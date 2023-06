BTS kỷ niệm 10 năm

Cụ thể, Bighit Music - công ty chủ quản của BTS - thông báo nhóm sẽ phát hành Take Two vào ngày 9/6 sắp tới. Đặc biệt, hai thành viên đang nhập ngũ là J-Hope và Jin cũng sẽ góp giọng cùng các thành viên còn lại. Điều này khiến những người hâm mộ trên toàn cầu vô cùng háo hức.

Theo tiết lộ, đây là một trong số hoạt động đánh dấu cột mốc kỉ niệm 10 năm thành lập nhóm. Tiêu đề bài hát mang hàm ý rằng BTS “đang bước sang chương tiếp theo sau chương đầu của hành trình kéo dài một thập kỷ hoạt động với tư cách nghệ sĩ”.

"Bài hát thể hiện tình yêu và sự trân quý mà BTS gửi tới các fan của mình. Cả nhóm luôn mong muốn được đồng hành cùng các bạn. Chúng tôi tỏ lòng biết ơn chân thành tới những người hâm mộ đã biến lễ kỷ niệm 10 năm này thành hiện thực bằng tình yêu vô bờ bến dành cho BTS", theo thông cáo báo chí của Bighit Music.

BTS phát hành ca khúc Take Two nhân dịp tròn 1 thập kỷ thành lập. Ảnh: HYBE.

Theo CNN, Suga sẽ đồng sản xuất Take Two, trong khi trưởng nhóm RM và J-Hope tham gia sáng tác. Các thành viên BTS hiện theo đuổi những dự án solo, nhưng sẽ cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập của họ.

Ngoài ra, nhóm cũng tiết lộ đã lên lịch cho BTS 10th Anniversary FESTA (2023 BTS FESTA). Festa là sự kiện thường niên kỷ niệm ngày ra mắt của nhóm, diễn ra vào ngày 13/6.

