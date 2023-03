Buộc tiêu hủy 11 lô thuốc đau lưng vi phạm chất lượng

Ngày 27/3, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định buộc tiêu hủy 11 lô thuốc Myomethol nhập khẩu từ Thái Lan do kém chất lượng.

Nguyên liệu sản xuất thuốc Myomethol không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Ảnh: Nhà thuốc Vinh Lợi.

Theo Cục Quản lý Dược, Công ty RX. Manufacturing Co., Ltd (Thái Lan) đã sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật.

Số thuốc vi phạm thuộc 11 lô, có số từ 49U001 đến 49U011; sản xuất từ ngày 12/1/2021 đến 5/2/2021; hạn dùng từ 12/1/2024 đến 5/2/2024.

Vi phạm hành chính đối với 11 lô thuốc của Công ty RX. Manufacturing Co., Ltd là vi phạm có quy mô lớn, số lượng hàng hóa lớn. Đây cũng là tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Do đó, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Úc Châu nhận ủy quyền của Công ty RX. Manufacturing Co., Ltd, phải nộp phạt 80 triệu đồng, đồng thời chịu trách nhiệm tiêu hủy toàn bộ 11 lô thuốc nói trên.

Cơ sở nhập khẩu các lô thuốc nêu trên vào Việt Nam là Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP.HCM cũng phải thu hồi toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Kết quả thực hiện cũng phải báo cáo về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Úc Châu do không cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định của pháp luật trong sản phẩm thuốc Myomethol.

Mức phạt hành chính công ty này phải chịu là 50 triệu đồng.

Myomethol có chứa hoạt chất chính là Methocarbamol 500mg, được bán trên thị trường dưới dạng hộp 10 vỉ, mỗi vỉ 10 viên.

Thuốc được dùng để trị đau lưng cấp tính do co thắt cơ, co thắt cơ xương do thoát vị đĩa đệm, gẫy xương hoặc trật khớp, co thắt cơ do kích ứng thần kinh hoặc chấn thương,…