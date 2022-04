BTS tiếp tục trắng tay ở Grammy

BTS có hai năm liên tục được đề cử hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi, nhóm nhạc pop xuất sắc ở Grammy. Tuy nhiên, nhóm nhạc Hàn Quốc chưa giành chiến thắng.

Korea JoongAng Daily đưa tin BTS không thể mang về giải Grammy tại lễ trao giải lần thứ 64 diễn ra ở MGM Grand Garden Arena, Las Vegas ngày 4/4. Nhóm nhạc Hàn Quốc được đề cử hạng mục Màn trình diễn của bộ đôi, nhóm nhạc pop xuất sắc nhờ ca khúc Butter.

Tuy nhiên, Kiss Me More của Doja Cat và SZA đã đánh bại Butter để giành được giải thưởng này. Butter được phát hành vào tháng 5/2021 và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tổng cộng 10 tuần, trở thành bài hát giữ vị trí số 1 lâu nhất trên bảng xếp hạng vào năm 2021. Butter cũng giúp BTS được ghi nhận là nghệ sĩ châu Á nhiều lần đạt vị trí quán quân nhất trong lịch sử của Billboard.

BTS lần đầu tiên được đề cử giải Grammy vào năm 2021, cũng ở hạng mục Trình diễn của bộ đôi, nhóm nhạc pop xuất sắc, cho Dynamite.

BTS để thua Doja Cat và SZA ở Grammy.

Không chiến thắng giải thưởng nhưng theo Korea JoongAng Daily, BTS vẫn giữ danh hiệu nghệ sĩ châu Á đầu tiên và duy nhất tính tới hiện tại được đề cử cho hạng mục Màn trình diễn song ca, ​​nhóm nhạc pop xuất sắc.

Khi danh sách đề cử của Grammy được công bố vào tháng 11/2021, ARMY - người hâm mộ của BTS - bày tỏ sự thất vọng khi thần tượng chỉ được đề cử ở một hạng mục và không nằm trong “Big Four” gồm Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc. Theo người hâm mộ, BTS đã phát hành nhiều bản hit vào năm 2021 nên xứng đáng có được đề cử trong “Big Four”.

BTS đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 với các ca khúc Permission to Dance (2021) và My Universe (2021). Trong đó, My Universe là sản phẩm kết hợp với ban nhạc rock Anh Coldplay.

Một số ARMY đang cáo buộc Grammy sử dụng tên và màn biểu diễn trực tiếp của BTS để quảng bá giải thưởng, đồng thời thu hút khán giả nhưng chỉ cho nhóm nhạc tối thiểu một hạng mục.