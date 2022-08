Bức tranh kinh tế Long An thu hút giới đầu tư địa ốc

Từ chiến lược phát triển giao thông liên vùng, Long An trở thành “miền đất hứa” của dòng vốn đầu tư bất động sản trên sơ cấp lẫn thứ cấp.

Nắm giữ vị trí cửa ngõ phía tây TP.HCM và là cầu nối Đông - Tây Nam Bộ, Long An giữ vai trò quan trọng trong quá trình kết nối giao thương, phát triển kinh tế vùng.

Sức bật từ nội lực kinh tế

Giai đoạn 2021-2025, dự kiến có 30.000 tỷ đồng được rót vào các dự án hạ tầng trọng điểm ở khu vực phía tây, trong đó có thể kể đến những công trình quan trọng như cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến ĐT830E từ nút giao với cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến ĐT830 (đường vành đai 4)...

Hàng tỷ USD được rót vào hạ tầng giao thông giúp Long An trở thành tâm điểm dòng vốn từ các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực, trong đó có địa ốc. Bên cạnh đó, xu hướng ly tâm ngày càng phát triển, thị trường bất động sản TP.HCM từ chỗ bó hẹp tại khu vực trung tâm nay đã dịch chuyển ra vùng ven và các tỉnh lân cận.

Khu vực Bến Lức, Long An là nơi tọa lạc của “thành phố bên sông” Waterpoint.

Bến Lức, Long An - khu vực cận kề TP.HCM, đồng thời là cửa ngõ giao thông của các tỉnh miền Tây, có nhiều chuyển biến mạnh trong vài năm trở lại đây. Được định hướng trở thành đô thị vệ tinh của TP.HCM, hệ thống giao thông ở Bến Lức ngày càng phát triển. Ngoài tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ 1A, cao tốc Bến Lức - Long Thành nối ra sân bay Long Thành cũng thúc đẩy sự phát triển của khu vực này.

Vài năm qua, với sự xuất hiện của một số chủ đầu tư có chiến lược bài bản, Bến Lức nổi lên như một điểm hẹn an cư, đầu tư hấp dẫn. Trong đó, xu hướng gần đây nhất là phân khúc bất động sản hạng sang hướng tới sức khỏe, khắc họa bức tranh mới cho thị trường này.

Phong cách sống mới tại compound resort The Aqua

Theo khảo sát công bố đầu năm 2022 của American Express, 70% người được hỏi cho biết họ đang thực hiện nhiều mục tiêu gắn liền với sức khoẻ hơn những năm trước đại dịch. Trong bất động sản, số liệu này cũng chứng minh xu hướng sống chú trọng sức khỏe (wellness) ngày càng được chú trọng.

Xu hướng wellness đã “cập bến” Long An với sự xuất hiện của các dự án đại đô thị được quy hoạch bài bản. Nổi bật nhất phải kể đến compound The Aqua, phân khu Aquaria tại Waterpoint - “thành phố bên sông” Vàm Cỏ Đông được phát triển bởi Nam Long cùng các đối tác Việt Nam và Nhật Bản.

Compound The Aqua kiến tạo lối sống wellness chú trọng sức khoẻ.

Sở hữu vị trí trải dài bên vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha lớn nhất và duy nhất phía tây, compound The Aqua tiên phong kiến tạo phong cách sống mới, mở ra không gian sống như nghỉ dưỡng. Ở đó, mỗi ngày trôi qua, cư dân sẽ được tận hưởng sự “giàu có” về sức khỏe và trải nghiệm.

Chủ đầu tư chỉ phát triển số lượng sản phẩm giới hạn với mật độ thấp và đặt ra nhiều tiêu chí về kiến trúc cho các đơn vị thiết kế quốc tế. Phong cách tối giản, lối kiến trúc Nhật đương đại, sự kết hợp khéo léo giữa các loại vật liệu và các khu vườn kiểu Nhật đan xen… mở ra không gian nhiệt đới xanh mướt xung quanh mỗi căn Grand Villa.

Mật độ xây dựng thấp cùng hệ thống cảnh quan xanh mát tại compound The Aqua.

Từ việc tối ưu hóa tầm nhìn sông nước ngay bên hiên nhà, hay trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích đô thị chuẩn quốc tế lấy con người làm trung tâm... tất cả đều là cơ hội giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn phong cách sống mới tại The Aqua.

Ngoài yếu tố kết nối hài hòa với thiên nhiên, compound The Aqua còn có hệ thống camera an ninh và bảo vệ 24/7, mang đến cho cư dân sự bình yên, đảm bảo tính riêng tư và biệt lập. Mỗi biệt thự tại đây là nơi an cư, nơi nghỉ dưỡng phù hợp với những ai tìm kiếm không gian sống xanh, nhưng vẫn đủ tiện nghi để tái tạo nguồn năng lượng tích cực.