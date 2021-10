Bước ngoặt của Kpop ở thị trường toàn cầu

Wonder Girls từng thất bại khi phát hành bài hát tiếng Anh. Giáo sư Lee Gyu Tag cho rằng nhóm đã quá vội vàng tấn công thị trường Mỹ khi Kpop chưa phủ sóng.

Lee Gyu Tag, giáo sư nghiên cứu truyền thông và nhạc pop tại Đại học George Mason Hàn Quốc cho rằng việc ca sĩ Hàn hát ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh đang được đón nhận. Ông chỉ ra Wonder Girls và ca sĩ BoA từng cố tấn công thị trường âm nhạc Mỹ nhưng khi đó Kpop chưa nổi tiếng trên toàn cầu như hiện tại. Do đó, các sản phẩm bằng tiếng Anh của Wonder Girls và BoA khá mờ nhạt ở thị trường quốc tế.

Hiện Kpop phủ sóng toàn cầu, đặc biệt sau bản hit của BTS là Dynamite (2020) và Butter (2021). Đây được xem như bước ngoặt để ngày càng nhiều nghệ sĩ Kpop phát hành bài hát có lời hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những ca khúc đó có thành tích khả quan trên bảng xếp hạng âm nhạc nước ngoài.

Bài học rút ra từ thất bại của Wonder Girls, BoA

Trong bài viết của Korea JoongAng Daily, giáo sư Lee Gyu Tag biết: “Nhóm nhạc nữ Wonder Girls và ca sĩ BoA cũng đã cố gắng tiến sâu vào thị trường Mỹ trong những năm 2000. Sự khác biệt lớn nhất là hồi đó Kpop không có chỗ đứng. Các album tiếng Anh của Wonder Girls và BoA đóng vai trò ra mắt ở Mỹ nhiều hơn là một phương tiện để mở rộng sự nghiệp. Chúng đều không thành công ở nước ngoài”.

“Nhưng BTS đã xây dựng được lượng fan quốc tế vững chắc với các ca khúc tiếng Hàn. Vì vậy việc phát hành Dynamite và Butter chỉ là động thái khác để thu hút lượng lớn khán giả không biết tiếng Hàn", Lee Gyu Tag nói thêm.

TWICE lần đầu vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ảnh: JYP Entertainment.

Trở lại tháng 10/2009, ca khúc Nobody của Wonder Girls ra mắt ở vị trí 76 trên Billboard Hot 100, đánh dấu việc lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc lọt vào bảng xếp hạng tại Mỹ. Ba năm sau, họ hy vọng thâm nhập thị trường thanh thiếu niên, tuổi teen Mỹ thông qua bộ phim TeenNick và một album đầu tay bằng tiếng Anh. Wonder Girls thậm chí diễn mở màn cho các đêm nhạc của Jonas Brothers.

Tờ Billboard nhận định Wonder Girls cố gắng nhưng sự nghiệp của nhóm ở Mỹ không khả quan. Thậm chí vì tập trung nhiều thời gian ở Mỹ và thay đổi đội hình, Wonder Girls đánh mất vị thế của mình ở châu Á.

Lee Gyu Tag nhận định Wonder Girls, BoA thất bại một phần do Kpop khi đó còn xa lạ ở Mỹ nói riêng, thế giới nói chung. Ngược lại, hiện tại Kpop nổi tiếng trên toàn cầu và đây chính là thời điểm lý tưởng giúp ca khúc tiếng Anh của nghệ sĩ Hàn Quốc được chú ý nhiều hơn.

Đầu tháng 10, nhóm nhạc nữ nổi tiếng TWICE phát hành đĩa đơn có lời tiếng Anh đầu tiên The Feels và trình diễn ca khúc trong chương trình nổi tiếng của Mỹ The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Công ty quản lý của TWICE, JYP Entertainment cho biết The Feels là một sản phẩm đặc biệt dành cho người hâm mộ quốc tế, đồng thời tạo bàn đạp để nhóm nhạc tăng tốc cho các dự án toàn cầu. Bài hát giúp TWICE lần đầu lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 83.

Cũng đầu tháng 10, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Woodz phát hành EP Only Lovers Left với ba trong 6 bài hát bằng tiếng Anh. Woodz nói: “Tôi viết các bài hát tiếng Anh vì tôi nghĩ mình cần có bước nhảy vọt để vươn ra toàn cầu. Tôi đã chuẩn bị các bài hát với hy vọng mọi người ở nước ngoài cũng có thể thưởng thức âm nhạc của tôi. Mục tiêu của tôi cho album này là trở thành nghệ sĩ toàn cầu”.

Nhóm nhạc nam Tomorrow X Together (TXT) phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên Magic vào tháng 5 và biểu diễn trên talk show của Mỹ The Late Show with Stephen Colbert vào tháng 9. Nhóm nhạc nam Monsta X thậm chí phát hành album All About Luv hoàn toàn bằng tiếng Anh để tấn công thị trường Mỹ vào năm ngoái.

TXT cùng nhiều ca sĩ Hàn Quốc phát hành bài hát tiếng Anh. Ảnh: Hybe.

Bí quyết thành công của BTS khi hát nhạc tiếng Anh

Các bài hát Kpop hoàn toàn bằng tiếng Anh không còn xa lạ và chúng đang thu được thành công. Nhà phê bình văn hóa nhạc pop Jeong Deok Hyun cho rằng Wonder Girls hay các nhóm nhạc cùng thế hệ đã quá vội vàng phát hành bài hát bằng tiếng Anh trong khi Kpop chưa tạo được dấu ấn rõ ràng ở thị trường quốc tế.

Ông nêu ví dụ nhóm nhạc BTS và lý giải thành công của nhóm nhạc trên thị trường quốc tế. Jeong Deok Hyun chỉ ra BTS nổi tiếng toàn cầu và có lượng fan quốc tế đông đảo nhờ hát tiếng Hàn cùng những ca khúc đậm chất Kpop. Đến khi có chỗ đứng vững chắc với âm nhạc riêng biệt so với US-UK, BTS mới phát hành bài hát tiếng Anh. Từ đó, Jeong Deok Hyun chỉ ra các ca sĩ Hàn nên xây dựng chỗ đứng vững chắc và khẳng định màu sắc riêng trước khi vội vàng tung ra bài hát tiếng Anh.

Jeong Deok Hyun nhận định: “Chúng ta phải nhớ BTS ban đầu trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới thông qua các bài hát tiếng Hàn Quốc. Nếu ngay từ đầu BTS đã bắt đầu với những ca khúc tiếng Anh, phản hồi sẽ rất tiêu cực”.

“Kpop đã vượt ra khỏi Hàn Quốc, các ca khúc tiếng Anh có thể được coi như hành động phục vụ người hâm mộ toàn cầu và là một chiến lược đặc biệt để có thêm thời lượng phát sóng trên đài phát thanh ở nước ngoài”, ông giải thích.

Vừa qua, BTS có hai bài hát Dynamite và Butter đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

BTS hợp tác với Coldplay. Ảnh: Hybe.

Giáo sư Lee Gyu Tag nhắc đến sự hợp tác gần đây giữa BTS và ban nhạc rock người Anh Coldplay trong bài hát My Universe. Bài hát ra mắt ở vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Theo giáo sư, ngay cả khi BTS hợp tác với nghệ sĩ người Anh, khoảng một nửa lời bài hát của My Universe vẫn là tiếng Hàn.

Theo Lee Gyu Tag, việc bao gồm ca từ tiếng Hàn là một yếu tố quan trọng đằng sau sự đón nhận tích cực của công chúng trong nước và quốc tế. Điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì bản sắc Hàn Quốc.

Giáo sư Lee nói: “Nếu My Universe hoàn toàn bằng tiếng Anh, sự hợp tác giữa Coldplay với BTS sẽ không có ý nghĩa”.