệu kỳ lạ.

O.O khiến người nghe bối rối với nhịp điệu và âm điệu thay đổi liên tục, cách chuyển đoạn kém mượt mà, không có tính liên kết. Khán giả cho rằng O.O đem lại cảm giác của "3, 4 bài hát trộn vào nhau một cách gượng ép, lộn xộn".

Đặc biệt, O.O còn nhận chỉ trích bởi lời ca vô nghĩa, khó hiểu, trong đó bao gồm chữ viết hoa một cách bất thường, ký tự toán học và dấu vô cực. Sau khi phát hành, lời bài hát bị lan truyền rộng rãi trên diễn đàn thảo luận trực tuyến Hàn Quốc, trở thành tâm điểm chú ý do công chúng không thể giải mã điều ca khúc muốn truyền tải.

Khán giả đánh giá hầu hết ca từ của O.O không có ý nghĩa. Một số câu hát bị chỉ trích nhiều nhất gồm "Zero + Zero = ∞", "Ay, Zip Zap zOOm Come on, Come on", "Hãy coi chừng, baila baila baila (từ nhảy trong tiếng Tây Ban Nha)".

"Tôi nghĩ hiểu lý thuyết vật lý về lỗ đen còn dễ hơn là hiểu cấu trúc bài hát này", Korea JoongAng Daily trích dẫn bình luận hàng đầu với hơn 4.400 lượt thích dưới video lời bài hát của O.O. Bình luận nhận nhiều lượt thích thứ hai bày tỏ sự thất vọng: "Hãy tưởng tượng cảnh tập luyện trong nhiều năm trời chỉ để ra mắt với một ca khúc như này".

Ngày 24/2, Daily Mail đưa tin O.O đã "trở nên phổ biến trên mạng xã hội vì lý do không hề tốt đẹp" và "người hâm mộ Kpop coi đây như bài hát tệ nhất mọi thời đại". Bài báo trích dẫn bình luận của một khán giả: "Tai tôi đang chảy máu".

Vì sự rời rạc, lộn xộn trong cấu trúc, nhiều người chỉ trích rằng tuy O.O cố tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, sắc sảo và tân tiến, nhưng sự "thiếu hụt cấu trúc âm nhạc cơ bản" đã khiến người nghe gặp khó khăn trong việc theo dõi mạch bài hát.

Lời bài hát của O.O bị chỉ trích là khó hiểu, vô nghĩa. Ảnh: Naver.

Thành công phụ thuộc vào chất lượng âm nhạc

Phản ứng tiêu cực O.O nhận phải có thể gây bất ngờ khi NMIXX dường như đã tuân theo điều được cho là "công thức thiết yếu để trở thành ngôi sao lớn tiếp theo".

Ngoài sự quan tâm NMIXX nghiễm nhiên nhận được dưới tư cách nhóm nhạc nữ của JYP, O.O còn chứa đựng hầu hết xu hướng âm nhạc tại Kpop hiện nay: Hô to lời hát, hát kết hợp rap, beat liên tục thay đổi, tạo cảm giác như nhiều ca khúc với thể loại đa dạng đang ghép lại cùng nhau.

Vì thế giới quan - bối cảnh hư cấu phức tạp - đã trở thành điều bắt buộc với nhóm nhạc Kpop để thu hút người hâm mộ, MV O.O cũng thể hiện loạt hình ảnh gây tò mò như thuyền buồm khổng lồ trên bầu trời và sinh vật biển trên không, đặt nền tảng cho thế giới quan bí ẩn của NMIXX. Lời ca của O.O được sáng tác nhằm thể hiện thế giới quan này.

Các bình luận dưới MV O.O thường đề cập rằng bài hát gợi nhớ đến ca khúc Next Level và Savage của nhóm nhạc nữ aespa. Đây cũng là hai bài hát liên kết các phân đoạn rất khác biệt, tưởng chừng không liên quan thành một bản nhạc và khiến người nghe bối rối với ca từ phức tạp miêu tả thế giới quan riêng của aespa.

Tuy nhiên, hai bài hát của aespa đã trở thành bản hit đứng đầu bảng xếp hạng, nhận phần lớn là phản hồi tích cực, trái ngược với O.O. Một số nhà phê bình cho biết lý do O.O bị chỉ trích không thực sự nằm ở "sự khó hiểu" của ca khúc.

Nhà phê bình âm nhạc đại chúng Jung Min Jae, thành viên ban tuyển chọn giải thưởng thường niên Korean Music Award, chia sẻ: "Tôi luôn nói điều quan trọng nhất là âm nhạc, và thế giới quan chỉ là thứ yếu. Nếu âm nhạc khó nghe, thì thế giới quan, lối kể chuyện phức tạp như nào cũng không quan trọng".

Theo Jung, dù một ca khúc khó hiểu đến đâu, bài hát vẫn sẽ thu hút mọi người nếu có chất lượng âm nhạc cao.

"Vì hầu hết nhóm nhạc Kpop ra mắt với thế giới quan riêng biệt, nên sự khó hiểu không còn là yếu tố ngăn cản mọi người trở thành người hâm mộ. Tôi nghĩ O.O sẽ không nhận phản ứng tiêu cực, nếu ca khúc bắt tai", Jung nhận xét.

Theo giáo sư nghiên cứu truyền thông và âm nhạc đại chúng Lee Gyu Tag, NMIXX đã đi theo xu hướng hiện tại của Kpop, đó là tập trung vào các concept hiện đại, mới mẻ, mang tính thử nghiệm.

Tuy nhiên, aespa không nổi lên nhờ thế giới quan độc đáo. Trên thực tế, ca khúc Next Level vươn lên thành hit nhờ giai điệu hấp dẫn, bắt tai. Chỉ sau khi bài hát trở nên nổi tiếng, công chúng mới bắt đầu quan tâm đến thế giới quan của họ.

Thành công của Next Level đến từ giai điệu bắt tai, lôi cuốn. Ảnh: Naver.

Danh tiếng xấu còn hơn không có danh tiếng?

Giáo sư Lee bổ sung rằng một số nhóm nhạc nữ thế hệ 4 khác như ITZY, STAYC và IVE có thể tạo ra hit hoàn toàn chỉ dựa vào giai điệu, lời ca hấp dẫn mà không cần đến thế giới quan. Những ca khúc nói về sự tự tin, tình yêu của các nhóm này thu hút khán giả hơn, vì chúng dễ hiểu, dễ đồng cảm.

Tuy O.O khiến nhiều người hâm mộ Kpop than thở rằng các công ty giải trí ngày nay quá tập trung vào việc tạo ra bài hát độc lạ, khác thường để gây dựng hình ảnh khác biệt, hiện đại, một số người hâm mộ cho rằng đây là chiến lược tất yếu.

"Tôi không thể nói ca khúc hợp gu tôi, nhưng nó chắc chắn đã để lại ấn tượng. Nếu xét đến câu nói 'danh tiếng xấu còn hơn là không có danh tiếng', thì O.O không hẳn là một bài hát tệ để ra mắt. Tất nhiên, nhận đánh giá tích cực là điều lý tưởng, tuy nhiên, những lời truyền miệng rằng 'đây là ca khúc kỳ cục' sẽ tốt hơn việc khán giả đơn thuần nghĩ ca khúc hay, rồi sớm quên lãng nó", một người hâm mộ chia sẻ với Korea JoongAng Daily.

Mặt khác, nhà phê bình Jung cho rằng nếu sử dụng phương thức này, sự khác biệt giữa nhóm nam và nhóm nữ tại Kpop có thể đem đến kết quả không như mong đợi.

"So với nhóm nam, người thường có cộng đồng fan trung thành, nhóm nữ phụ thuộc vào việc thu hút công chúng hơn. Do vậy, âm nhạc của nhóm nữ thường cần dễ hiểu, dễ tiếp cận. Tôi không nghĩ O.O là lựa chọn an toàn để làm bài hát đầu tay. Chúng ta cần theo dõi các sản phẩm tiếp theo từ họ", Jung nhận xét.

Theo giáo sư Lee, dù O.O có thể không đáp ứng kỳ vọng từ công chúng, nhưng nếu xem xét trường hợp của aespa, sẽ không quá khó để NMIXX "lật ngược" phản ứng của khán giả nếu sản phẩm âm nhạc tiếp theo của họ bắt tai, thu hút.

Âm nhạc là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công tại Kpop. Ảnh: Naver.

"Điều này nhắc nhở chúng ta rằng âm nhạc vẫn là thứ quan trọng nhất, bất kể Kpop có nặng về hình ảnh và biểu diễn như nào", giáo sư Lee kết luận.