Bù 12 triệu để đổi iPhone 13 Pro lên đời mới

Chỉ sau 9 tháng sử dụng, chiếc iPhone 13 Pro của khách hàng được đại lý định giá 15 triệu đồng khi thu cũ đổi mới iPhone 14, chỉ bằng một nửa so với giá mua ban đầu.

Nhiều đại lý đưa ra chương trình thu iPhone cũ để lên iPhone 14, nhưng mức giá sẽ thấp hơn so với thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Câu chuyện được anh Nguyễn Hùng, nhân viên văn phòng 36 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP.HCM chia sẻ với Zing.

Apple giới thiệu iPhone 14 trong sự kiện Far Out vào ngày 7/9. Ngày 14/9, tôi nhận được tin nhắn báo giá 4 mẫu iPhone 14 mới từ một đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam do năm nào cũng mua máy từ chuỗi này.

Trong tin nhắn báo giá máy, đại lý này cũng gợi ý thêm cho tôi chính sách "thu cũ đổi mới" để lên đời máy. Cụ thể, khách hàng sẽ bán lại máy cũ cho cửa hàng và bù thêm tiền để lấy iPhone 14 mới.

Ngoài ra, cửa hàng này cũng thông báo sẽ giao máy sớm vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, do nguồn hàng và chính sách của Apple mà các AAR tại Việt Nam đều lùi ngày giao máy vào 14/10.

Sau một năm, bù 12 triệu để lên đời mới

Tôi mua chiếc iPhone 13 Pro màu đen, bản 128 GB vào tháng 12/2021 với mức giá 28 triệu đồng. Trước khi ra cửa hàng, tôi đã nhắn tin hỏi fanpage nhận được mức giá thu cũ là 16,5 triệu đồng cho máy hình thức đẹp và dung lượng pin trên 85%.

Tham khảo thị trường, tôi thấy mẫu iPhone 13 Pro 128 GB cũ, với hình thức đẹp và pin còn tốt đang được nhiều cửa hàng bán với giá 20-21 triệu đồng.

Nhiều khách hàng đã chấp nhận mất gần một nửa giá trị máy khi lên đời. Ảnh: NVCC.

Nhiều AAR đã tiến hành trả máy vào 0h ngày 14/10 hoặc trả máy sớm vào 6h, tôi không vội nên đến nơi vào lúc 8h sáng. Vào khoảng thời gian này cửa hàng khá vắng, chỉ có khoảng 7-8 khách đợi mua máy cùng với tôi.

Sau khi tới cửa hàng, giao máy cho nhân viên kỹ thuật kiểm tra, tôi được báo mức giá thu lại là 15 triệu đồng, thấp hơn mức nhân viên chăm sóc khách hàng trên fanpage thông báo trước đó 1,5 triệu đồng. Vậy là sau 10 tháng sử dụng, giá trị chiếc iPhone 13 Pro được cửa hàng định giá thấp hơn lúc mua 13 triệu.

Tuy nhiên vì đã xác định thu cũ lên đời tại cửa hàng quen nên tôi vẫn chấp nhận mức giá này. Sau khoảng 1,5 tiếng chờ đợi kiểm tra máy và thủ tục, tôi bù thêm 12 triệu đồng để đổi lên iPhone 14 Pro 128 GB tím.

Chiếc iPhone mới được niêm yết giá 31 triệu đồng, nhưng qua một số chương trình như thu cũ đổi mới (giảm 1,5 triệu), đặt trước (1,5 triệu), thanh toán qua thẻ ngân hàng (1 triệu), giá giảm thêm 4 triệu.

Tâm lý ngại bán cho người quen

Tôi chọn chính sách thu cũ đổi mới tại cửa hàng dù bán người quen sẽ có giá tốt hơn, vì sợ chẳng may máy gặp lỗi lại bị người mua bắt đền, rất mất công.

Năm ngoái, khi tôi bán chiếc iPhone 12 Pro cho đồng nghiệp, máy gặp lỗi giật lag hay pin tụt nhanh người này đều nhắn tin hỏi tôi. Việc này khiến tôi thấy khá phiền phức và có phần ngại với họ.

Tâm lý ngại bán cho người quen khiến nhiều người dùng Việt lựa chọn các chương trình thu cũ đổi mới. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, đa phần bạn bè tôi mua máy đều hỏi thêm về hộp, dây sạc, ốp lưng mà tôi đang dùng. Trong khi cửa hàng không yêu cầu phụ kiện khi thu lại máy.

Với chính sách hỗ trợ lên đời và giảm cho khách hàng đặt cọc máy, tính ra giá thu cũ tại cửa hàng cũng không chênh nhiều với giá mà người bạn của tôi muốn mua lại. Với việc năm nào cũng lên đời máy, tôi thấy chính sách thu cũ lên đời máy tại các đại lý bán lẻ phù hợp với bản thân. Với con số 12 triệu đồng cho một năm sử dụng, tính trung bình mỗi tháng tôi mất một triệu đồng khấu hao.

Không riêng tôi mà nhiều bạn bè cũng chọn việc thu cũ đổi mới tại cửa hàng thay vì việc bán lại máy cho người quen. Vì là sản phẩm điện tử, tùy vào cách sử dụng và các yếu tố khách quan, không may mắn máy có thể gặp lỗi, dễ gây khó xử khi bán lại cho bạn bè.