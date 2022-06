Ca khúc hot trở lại sau 37 năm

Sau 37 năm ra mắt, "Running Up That Hill" của Kate Bush đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khi trở thành ca khúc nhạc phim của "Stranger Things".

Kate Bush - nữ ca sĩ được gọi là huyền thoại của nước Anh - đang trở lại, SCMP đưa tin. Theo truyền thông, nữ ca sĩ 63 tuổi chưa có ý định phát hành album hay đĩa đơn mới, tuy nhiên, mới đây bài hát mang tính biểu tượng Running Up That Hill của bà đã xuất hiện trong phần mới nhất của Stranger Things (Cậu bé mất tích) với vai trò là ca khúc nhạc phim.

SCMP nhận định ca khúc của Kate Bush là một phần quan trọng của Stranger Things.

Giọng nữ ca sĩ như đồng hành cùng Max (nhân vật do Sadie Sink thủ vai), giúp Max thoát khỏi nguy hiểm của nhân vật phản diện là Vecna.

Truyền thông thế giới đánh giá sự thành công của Stranger Things khá bất ngờ, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người hâm mộ trẻ yêu thích bộ phim nhưng lần đầu biết đến Kate Bush - chủ nhân ca khúc nhạc phim. Từ đây, huyền thoại 63 tuổi có thêm tập khách hàng hoàn toàn mới và lần đầu tiên biết đến bà.

Ca khúc của Kate Bush là một phần quan trọng của Stranger Things. Ảnh: SCMP.

Đứng đầu nhiều bảng xếp hạng sau 37 năm ra mắt

Kể từ khi phần 4 của Stranger Things ra mắt, Running Up That Hill trở thành ca khúc phá vỡ nhiều kỷ lục và các bảng xếp hạng âm nhạc. Theo báo cáo của Billboard, chỉ tính riêng trong ngày lễ tưởng niệm cuối tuần ở Mỹ, bài hát đã có lượng phát trực tuyến tăng lên tới 9,9%. Ca khúc cũng đạt vị trí thứ 8 trên Billboard's Hot 100. Đây là lần đầu Kate Bush có sản phẩm vào top 10 của danh sách.

Hiện, ca khúc Running Up That Hill cũng là bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trên ứng dụng tìm bài hát Shazam. Ngoài ra, sản phẩm cũng đứng đầu bảng xếp hạng iTunes trên toàn thế giới. Tính đến ngày 7/6, Running Up That Hill là ca khúc đứng đầu trong bảng xếp hạng Phát trực tuyến toàn cầu của một bảng xếp hạng. Thành công có nghĩa là kiệt tác trữ tình của Kate Bush là ca khúc đang được nghe nhiều hơn bất kỳ bài hát nào khác trên dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc lớn nhất thế giới. Điều này trở nên đáng kinh ngạc hơn khi đây là ca khúc đã được phát hành cách đây 37 năm.

Kate Bush là ngôi sao chọn cuộc sống kín tiếng, đôi lúc là ẩn dật. Bà không thích xuất hiện nhiều trước công chúng. Việc sống kín của Kate Bush đặc biệt đến mức việc này từng trở thành chủ đề của bộ phim tài liệu có tên Come Back Kate. Phim xoay quanh việc nữ ca sĩ quyết định rút khỏi showbiz và gần như biến mất trong khoảng thời gian năm 1993 đến năm 2005.

Kate Bush là ngôi sao chọn cuộc sống kín tiếng, đôi lúc là ẩn dật. Ảnh: SCMP.

Vì thế, việc Kate Bush lên tiếng chia sẻ về cảm xúc của bà là điều không ai ngờ tới. Trước thành công của Running Up That Hill cùng Stranger Things, huyền thoại người Anh cho hay bà cũng là người hâm mộ của Stranger Things và bộ phim cũng giúp ca khúc phát hành từ 37 năm trước của bà tìm được thành công mới.

Trên trang web của mình, Bush viết: "Có thể bạn đã nghe đến việc Stranger Things là bộ phim thật tuyệt vời. Trong phim, bạn được nghe Running Up That Hill - ca khúc đang được các fan trẻ yêu thích, mở ra một thành công hoàn toàn mới cho tác phẩm này. Tôi cũng rất yêu nó. Tôi muốn nói cho bạn biết rằng Running Up That Hill đang lọt vào nhiều bảng xếp hạng danh giá trên khắp thế giới. Ở Anh, ca khúc này đã đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Quả thật rất thú vị. Tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ ca khúc. Tôi chờ đợi những gì hay ho nhất về bộ phim diễn ra vào tháng 7. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả".

Thành công từ trước

Chưa từng chính thức được công nhận là album chính thống nhưng âm nhạc của Kate Bush, đặc biệt là ca khúc Running Up That Hill trong đĩa đơn chủ đạo của album Hounds of Love năm 1985 của nữ ca sĩ đã gặt hái được nhiều thành công và được không ít người biết đến trước khi trở thành ca khúc nhạc phim Stranger Things.

Running Up That Hill từng được cover bởi một số nhạc sĩ, ca sĩ như Placebo, Meg Myers và Kim Petras. Bài hát từng được phối lại và sử dụng trong một phần lễ bế mạc Thế vận hội London 2012.

SCMP nhận định rằng có thể Kate Bush không phải nữ ca sĩ "cháy" hết mình trên sân khấu, tuy nhiên bà là người nhận được nhiều giải thưởng trong thời gian hoạt động âm nhạc.

Kate Bush hiện sở hữu khối tài sản khoảng 60 triệu USD . Ảnh: SCMP.

Khi đĩa đơn đầu tay Wuthering Heights được phát hành vào năm 1978, sản phẩm của Bush có bốn tuần đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn của Vương quốc Anh. Đây là lần đầu một nữ nghệ sĩ có đĩa đơn No.1 với một ca khúc tự viết.

Kate Bush cũng được đề cử cho một loạt giải thưởng bao gồm Brit Awards, Grammy và Billboard Music Awards. Bà cũng giành được danh hiệu cao quý của CBE - danh hiệu phong tặng cho những cá nhân có đóng góp về nghệ thuật, khoa học, thiện nguyện, phúc lợi xã hội và các dịch vụ công cộng khác.