Bức tranh được đấu giá cao kỷ lục 45 triệu USD

Kỷ lục được xác lập tại buổi đấu giá do Sotheby's London tổ chức hôm 1/3, báo hiệu tiềm năng về sự trở lại mạnh mẽ của thị trường nghệ thuật.

Bức tranh "Murnau with Church II" được trao trả lại cho người thừa kế của gia đình Seigbert Stern vào năm 2022. Ảnh: Sotheby's.

Cụ thể, tác phẩm "Murnau with Church II" của danh họa Wassily Kandinsky được bán với giá 45 triệu USD . Điều này đặc biệt củng cố niềm tin của các nhà sưu tập đối với giá trị của các tác phẩm nghệ thuật, Wall Street Journal nhận định.

Bức tranh "Murnau with Church II" hiện là tác phẩm được bán với giá cao nhất trong các cuộc đấu giá mùa đông đang diễn ra tại London. Kỷ lục này trước đây cũng thuộc về một bức tranh do danh họa Kandinsky thực hiện khi bức "Painting with White Lines" được bán với giá 41,8 triệu USD vào năm 2017.

Buổi đấu giá tác phẩm "Murnau with Church II" diễn ra vào ngày 1/3. Ảnh: Sotheby's.

Kandinsky (1866-1944) là nghệ sĩ người Nga nổi tiếng trong việc tiên phong cho trường phái nghệ thuật trừu tượng. Bức "Murnau with Church II", vẽ lại phong cảnh một thị trấn Bavarian nằm ở phía nam Munich, có màu sắc tươi sáng rực rỡ, tiêu biểu cho phong cách "kính vạn hoa" đặc trưng của Kandinsky.

Trước khi đấu giá, bức "Murnau with Church II" được trao lại cho người thừa kế của gia đình ông Siegbert Stern, một doanh nhân người Đức gốc Do Thái bị Đức Quốc xã đàn áp, và bà Johanna Margarete Stern-Lippmann, một nhà sưu tầm nghệ thuật.

Ông Stern qua đời ở Berlin vào năm 1935, bà Stern-Lippmann sau đó buộc phải bán căn biệt thự có chứa bộ sưu tập nghệ thuật của họ đi. Bà Stern-Lippmann bị giết tại Auschwitz vào năm 1944.

Tác phẩm "Murnau with Church II" của gia đình Siegbert Stern lưu lạc đến Bảo tàng Van Abbemuseum ở Hà Lan vào năm 1951. Bức tranh được trao trả lại cho gia đình Seigbert Stern vào năm 2022.