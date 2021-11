Bước chuyển mình ấn tượng của Tập đoàn Danh Khôi

Bằng tầm nhìn chiến lược, Tập đoàn Danh Khôi có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những đơn vị phát triển dự án tên tuổi của thị trường BĐS Việt Nam.

Không chỉ tăng vốn và quy mô, phạm vi hoạt động của Danh Khôi còn mở rộng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để chuẩn bị cho kỷ nguyên phát triển mới, tập đoàn chú trọng củng cố nội lực và đẩy mạnh chiến lược hợp tác các nhà đầu tư nước ngoài, hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị phát triển bất động sản hàng đầu khu vực.

Thành lập vào năm 2006, tiền thân của Tập đoàn Danh khôi là Công ty TNHH bất động sản Danh Khôi. Suốt 15 năm, Danh Khôi ghi dấu trên thị trường bất động sản với việc phát triển nhiều dự án tại các tỉnh thành trên cả nước.

Thành công của Tập đoàn Danh khôi đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, quỹ đất sạch lớn; năng lực, kinh nghiệm phát triển dự án và nguồn lực tài chính được xem là những yếu tố then chốt.

Tính đến tháng 6 năm nay, tổng quỹ đất của Tập đoàn Danh Khôi lên tới 1.500 ha, trải dài 9 tỉnh thành khắp cả nước. Quỹ đất tập trung tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa... và đang trong quá trình quy hoạch, thiết kế để đáp ứng nguồn cung thị trường cũng như góp phần nâng cao phát triển kinh tế vùng.

Bên cạnh đó, việc hồi sinh các dự án sẵn có cũng được tập đoàn chú trọng nhằm gia tăng quỹ đất và bổ sung danh mục dự án đầu tư. Để làm được điều này, Danh Khôi đã xúc tiến và thực hiện thành công các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) tại nhiều địa phương.

Riêng năm 2020, Danh Khôi thực hiện thành công nhiều thương vụ M&A, thâu tóm quỹ đất đẹp tại các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu… và khu đô thị tại TP Thủ Đức, thuộc TP.HCM. Đặc biệt, tập đoàn mua lại khu đất nằm trong khu đô thị Nhơn Hội New City để phát triển đô thị biển phong cách Nhật quy mô 8,3 ha. Không tiết lộ giá trị thương vụ, song Danh Khôi cho biết tổng vốn đầu tư dự án ước tính gần tỷ USD.

Mặt khác, năng lực và kinh nghiệm phát triển dự án cũng đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Danh Khôi. Từ các dự án vừa và nhỏ, tập đoàn từng bước phát triển nhiều dự án quy mô với chất lượng cao, giúp nâng tầm thương hiệu và vị thế trên thị trường.

Đến nay, Danh Khôi đã đưa hàng chục nghìn sản phẩm BĐS tới khách hàng, thông qua các dự án dân dụng và nghỉ dưỡng. Nổi bật là các dự án Astral City, Nhơn Hội New City, Barya Citi…

Không chỉ đẩy mạnh phát triển dự án, Danh Khôi còn không ngừng mở rộng hệ thống mạng lưới. Tính đến tháng 8, tập đoàn có mạng lưới 30 công ty thành viên và công ty liên kết với đội ngũ nhân sự trên 2.600 nhân viên, phát triển 80 dự án và phân phối thành công khoảng 60.000 sản phẩm.

Tiềm lực tài chính là yếu tố không thể thiếu để Danh Khôi hiện thực hóa các kế hoạch kinh doanh. Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, Danh Khôi còn huy động vốn từ nhiều nguồn an toàn khác như phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho các cổ đông, đối tác chiến lược, hạn chế vốn vay ngân hàng.

Vào tháng 3 năm nay, tập đoàn chào bán thành công 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong nước, nâng vốn điều lệ lên hơn 801 tỷ đồng . Số vốn thu được từ đợt phát hành chủ yếu phân bổ để phát triển các dự án.

Tài chính vững vàng, kinh nghiệm phát triển dự án, nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm cùng uy tín được tạo dựng sau 15 năm là những yếu tố giúp Tập đoàn Danh Khôi bứt phá mạnh mẽ trong nhiều năm trở lại đây.

Song song việc xây dựng nền tảng và củng cố nội lực, Danh Khôi chú trọng hợp tác nhiều thương hiệu lớn, đặc biệt là các đơn vị uy tín và có tiềm lực đến từ Nhật Bản. Đây chính là chiến lược “đứng trên vai người khổng lồ” mà Danh Khôi đang hướng đến, nhằm tạo dựng uy tín cho chất lượng sản phẩm của tập đoàn.

Từ năm 2018, Danh Khôi đã hợp tác nhiều tập đoàn niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo, hoạt động trong lĩnh vực BĐS và quỹ đầu tư như Sanei Architecture Planing, G-7 Holdings Inc, Anabuki Kosan Group…

Trong đó, Sanei Architecture Planning là công ty hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực nhà ở, khai thác, quản lý, đầu tư bất động sản. G-7 Holdings Inc là tập đoàn chuyên phát triển các trung tâm và khu phức hợp thương mại, môi giới nhà ở, dịch vụ tư vấn... Sau khi Sanei Architecture Planning trở thành đối tác chiến lược và G-7 Holdings Inc là cổ đông, Anabuki Kosan Group cũng chính thức hợp tác với Danh Khôi trong vai trò là đối tác quản lý, vận hành một số dự án của tập đoàn.

“Việc phân phối sản phẩm là vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm khi quyết định rót vốn vào lĩnh vực BĐS tại bất cứ thị trường nào. Chúng tôi theo dõi và nhận thấy Tập đoàn Danh Khôi có lợi thế lớn khi sở hữu hệ thống phân phối sản phẩm chuyên nghiệp, đáp ứng kỳ vọng của Sanei Architecture Planning. Chúng tôi tin rằng, hợp tác Danh Khôi sẽ mang lại kết quả tích cực”, đại diện Sanei Architecture Planning chia sẻ.

Vốn nổi tiếng thận trọng trong quá trình lựa chọn thị trường, đối tác, các đơn vị Nhật Bản có quy chuẩn đánh giá khắt khe về năng lực, kinh nghiệm, vốn và trình độ quản lý, phát triển dự án của doanh nghiệp Việt. Giới chuyên môn nhận định, sự trung thực và minh bạch trong thông tin kinh doanh của Danh Khôi đã giúp nhà đầu tư Nhật có cái nhìn toàn diện về tiềm lực của tập đoàn. Đây cũng là hấp lực của thương hiệu bên cạnh nội lực vốn có.

Về phía Danh Khôi, tập đoàn cũng đặt ra các tiêu chí hợp tác bền vững, tối ưu giá trị để lựa chọn thị trường, đối tác cùng đồng hành.

Ngoài lực đẩy về vốn, Tập đoàn Danh Khôi được lĩnh hội kinh nghiệm đầu tư, quản lý và phát triển dự án của đối tác ngoại. Đây được xem là bước đi quan trọng, góp phần đưa các đối tác Nhật Bản vào tham gia trực tiếp các khâu trong quá trình phát triển dự án bất động sản của tập đoàn như quy hoạch, thiết kế kiến trúc, quản lý vận hành dự án…

Dựa trên nền tảng vững chắc cùng sự hậu thuẫn của các đối tác Nhật Bản, Danh Khôi không ngừng đưa ra thị trường những dự án chất lượng. Doanh nghiệp cũng tự tin đầu tư vào các khu đô thị quy mô lớn, được bảo chứng từ các tên tuổi hàng đầu xứ sở mặt trời mọc.

Cụ thể, Danh Khôi hợp tác chiến lược Anabuki Kosan Group trong dự án Barya Citi tại Bà Rịa - Vũng Tàu; hợp tác đồng thời Anabuki Kosan Group và Sanei Architecture Planning để đầu tư dự án The Aston Luxury Residence và Aria Đà Nẵng Hotel & Resort tại Đà Nẵng. Sắp tới, tập đoàn tiếp tục hợp lực các đối tác Nhật để triển khai một số dự án tại Vũng Tàu, Thuận An - Bình Dương và TP.HCM. Từ đầu năm nay, tập đoàn hợp tác với đơn vị thiết kế kiến trúc Nhật Bản Kume Design Asia phát triển khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co - “tâm điểm giải trí sôi động” của Quy Nhơn.

Ngoài ra, đại đô thị Nhơn Hội New City tại khu kinh tế Nhơn Hội vừa được Danh Khôi giới thiệu ra thị trường. Có quy mô lên đến 116 ha, dự án đất nền ven biển này sở hữu 8 hướng kết nối: Sân bay quốc tế Phù Cát, Linh Phong Thiền Tự, đầm Thị Nại, trung tâm thành phố Quy Nhơn, Kỳ Co - Ghềnh Ráng, Eo Gió, vịnh Phương Mai và biển Đông. Bên cạnh đó, với pháp lý hoàn chỉnh và sổ đỏ sở hữu lâu dài, dự án sau khi ra mắt nhanh chóng trở thành tâm điểm thị trường BĐS Quy Nhơn.

Để chiếm lĩnh thị trường, các tập đoàn địa ốc cần đến nguồn lực tài chính lớn, quỹ đất dồi dào và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng quốc tế. Tập đoàn Danh Khôi đã chứng minh được vị thế thương hiệu khi được các nhà đầu tư Nhật Bản “chọn mặt gửi vàng”, trở thành đối tác chiến lược đồng hành trong suốt những năm qua.

“Việc hợp tác với các đối tác Nhật Bản đã giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và lợi thế. Trong thời gian tới, Danh Khôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nước ngoài khác để mang lại nhiều giá trị cộng hưởng trong các dự án quy mô lớn”, đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Có thể thấy, việc mở rộng hợp tác với các đơn vị hàng đầu khu vực của Tập đoàn Danh Khôi không chỉ là định hướng đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thị trường mà còn là tiền đề để tập đoàn tiến xa hơn, gặt hái nhiều thành công hơn nhờ chiến lược “đứng trên vai những người khổng lồ”.