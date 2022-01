Bước ngoặt của Kpop

Hàng loạt nhóm nhạc nam và nữ chuẩn bị ra mắt trong năm 2022. Giới chuyên môn nhận định với tờ Hani đây chính là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi thế hệ ở Kpop.

Theo bài viết có tiêu đề "Ai là ngôi sao tiếp bước BTS và BlackPink" đăng ngày 23/1 của tờ Hani, giới chuyên gia nhận định những thần tượng có ước mơ trở thành ngôi sao toàn cầu đang không ngừng gia nhập ngành công nghiệp Kpop. Giới chuyên gia phân tích với tờ Hani, sự ra mắt liên tiếp của các tân binh trong năm 2022 đánh dấu sự thay đổi thế hệ ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Nhóm nhạc nữ ồ ạt ra mắt

HYBE - được biết đến là công ty chủ quản của BTS - giới thiệu 3 nhóm nhạc nữ trong năm nay thông qua các công ty con. Trong số đó, nhóm nhạc nữ của Min Hee Jin đang được chú ý nhiều nhất. Min Hee Jin - giám đốc điều hành của công ty ADOR, thuộc HYBE - từng xuất hiện trên chương trình You Quiz On The Block của tvN bày tỏ sự tự tin về nhóm nhạc mới.

Min Hee Jin tuyên bố nhóm nhạc mới sẽ mang đến làn gió mới mẻ. “Tôi đang chuẩn bị cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới với sự tự tin cao. Tôi đã có bài hát ra mắt của nhóm cách đây hai năm. Tôi chắc chắn đưa họ theo hướng mới và khác biệt so với Kpop”, cô nói.

Min Hee Jin từng làm giám đốc sáng tạo tại SM Entertainment trong 17 năm. Do đó, công chúng càng kỳ vọng vào nhóm nhạc nữ mới do Min Hee Jin dẫn dắt.

Lily M và nhóm nhạc NMIX được xác nhận ra mắt vào tháng 2. Ảnh: JYP Entertainment.

Một công ty khác của HYBE là Source Music cũng đang đào tạo nhóm nhạc nữ. Nhóm nhạc này sớm nổi tiếng khi có cựu thành viên nhóm IZ*ONE là Miyawaki Sakura, Kim Chaewon và Kim Minjoo. Được thành lập từ chương trình sống còn của Mnet - Produce 101 - IZ*ONE là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất ngay khi ra mắt. BELIFT LAB - công ty được thành lập bởi sự hợp tác giữa HYBE và CJ ENM - sẽ tạo ra nhóm nhạc nữ mới thông qua chương trình sống còn I-LAND 2.

Trong số các nhóm nhạc ra mắt năm 2022, đàn em của ITZY được dự đoán tranh giải tân binh xuất sắc. Để giới thiệu nhóm nhạc 7 thành viên, JYP Entertainment thành lập phân khu riêng do giám đốc Lee Ji Young quản lý. Làm việc trong phân khu này đều là nhân viên chủ chốt của JYP Entertainment và từng đào tạo những idol nổi tiếng như Sunmi, Nichkhun (2PM), Jungyeon, Jihyo, Tzuyu, Sana (TWICE)... Điều đó cho thấy quyết tâm của JYP Entertainment khi ra mắt nhóm nhạc nữ.

JYP Entertainment đã công bố 7 thành viên trong nhóm. Các cô gái nhận phản hồi tích cực về vẻ ngoài, tài năng. Đặc biệt, NMIX (tên dự kiến) hứa hẹn là một trong những nhóm nữ có kỹ năng thanh nhạc tốt nhất Kpop thế hệ mới khi sở hữu Lily M.

Lily M từng tham gia Kpop Star và được các giám khảo yêu thích với chất giọng nội lực. Ngay khi chưa công bố đội hình, NMIX đã bán được hơn 66.000 bản album trong vòng 10 ngày. Con số trên chứng tỏ sự tin tưởng công chúng vào khả năng đào tạo nhóm nhạc nữ của JYP Entertainment.

YG Entertainment có kế hoạch giới thiệu một nhóm nhạc nữ mới sau 6 năm kể từ khi ra mắt BlackPink. Ngày ra mắt và thông tin thành viên của nhóm chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với việc YG đã đăng ký nhãn hiệu Baby Monster tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc, công chúng cho rằng đây chính là tên của nhóm nhạc mới và họ sẽ sớm ra mắt.

IVE nhanh chóng nổi tiếng nhờ sự góp mặt của Jang Won Young và Ahn Yujin. Ảnh: Starship Entertainment.

Thời gian qua, nhiều nhóm nhạc nữ đã ra mắt và góp phần khiến thị trường Kpop càng sôi nổi, điển hình phải kể đến IVE. IVE chính thức hoạt động từ tháng 12/2021 và gồm hai cựu thành viên của IZ*ONE là Ahn Yujin, Jang Won Young. Họ hiện là nhóm nhạc nữ giành nhiều chiến thắng nhất trên các chương trình âm nhạc nhờ bài hát debut.

Cùng thời gian, Kep1er được thành lập thông qua chương trình sống còn Girls Planet 999. GLG - một công ty do Grandline thành lập - đã ra mắt nhóm nhạc H1-KEY vào ngày 5/1.

Nhóm nam cũng cạnh tranh khốc liệt

Xét về các nhóm nhạc nam, sự cạnh tranh cũng khốc liệt không kém. SM Entertainment đang chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam NCT Hollywood. Nhóm sẽ hoạt động tại Mỹ.

JYP Entertainment cũng ra mắt ban nhạc nam Xdinary Heroes vào tháng 12/2021 với cốt truyện xoay chuyển qua lại giữa thế giới thực và ảo. Nhóm nhạc nam được thành lập từ chương trình LOUD do JYP Entertainment và P-Nation phối hợp thực hiện cũng dự kiến ra mắt năm 2022.

Interpark Music Plus một công ty con của Interpark công bố nhóm nhạc nam mới mang tên TRENDZ vào ngày 5/1. Nhóm gây chú ý bằng cách phát hành nhiều bản dance cover của các tiền bối Kpop như BTS.

Đặc biệt, Hanbin (tên thật Ngô Ngọc Hưng) chuẩn bị ra mắt cùng nhóm nhạc nam TEMPEST. Nhóm được đào tạo bởi Yuehua Entertainment và Hanbin là thành viên người Việt đầu tiên ở công ty này. Màn ra mắt của Hanbin cùng nhóm nhạc TEMPEST đang được khán giả Việt nói riêng và fan Kpop nói chung mong chờ.

Xdinary Heroes là ban nhạc nam tiếp theo của JYP Entertainment sau DAY6. Ảnh: JYP Entertainment.

Với sự ra mắt liên tiếp của những nhóm nhạc, các công ty giải trí nhấn mạnh đó là sự lựa chọn để thích nghi với môi trường mới. Một chuyên gia nói với tờ Hani: “Không dễ dàng để tích hợp xu hướng metaverse với các nhóm đã ra mắt lâu. Do đó, những nhóm mới lần lượt ra đời để thích ứng với xu hướng này”.

Theo tờ Xrtoday, metaverse là sự pha trộn giữa thực tế ảo và thế giới thật thông qua AR, VR… Từ đó, họ mong muốn tạo không gian tương tác cho người dùng.

Nhiều nhóm chuẩn bị hết hạn hợp đồng và đứng trước bờ vực tan rã cũng là lý do khiến các công ty ồ ạt giới thiệu lứa thần tượng mới. Theo công chúng, vì TWICE hết hạn hợp đồng vào năm 2022 nên JYP Entertainment phải lập tức giới thiệu NMIX dù ITZY ra mắt cách đây chưa lâu.

“Rất nhiều nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng hiện nay đã đến năm thứ 5 hoạt động. Trong khi đó, hạn hợp đồng độc quyền của các thần tượng là 7 năm. Để duy trì sự phát triển của công ty, việc ra mắt nhóm mới là cần thiết”, đại diện nói.

Nhà phê bình nhạc pop, Park Hee Ah nhận định: “Một sự thay đổi đã bắt đầu khi những thanh thiếu niên lớn lên với các giá trị của thế hệ MZ đang ra mắt với tư cách thần tượng. Đây cũng là động thái bắt kịp sự gia tăng nhanh chóng của người hâm mộ toàn cầu”.