Bước lùi của thương hiệu 'The Witch'

Phần hai của phim kinh dị - hành động Hàn "The Witch: Part 1. The Subversion" phát huy thế mạnh về hình ảnh, song kịch bản lan man khiến khán giả ngao ngán.

The Witch: Part 2. The Other One (Tựa Việt: Sát thủ nhân tạo 2: Mẫu vật còn lại) nằm trong chuỗi phim The Witch, Park Hoon-jung biên kịch kiêm đạo diễn. "Vũ trụ điện ảnh" The Witch xoay quanh những sát thủ nhân tạo được nuôi dưỡng và đào tạo bởi một tổ chức bí ẩn. Khi họ dần trưởng thành và bộc lộ siêu năng lực, các nhà lãnh đạo quyết định diệt trừ tất cả do lo sợ không kiểm soát được.

Phần hai The Witch mở rộng thế giới của các sát thủ nhân tạo.

Phần 1 của phim ra mắt vào năm 2018 thành công về mặt thương mại, với tổng thu là 24,4 triệu USD , so với kinh phí 5 triệu USD . Tác phẩm nhận được nhiều lời khen từ các trang báo quốc tế, không chịu lép vế khi ra rạp cùng thời điểm hè với các bom tấn Marvel.

Phim cũng là bệ phóng cho những tài năng trẻ như Kim Da Mi và Choi Woo Shik. Chính những thành công trong quá khứ, Sát thủ nhân tạo 2 nhận nhiều kỳ vọng từ khi dự án mới bấm máy.

Mở rộng Vũ trụ sát thủ

Chuyện phim lấy mốc thời gian vài năm sau sự kiện sát thủ Ja Yoon (Kim Da Mi) tuyên chiến với tập đoàn công nghệ sinh học Ark. Ở một phòng thí nghiệm thuộc vùng núi tuyết Hàn Quốc, thiếu nữ mang mã Ark-ADP1 (Shin Shi Ah) đã trốn thoát. Cô được hai chị em Kyung Hee (Park Eun Bin) và Dae Gil (Sung Yoo Bin) cưu mang. Song, tai ương ập đến, khi nhiều nhóm nhân vật khác nhau xuất hiện, cùng mang dã tâm chiếm đoạt cô bé vô danh.

Về cơ bản, cấu tứ của Part 1 và Part 2 giống nhau, chỉ thay đổi số lượng nhân vật phản diện. Vai của Kim Da Mi từng bị đội sát nhân máu lạnh của Công tử/Nobleman (Choi Woo Shik) truy đuổi, thì nay "hậu bối" của cô bị ba cánh quân truy sát: Băng côn đồ muốn giành chủ quyền đất từ tay Kyung Hee và Dae Gil, đội đặc nhiệm của tân thủ lĩnh Ark Jang (Lee Jong Suk), cùng bộ tứ chiến binh nhân tạo đến từ Trung Quốc.

Phần hai dày hơn về nhân vật, mỏng hơn về kịch bản.

Với sự xuất hiện của nhiều nhân vật có siêu năng lực, khán giả có quyền kỳ vọng phim sở hữu các trận đối đầu căng thẳng hơn phần một. Trong phần hai, các pha hành động đặc trưng của Park Hoon Jung giữ phong độ, thậm chí còn được nâng tầm.

Part 2 giới thiệu các sát thủ với những năng lực tương tự siêu anh hùng trong loạt phim X-Men: Người sở hữu siêu tốc độ, kẻ điều khiển vật chất. Họ bất lợi về quân số so với tuyến người thường, song bù đắp bằng khả năng tàn phá trên diện rộng, mang đến các trường đoạn chiến đấu nịnh mắt. Tạo hình và tính cách quái dị của phe sát thủ còn dễ khiến người xem liên tưởng đến các bộ anime (phim hoạt hình Nhật) thuộc thể loại chiến đấu - kỳ ảo.

Giống "người chị" Ja Yoon, Ark-ADP1 khiến khán giả tò mò về năng lực của cô. Ở vài phân đoạn đầu phim, người xem được mục kích sức mạnh áp đảo của cô gái trẻ trước người thường. Song, tâm lý hoài nghi liệu cô có đủ sức đối đầu với nhóm chiến binh lai tạo hay không lại là yếu tố giữ chân khán giả.

Kịch bản dài dòng, kể lể

Việc đổi vai chính trong phần hai giúp nhóm khán giả mới dễ tiếp cận loạt phim. So với Kim Da Mi sắc sảo, khó đoán, Shin Shi Ah diễn nét ngây thơ của một cô bé mới lớn, không thể phân biệt ai bạn, ai thù. "Nàng thơ" mới của công ty quản lý idol ANDMARQ có màn chào sân điện ảnh tương đối an toàn. Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả thích nụ cười bẽn lẽn của nhân vật, so sánh cô với vai chính trong A Werewolf Boy (2012). Shin Shi Ah cùng Kim Da Mi trong vai khách mời "bất ngờ" là điểm sáng duy nhất trong khâu kịch bản của Part 2.

Shin Shi Ah thay Kim Da Mi trở thành "nàng thơ phù thủy" mới.

Việc cân bằng thời lượng xuất hiện của quá nhiều tuyến nhân vật làm mạch phim loãng và có phần kể lể hơn nửa đầu. Kịch bản tỏ ra ôm đồm khi cài cắm lớp lang không cần thiết. Trên Rogert Ebert, cây viết Simon Abrams nhận định về thông điệp nhân văn muốn truyền tải, thì phim "chỉ là cái bóng của phần một".

Tâm lý nhân vật cũng bị khai thác nhanh theo mô tuýp phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc. Những phân cảnh máu me, bạo lực đan xen chuyện tình ''gà bông'' mới chớm của "Mẫu vật còn lại" và Dae Gil như một điểm nhấn giúp phim bớt căng thẳng, tuy nhiên dễ khiến mạch theo dõi của khán giả bị đứt quãng.

Đồng thời, tuyến nhân vật phản diện cũng bị "làm lố", với những biểu cảm tỏ ra nguy hiểm không cần thiết. Khán giả quan tâm quá khứ và sự biến chất của các phe ác, thì thứ họ nhận được chỉ là những câu thoại "đao to búa lớn", không trực tiếp ảnh hưởng đến mạch phim. Nhiều người xem còn ngán ngẩm bởi chất giọng Trung Quốc giả tạo của bộ tứ sát thủ - vốn do các diễn viên Hàn thủ vai.

Nhân vật "trùm cuối" của Lee Jong Suk ngoài thần thái sang chảnh thì gần như không có đất diễn. Có vẻ nhà làm phim muốn dùng Part 2 làm "mồi lửa", để loạt thông tin được nhồi nhét dày đặc sẽ có dịp bùng nổ trong phần ba.