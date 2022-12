'Bữa tiệc thị giác' qua những trang sách

Dưới đây là những cuốn sách dành cho bất kỳ ai đam mê nghệ thuật, yêu thích thời trang, có hứng thú với lịch sử và văn hóa.

Thưởng thức một ly cà phê và đắm mình vào một cuốn sách là cách hiệu quả để thư giãn, nạp lại năng lượng cho bản thân.

Với bất kỳ ai đam mê nghệ thuật, yêu thích thời trang, dưới đây là những cuốn sách ảnh giúp bạn được thưởng thức "bữa tiệc thị giác", vừa có thêm kiến thức sâu sắc về lịch sử và văn hóa.

A Book of Days

Ra mắt năm 2022, "A Book of Days" của Patti Smith - một nhạc sĩ, nhà thơ kiêm nhà tạo hình nghệ thuật người Mỹ - là bộ sưu tập tuyển chọn gồm 366 bức ảnh, được sắp xếp theo một năm dương lịch.

Năm 2018, vào một ngày không có kế hoạch hay sự kiện nào cần tham gia, Smith đã đăng một bức ảnh lên Instagram với lời chào đơn giản. Tấm hình đó được chụp bằng chiếc Land Camera 250 yêu thích của bà.

Patti Smith chia sẻ những bức ảnh mang tính nghệ thuật cao, đầy chiêm nghiệm. Ảnh:

Dần dần, bà đăng lên nhiều bức ảnh hơn về khoảnh khắc thường ngày. Chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người theo dõi cảm thấy có sự đồng cảm ngay lập tức với những "cửa sổ nhỏ" dẫn vào thế giới của Smith - những bức ảnh chụp bà uống cà phê hàng ngày, cuốn sách bà đang đọc, ngôi mộ của những anh hùng được yêu mến...

"A Book of Days" tập hợp và sắp xếp lại những khoảnh khắc đó. Cuốn sách nhỏ gọn và hấp dẫn một cách mới để trải nghiệm trí óc mở rộng của nhà thơ, nhà văn và nghệ sĩ có tầm nhìn xa trông rộng.

1000 Design Classics

Cuốn sách về 1.000 thiết kế ấn tượng của Phaidon là tập hợp các sản phẩm sáng tạo, mang tính biểu tượng và có sức ảnh hưởng lớn nhất từng được thiết kế. Những câu chuyện lịch sử đi kèm bối cảnh khiến nội dung trở nên sống động.

"1000 Design Classics" giới thiệu từ những vật dụng hàng ngày của những nhà sáng tạo ẩn danh đến những tác phẩm được ca ngợi bởi những người như Charles và Ray Eames, Charlotte Perriand, Dieter Rams, Richard Sapper, Hans J. Wegner và Florence Knoll.

Cuốn sách của tác giả Phaidon khiến độc giả ngạc nhiên trước những kiến thức thú vị.

Bộ sưu tập theo trình tự thời gian gồm những chiếc ghế, đèn chiếu sáng, ôtô, đồ chơi, dụng cụ, đồng hồ, bộ đồ ăn, điện thoại và công nghệ mang tính biểu tượng - có từ năm 1663 đến nay.

Nhiều đồ vật trong số này là một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đến nỗi ta hiếm khi dừng lại để nghĩ xem ai đã tạo ra chúng: như chiếc kéo do Zhang Xiaoquan (người Trung Quốc) thiết kế vào thế kỷ 17; chốt an toàn được sáng tạo bởi người Walter Hunt (người New York, Mỹ) vào năm 1849 vì ông cảm thấy thất vọng với những chiếc chốt thẳng mỏng manh và có gai; hay hộp cá mòi có thể mở bằng chìa khóa mà J. Osterhoudt đã phát minh vào năm 1866.

Một số lượng đáng kinh ngạc các vật phẩm được giới thiệu trong cuốn sách này vẫn đang được sử dụng rộng rãi - bao gồm cả máy đánh bạc, vở Moleskine, kẹp quần áo và ghế Thonet, chúng đều ra đời từ những năm 1850.

Lucian Freud

Giải thưởng về cuốn sách ảnh bắt mắt, đột phá đã thuộc về "Lucian Freud" - một sự hồi tưởng về sự nghiệp của họa sĩ người Anh đã qua đời vào năm 2011. Tác phẩm được xuất bản đúng dịp 100 năm ngày sinh của ông.

Cuốn sách này tập hợp khoảng 480 bản sao của các bức tranh đầy màu sắc của Freud, được sắp xếp theo trình tự thời gian. Nó chứa đựng kho báu và những bất ngờ về từng thời kỳ.

Những bức họa của Freud được đánh giá cao.

Tập sách khổ lớn, đồ sộ này tạo cảm giác đặc biệt phù hợp với những bức ảnh khỏa thân nổi tiếng của Freud về Leigh Bowery và Sue Tilley (hay thường được gọi là Benefits Supervisor).

Công việc của Freud không bao giờ nhàm chán, dù gu thẩm mỹ của ông không dành cho tất cả công chúng. "Sự thật, chứ không phải vẻ đẹp, mới là thứ ông ấy hướng tới", Martin Gayford, tác giả cuốn sách, bày tỏ.

Chỉ riêng các bức chân dung tự họa của họa sĩ người Anh đã kể khá nhiều câu chuyện, bắt đầu với một chàng trai tóc đen, mặt rộng ở tuổi 17 vào năm 1939. Cơ thể anh ta trở nên gân guốc và khuôn mặt gầy gò hơn qua nhiều thập kỷ, nhưng các bức tranh vẫn giữ được khả năng thu hút sự chú ý.

Shocking: The Surreal World of Elsa Schiaparelli

Được xuất bản cùng với triển lãm Musée des Arts Décoratifs, Paris, cuốn sách về tác phẩm của nhà thiết kế vĩ đại thế kỷ 20 Elsa Schiaparelli trở thành tài liệu tham khảo nên có của những người yêu thời trang.

Cuốn sách của tác giả Marie-Sophie Carron de la Carrière nói về những thiết kế vĩ đại của Elsa Schiaparelli.

Sinh năm 1890 trong một gia đình quý tộc ở Italy, Elsa Schiaparelli đã thành lập hãng thời trang mang tên mình ở Paris (Pháp) vào năm 1927. Bà ghi dấu ấn với các thiết kế trompe-l'oeil (một loại nghệ thuật thị giác) lập dị, vui tươi và theo chủ nghĩa siêu thực.

Cuốn "Shocking" bao gồm các bài luận ấn tượng về cuộc đời, thành tựu và sức ảnh hưởng của Schiaparelli. Những hình ảnh đẹp mắt là thứ thu hút độc giả mạnh mẽ.