BTS vượt qua khủng hoảng

Khi nhóm nhạc hàng đầu Kpop BTS tuyên bố tạm dừng các hoạt động nhóm vào tháng 6/2022, một trong những câu hỏi đầu tiên được các nhà phê bình đặt ra là liệu từng thành viên có thể thành công khi solo hay không. Nhiều người thậm chí dự đoán BTS khó có thể vượt qua khủng hoảng vì thời gian gián đoạn quá lâu.

Tuy nhiên, gần một năm trôi qua từ khi tạm dừng hoạt động và BTS đã có câu trả lời cho những nỗi băn khoăn của khán giả, giới phê bình. Các thành viên đang chứng tỏ họ có thể vượt qua thách thức, tờ Korea JoongAng Daily nhận định.

Ở Hàn Quốc, sau một thời gian hoạt động, các nhóm nhạc nam phải đối mặt với sự gián đoạn vì thành viên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong khi đó, nhóm nhạc nữ thường khó tồn tại lâu dài sau khi hợp đồng độc quyền với công ty quản lý hết hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, nhiều ca sĩ đã chứng minh khả năng bằng cách phát hành sản phẩm âm nhạc cá nhân. Không chỉ thể hiện được màu sắc riêng, họ còn đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng, chương trình âm nhạc.

Mở đường là Jimin - thành viên BTS - đứng đầu bảng xếp hạng đĩa đơn Hot 100 của Billboard. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ solo Kpop có thể vươn lên thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100.

Album Face và ca khúc chủ đề Like Crazy được phát hành ngày 24/3. Ngoài thành tích của ca khúc Like Crazy, album Face cũng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200, thiết lập đỉnh cao khác đối với một nghệ sĩ Kpop solo.

Bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đặc biệt có ý nghĩa, tờ Korea JoongAng Daily cho biết. Nếu Billboard 200 chỉ xếp hạng dựa trên thành tích album thì Billboard Hot 100 tính cả lượt phát trực tuyến, lượt tải xuống, lượt phát sóng trên đài phát thanh.

Trong đó, doanh số bán album, lượt phát trực tuyến và lượt tải xuống thể hiện sức mua của người hâm mộ với một ngôi sao. Còn tần suất phát sóng trên đài phát thanh phản ánh rõ hơn mức độ phổ biến của bài hát với công chúng nói chung.

Korea JoongAng Daily cho biết với sự gia tăng sức ảnh hưởng của Kpop trên toàn thế giới, Billboard đã điều chỉnh các quy tắc nhằm giảm thiểu sự bất công. Lý do là, fan Kpop thường được biết đến với sự hâm mộ trung thành và cuồng nhiệt. Họ có thể mua hàng trăm, hàng nghìn bản album trong mỗi lần thần tượng phát hành sản phẩm mới. Việc này sẽ khiến những nghệ sĩ có ít fan chịu bất công.

Do đó, để giảm thiểu sức ảnh hưởng của người hâm mộ và đánh giá đúng hơn về mức độ phổ biến của một ca khúc trên thị trường, tháng 1/2021, Billboard cho biết một khán giả mua bao nhiêu album cũng chỉ được tính là một điểm đơn vị.

Tuy nhiên, ngay cả với phương pháp tính mới, Like Crazy vẫn đạt được 254.000 điểm cho doanh số bán đĩa và lượt tải xuống, trong khi lượt phát trực tuyến đạt 10 triệu. Lượt phát sóng trên đài phát thanh là 64.000 điểm trong tuần đầu tiên kể từ khi phát hành.

Xu hướng solo sẽ tiếp tục với các thành viên còn lại của BTS và nhóm nhạc Kpop khác. Jimin là thành viên thứ 4 của BTS phát hành album riêng sau Jin, J-Hope và RM. Tiếp theo là Suga với D-DAY, dự kiến ​​phát hành ngày 21/4.

Ít ngày trước, Suga tung MV People Pt.2 - sản phẩm mở đường cho album. Ca khúc có sự góp giọng của IU. Ngay khi phát hành, bài hát leo lên thứ hạng cao của các bảng xếp hạng trong nước và tạm đứng vị trí thứ 10 trên Melon vào chiều 9/4.

Jimin đã lập kỷ lục trên bảng xếp hạng Mỹ, nhưng những ngôi sao khác cũng đang tạo được dấu ấn riêng.

Jisoo của BlackPink trở thành nữ ca sĩ Kpop solo đầu tiên bán được một triệu bản với album ME. Sản phẩm bán được 1,02 triệu bản sau chưa đầy một tuần kể từ khi phát hành ngày 31/3. Jisoo chính thức phá vỡ kỷ lục của các thành viên cùng nhóm.

Trước đó, Lisa với album solo Lalisa (2021) bán được 730.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành và Rosé bán được 440.000 bản album solo R (2021).

Video âm nhạc của Jisoo cho ca khúc chủ đề Flower vượt qua 100 triệu lượt xem vào ngày 7/4. Nữ ca sĩ mất 7 ngày và 22 giờ để đạt thành tích trên. Đây cũng là MV được xem nhiều nhất trên thế giới trong một tuần kể từ ngày 31/3. Bài hát đạt vị trí thứ 38 trên bảng xếp hạng Top 100 của Anh. Đây là mức cao nhất từ ​​​​trước đến nay đối với một nữ nghệ sĩ solo Kpop.

Kai của EXO, Onew (SHINee), Mark (NCT) hay Park Woo Jin (AB6IX) gần đây cũng đạt thứ hạng tốt. Kai trở lại với sản phẩm solo thứ ba mang tên Rover vào tháng trước. Onew phát hành album Circle vào 6/3, tiếp theo là hai đĩa đơn tiếng Nhật ngày 22/3. Mark của nhóm nhạc nam NCT phát hành ca khúc solo Golden Hour ngày 7/4. Park Woo Jin chính thức ra mắt solo với sản phẩm mang tên oWn.

Nhiều ca sĩ solo chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc. Taeyang của Big Bang có một album phát hành trong tháng này. Lee Gi Kwang của Highlight cũng lên kế hoạch phát hành full album đầu tiên trong thời gian tới. Ngoài ra, BamBam của GOT7, Jang Ye Eun (CLC) và Lee Mi Joo (Lovelyz) đang tích cực chuẩn bị sản phẩm cá nhân.

Thành công của nghệ sĩ solo có được là nhờ sự trưởng thành của Kpop, dẫn đến việc mở rộng fandom toàn cầu và nhận thức chung của công chúng trên thế giới về thể loại âm nhạc này. Tuy nhiên, nhà phê bình âm nhạc Cha Woo Jin nhận định tất cả thành tích kể trên là chỉ là sự khởi đầu với ca sĩ solo Kpop.

“Chúng ta gọi đó là màn ra mắt solo vì họ chỉ hoạt động một mình thay vì gắn bó với nhóm nhạc. Tuy nhiên, thành tích của sản phẩm đầu tiên chỉ là khởi đầu. Điều quan trọng là họ phải tiếp tục công việc để chứng tỏ bản thân là nghệ sĩ solo có năng lực. Điều này không thể chứng minh chỉ với một, hai bản hit mà phải duy trì trong nhiều năm tới”, Cha Woo Jin nói.

